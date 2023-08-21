«Аль-Иттихад» хочет продать игрока, которого купил этим летом за €30 млн

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вчера, 21:06

Саудовский «Аль-Иттихад» задумался о том, чтобы продать португальского форварда Жоту, которого купил ранее этим летом за 30 млн евро у «Селтика».

Дело в том, что руководство «Аль-Иттихада» хочет теперь заполучить более звездного игрока и мечтает, что им станет Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Продажа Жоты поможет «Аль-Иттихаду» освободить место в составе для еще одного легионера.