«Аль-Наср» хочет избавиться от игрока, забившего 43 гола в 61 матче

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вчера, 20:32

Саудовский «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, решил расстаться с бразильским атакующим хавбеком .

Еще в прошлом сезоне игрок считался одной из главных звезд лиги и лидером «Аль-Насра». Однако с приходом в чемпионат европейских топ-исполнителей статус Талиски в глазах руководства клуба изменился, и теперь в «Аль-Насре» полагают, что он не соответствует уровню команды.

Вместо Талиски «Аль-Наср» хочет использовать в атаке более звездных футболистов.

Талиска получает в Саудовской Аравии 3,5 млн долларов за сезон. За два года он забил за клуб 43 гола в 61 матче.