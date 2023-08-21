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«Манчестер Сити» на этой неделе намерен объявить о трансфере Доку

вчера, 12:25

«Манчестер Сити» серьезно продвинулся в переговорах с «Ренном» по трансферу вингера Жереми Доку.

«Горожане» рассчитывают объявить о переходе бельгийца до конца текущей недели.

Сумма сделки составит 55-60 млн евро.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:24, ред.
Ливерпулю надо было его взять.
Теперь МС станет сильнее, показатель дриблинга у него бешеный, на уровне Винисиуса, Мбаппе, Месси, Траоре, АСМ. Тем более за такую сумму Ливерпуль смог бы его взять. Как раз для стареющего Салаха была бы замена на перспективу, ведь он может играть на двух флангах.
ДСА
ДСА
вчера в 15:58
Тут Ренну главное не продешевить, а выжать всё по полной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:44
Скорей всего сможет помочь своей новой команде!
idres
idres
вчера в 14:06
Переплатили почти в два раз по сравнению с его стоимостью...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:40
Жереми стал бы отличным усилением для Сити, и думаю так же отлично заменит ушедшего из Сити Мареза. Резкий, шустрый, отличный дриблинг, но любит часто брать игру на себя, этого Пеп не сильно любит, но думаю перевоспитает под командную игру! Сити нужно быстрее решать с этим переходом, т.к чем ближе конец ТО, тем выше могут загибать цену представители Ренна, т.к они рискуют и могут неуспеть найти замену своему лидеру
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:28
жду его! надеюсь поможет сити
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:27
Это хорошая новость, а то скамейка из школьников не внушает оптимизма.
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