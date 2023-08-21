Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» хочет приобрести ещё одного нападающего

вчера, 08:50

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после поражения 1:3 в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» заявил, что его команда пытается подписать еще одного нападающего.

Сейчас нелегко найти подходящего исполнителя. Мы находимся в процессе, очень много работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы заполучить нужного игрока на эту позицию.

«Челси» после двух туров АПЛ имеет в активе лишь одно очко.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Один из лучших бомбардиров чемпионата Дании переходит в «Лион»
Сегодня, 15:39
СлухиМиранчук может вернуться в «Торино»
Сегодня, 13:40
Слухи«Челси» подпишет голкипера сборной Сербии
Сегодня, 09:34
Слухи«Аль-Иттихад» хочет продать игрока, которого купил этим летом за €30 млн
Вчера, 21:06
Слухи«Аль-Наср» хочет избавиться от игрока, забившего 43 гола в 61 матче
Вчера, 20:32
СлухиПепе отказался переходить из «Арсенала» в «Бешикташ»
Вчера, 14:32
Сортировать
Все комментарии
ilia77707
ilia77707
вчера в 14:22, ред.
Покупают не тех футболистов и поэтому и нет игры, и про новую команду это отмазки уже не первый год, вспомните когда Абрамович купил клуб, там почти новый состав с первого сезона начал громить всех, почему ? Да потому что классный менеджмент был на том момент и брали грамотно на каждую позицию игроков, плюс тренер Раньери выстроил игру.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:40, ред.
Челси - как плохая хозяйка на продуктовом рынке. Холодильник забила, но как распорядиться продуктами не знает. Многие испортятся и их придется выбросить. А из тех, что приготовила - получается невкусно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:52, ред.
Смотрел оба матча Челси и против Ливерпуля, и против ВХЮ.

Так вот, сейчас Челси это новая, молодая команда, которую нужно выстроить с нуля. Есть интересные исполнители, но нет команды!

Челси сильно потратился за это ТО, и казалось бы куда еще им игроки, но у синих беда с травмами!

Нкунку сломался, вчера в игре с ВХЮ так же сломался Чуквуэмеке, и Почу действительно теперь необходим игрок в атаку.
Nifan
Nifan
вчера в 10:41
Старт получился не важный. Но все таки надо понимать что костяк команды наигрывается не за 5 игр. Результат будет в любом случае, Поч умеет работать с молодежью.
А нападающий действительно нужен!
drug01
drug01 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:21
Для них будет важный год чтобы достичь прежних успехов
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:11
Неважный старт получился у Челси в чимпионате АПЛ !
idres
idres
вчера в 09:11
Если это пойдет на пользу игре, то нужно приобретать.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:10
Челси в этом сезоне преобразится. Походу сезона выйдут на свой уровень и отсутствие еврокубков этому поможет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:09
Интересно сколько всего у Челси на контракте игроков.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:58
Думали на молодом Джексоне весь сезон вывезти…набрал Боэлли только много молодежи, походу не понимая, что без опытных игроков добиться чего то нереальная задача.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:57
Был бы толк...
Итак уже набрали
lotsman
lotsman
вчера в 08:55
Челси нужен хороший исполнитель как воздух. Иначе им, в этом чемпионате, будет очень туго.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:51
Впечатление, что они метут всё на подряд, без разбора...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 