Захарян выстрадал переход в «Реал Сосьедад». Сделка по хавбеку могла сорваться уже несколько раз

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сегодня, 19:42

Воспитанник «Динамо» прошел все подводные камни.

Арсен Захарян в футболке «Реала Сосьедад» — то, что действительно хочется увидеть в ближайшее время. Стороны все ближе к окончательному оформлению перехода – но о ближайшем завершении трансфера говорили еще на прошлой неделе, на пути в Европу только этим летом молодой воспитанник встретил немало подводных камней.

Арсен многое пережил за последний год

Период с лета 2022-го по 2023 год наверняка закалит характер Захаряна – он показал, насколько быстро может испариться шанс на воплощение мечты. В прошлое летнее трансферное окно Захарян уже мог отправиться на повышение – тогда он провел яркий чемпионат-21/22 в составе «Динамо», так что и интерес «Челси» был абсолютно заслуженным. Проблема в том, что из-за дефицита времени клубы не смогли реализовать трансфер в кардинально изменившихся условиях.

И очевидно, что после несостоявшегося перехода не захандрить было практически невозможно. Прежде всего, Арсен – молодой футболист, который был в шаге от европейского гранда. И с «обломами» такого масштаба он попросту не сталкивался. Сохранить стабильность в таких условиях крайне сложно – и последовал спад. При этом были и другие сложности, которые добавляли палок в колеса. Молодой коллектив «Динамо» столкнулся с тренером, чей подход сильно отличается от философии Сандро Шварца – после жаркого немца Славиша Йоканович казался «бело-голубым» безэмоциональным.

Проблема и с ушедшими топ-исполнителями – Арсен тренировался уже не с Бальбуэной, не с Варелой, не с Шиманьским. Да и уровень сопротивления по лиге в целом стал ниже. Этот шторм закрутил Захаряна – и в рамках одного сезона молодой полузащитник выбраться из него так и не смог.

Устойчивый интерес от европейских клубов этим летом стал глотком свежего воздуха – даже после срыва сделки с «Лацио» оставался вариант с «Реалом Сосьедад». Но даже эта сделка могла сорваться!

От расхождений по сроку контракта до суммы агентских комиссий

Ещё 13 августа «Динамо» официально сообщило о том, что они достигли с испанским коллективом договоренности о трансфере Арсена Захаряна, а сам полузащитник улетает на медосмотр – и без того положительный фон вокруг эпопеи дополнялся слухами, что дебютировать за «Сосьедад» Арсен может уже в матче против «Сельты».

Сложности начались дальше – 14 августа появилась информация, что у испанского клуба и 20-летнего хавбека возникли расхождения по сроку контракта. Клуб из Сан-Себастьяна хотел подписать договор на более чем 5 лет, Арсен считал, что такой срок – слишком длительный.

Детали согласовали, но вылет в Испанию вновь отложили – полузащитник вернулся к тренировкам с москвичами, а в клубе давали следующее пояснение:

Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА . У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе. При этом отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы. Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон.

На этот раз заминку объясняли спорами с агентами – по слухам, представители игрока заявили «Динамо», что отложат сделку с «Сосьедадом» до зимы или следующего лета, если «бело-голубые» не удовлетворят их требования по комиссии – в следующее межсезонье у Арсена истекает контракт с москвичами.

По новым подробностям, между сторонами была договоренность, что «Динамо» выплатит комиссию в том случае, если сумма компенсации составит в районе 25 миллионов евро – тем временем «Сосьедад» заплатит за трансфер 12 млн, поэтому столичный коллектив платить агентам не готов.

На данный момент ситуация, согласно инсайдам, следующая. Дела с агентом улажены – «Динамо» заплатит 2 млн евро. Захарян отправится в Сан-Себастьян сегодня, медосмотр запланирован. При этом контракт в пятницу подписан не будет.

Ла Лига – глоток свежего воздуха

Как раз то, чего не хватало застоявшемуся на одном месте таланту. У Арсена в «Динамо» не было толчка для развития – можно говорить, что таким стал сорвавшийся переход в «Челси». Но такой инцидент скорее деморализует, чем мотивирует – если речь идет о молодом игроке, а не о матером исполнителе.

В Испании Захарян попадает в гораздо более конкурентную среду. На поверхности – минимум по два матча с «Реалом», «Барсой» и «Атлетико» каждый год плюс такие соперники, как «Севилья», «Бетис», «Вильярреал», «Атлетик». В этом сезоне – еще и игры Лиги чемпионов (по итогам минувшего сезона «Сосьедад» оказался на 4-м месте с 71 баллом в 38 матчах).

Если углубляться – конкуренция за попадание в стартовую обойму. В заявке «бело-голубых» есть несколько топ-исполнителей в центре поля: опорник Мартин Субименди и центрхавы Микель Мерино и Браис Мендес. Если говорить о двух последних, они преимущественно выходили в правом полуфланге – слева, где и играет Арсен, появлялись Асьер Ильярраменди и Давид Сильва (последний будет для полузащитника из «Динамо» ментором). Оба уже покинули команду. Бороться за попадание в старт придется с молодежью – Беньятом Туррьентесом и Хоном Андером Оласагасти. И тот, и другой – воспитанники «Сосьедада», только игровой практики на взрослом уровне у них в разы меньше, что внушает оптимизм.

В любом случае, глаза у Арсена засверкают – переезд игрока в Испанию будет лучшим решением для всех.