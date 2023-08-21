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«Аль-Иттихад» хочет продать игрока, которого купил этим летом за €30 млн

вчера, 21:06

Саудовский «Аль-Иттихад» задумался о том, чтобы продать португальского форварда Жоту, которого купил ранее этим летом за 30 млн евро у «Селтика».

Дело в том, что руководство «Аль-Иттихада» хочет теперь заполучить более звездного игрока и мечтает, что им станет Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Продажа Жоты поможет «Аль-Иттихаду» освободить место в составе для еще одного легионера.

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Аль-Иттихад  Жота
Перевод с as.com
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:12
намекают на Зенит они никак не могут освоить деньги от продажи Малкома
Храневец
Храневец
сегодня в 08:09, ред.
Не знают куда деньги девать !!!!! От жиру бесятся !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
За сколько взяли, за столько не продадут.
Hoahin
Hoahin
вчера в 21:31
Ага, вход рубль - выход два. За 10 млн уйдет, уже хорошо
sova147
sova147
вчера в 21:26
Сначала купил теперь готов продать вот их нравы...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:18
Жота в шоке
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:17
Хотел написать:
- Будет продаваться Рон - намекните!))
А потом отрезвел - народ местный не поймет....))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:08
Хахаха что за треш? xD
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