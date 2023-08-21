«Манчестер Сити» на этой неделе намерен объявить о трансфере Доку

«Манчестер Сити» серьезно продвинулся в переговорах с «Ренном» по трансферу вингера Жереми Доку.
«Горожане» рассчитывают объявить о переходе бельгийца до конца текущей недели.
Сумма сделки составит 55-60 млн евро.
«Манчестер Сити» серьезно продвинулся в переговорах с «Ренном» по трансферу вингера Жереми Доку.
«Горожане» рассчитывают объявить о переходе бельгийца до конца текущей недели.
Сумма сделки составит 55-60 млн евро.
Теперь МС станет сильнее, показатель дриблинга у него бешеный, на уровне Винисиуса, Мбаппе, Месси, Траоре, АСМ. Тем более за такую сумму Ливерпуль смог бы его взять. Как раз для стареющего Салаха была бы замена на перспективу, ведь он может играть на двух флангах.
Теперь МС станет сильнее, показатель дриблинга у него бешеный, на уровне Винисиуса, Мбаппе, Месси, Траоре, АСМ. Тем более за такую сумму Ливерпуль смог бы его взять. Как раз для стареющего Салаха была бы замена на перспективу, ведь он может играть на двух флангах.