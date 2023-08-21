«Челси» хочет приобрести ещё одного нападающего

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после поражения 1:3 в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» заявил, что его команда пытается подписать еще одного нападающего.
Сейчас нелегко найти подходящего исполнителя. Мы находимся в процессе, очень много работаем над тем, чтобы понять, сможем ли мы заполучить нужного игрока на эту позицию.
«Челси» после двух туров АПЛ имеет в активе лишь одно очко.
Так вот, сейчас Челси это новая, молодая команда, которую нужно выстроить с нуля. Есть интересные исполнители, но нет команды!
Челси сильно потратился за это ТО, и казалось бы куда еще им игроки, но у синих беда с травмами!
Нкунку сломался, вчера в игре с ВХЮ так же сломался Чуквуэмеке, и Почу действительно теперь необходим игрок в атаку.
Так вот, сейчас Челси это новая, молодая команда, которую нужно выстроить с нуля. Есть интересные исполнители, но нет команды!
Челси сильно потратился за это ТО, и казалось бы куда еще им игроки, но у синих беда с травмами!
Нкунку сломался, вчера в игре с ВХЮ так же сломался Чуквуэмеке, и Почу действительно теперь необходим игрок в атаку.