«Челси» хочет приобрести ещё одного нападающего

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вчера, 08:50

Наставник «Челси» после поражения 1:3 в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» заявил, что его команда пытается подписать еще одного нападающего.

Сейчас нелегко найти подходящего исполнителя. Мы находимся в процессе, очень много работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы заполучить нужного игрока на эту позицию.