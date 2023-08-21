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«Аль-Наср» хочет избавиться от игрока, забившего 43 гола в 61 матче

вчера, 20:32

Саудовский «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, решил расстаться с бразильским атакующим хавбеком Талиской.

Еще в прошлом сезоне игрок считался одной из главных звезд лиги и лидером «Аль-Насра». Однако с приходом в чемпионат европейских топ-исполнителей статус Талиски в глазах руководства клуба изменился, и теперь в «Аль-Насре» полагают, что он не соответствует уровню команды.

Вместо Талиски «Аль-Наср» хочет использовать в атаке более звездных футболистов.

Талиска получает в Саудовской Аравии 3,5 млн долларов за сезон. За два года он забил за клуб 43 гола в 61 матче.

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Все комментарии
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:49, ред.
У Рона хорошие отношения с Талиском, не верь всяким слухам, что Рон убирает конкурента. Какой может быть Талиска конкурент Рону, на какой позиции играет Талиска? Поверить можно если это примеру Гариб Абдулрахман, Адам Абулфаттах ит.д. Еще нужно учесть что два футболиста свободно общаются на португальском, повторюсь у них хорошие отношения. Состав действительно в полузащите очень странный костяк из местных игроков, могли бы например продать вместо Талиска например Абдулмаджид Мохаммед Аль-Сулайхим. А кто знает истинную причину продажи Талиска с учетом тех правил которые есть в СА? Да Рону могут простить, но не всем подряд. Может выпить спиртного захотелось, поймали где развлекался в женским полом. Да причин тут много. Но Факт в том что Рон нападающий, а Талиск полузащитник понимаешь друг? Нужно немного подождать до закрытия ТО и тогда будет более менее ясно. Я понимаю что Рон для Вас не футболист. Кстати, есть еще другая версия. Возможно, это слухи или фейк.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 08:49
С ним шли на первом месте, у него столько голов за команду, забивает чаще чем некоторые суперзвездные новички, не старый, не поломался. Хотят купить более звёздного напа именно вместо него?) Не влезают в фейрплей или новый игрок уровня Холанд-Мбаппе будет?
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:32, ред.
Ты свою шарманку про левые правые новости про роналду вообще не выключаешь. Там где роналду там и ты.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:06
Гадать можно, но продажа Талиски не вписывается в общие представления, правила, можно сказать закономерности перехода футболистов...
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:59
Опять ты свою шарманку завел. Я говорю, что неужели никого хуже Талиски в Насре нет? По-твоему, Талиска самый слабый футболист, от которого нужно избавиться, чтобы стать сильнее? Посмотри на статистику Талиски и его зарплату. Он с лихвой отрабатывает контракт. Я открыл состав Насра, больше половины игроков вообще не знаю. О Талиске хотя бы слышал. А эти кто? Никто. Не выдумывай. Роналду убирает конкурента и всё.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 07:35
Не рациональный подход
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 06:42
Лучше избавиться от португальского балласта...неужели это не заметно.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:30
Вполне бюджетный футболист, и забивает неплохо.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:35
Чтобы Роналду конкуренции не чувствовал.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:29
Без команды точно не останется, но зарплату такую уже вряд ли найдет.
e7b72gwjc6kf
e7b72gwjc6kf
сегодня в 01:50
Всем бы такого нападающего, может Зенит купит
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:32
В Интер пойдёт... Майами... Хе..
протон
протон
вчера в 22:31
Что самое забавное, некоторые считают Рон виноват во всём. В трансферной политике клуба когда выставляют игрока на продажу тоже виноват Роналду. Да и отношения у игроков были теплые Рон тут вовсе не причем.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:16
Если избавляютс от Талиски значит будут еще топовые трансферы. Это хорошо. Руководство понемает что команду нужно усилять и скупать еще звезд в помощь Рону. Талиска при всем уважении слабоват. Он там раньше был звездой до того как шейхи стали делать громкие покупки и раскручивать лигу.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:06
Арабам видней, Ведь  купили Неймара травматичного игрока. Суть приобретения  это медийность и пиар  привлечение интереса на чемпионат с  одной стороны в СА. Сколько там Неймар за репосты каждые получает 500 тысяч евро? Возможно что рассчитывают от продажи игрока заполучить Салаха. Естественно что мнение Рона для арабов тоже имеет свое место, команду строят вокруг этого игрока.  Давайте подождем и посмотрим кого на замену Аль-Наср возьмет. Талиска ,он мало забивает, мало дает пасы и в защите тоже не помогает. Раньше, когда не было таких игроков как Рон, Мане, Брозович, конечно, он смотрелся хорошо, но сейчас нет. Талиска был полезен, пока звезд не было.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:33
Сводят личные счеты.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:29
Глупое оправдание. В команде, как минимум 20 человек, не считая тех, кто приехал из Европы. Если Аль-Наср хочет усилиться, зачем продавать лучшего бомбардира? Неужели хуже него никого нет? Просто он стал неугоден Роналду и всё.
Futurista
Futurista
вчера в 21:18
162 тыс $ за гол получается...золотые мячи забивает Талиска)...
протон
протон
вчера в 21:11
будут приобретать игроков уровнем выше. Это очевидно. и нормальный спортивный процесс.
Купили ведь Жоту но уже продают.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:57
Для меня Талиска это тот игрок, который который мог бы достич больших высот в футболе, еслм бы не его странные трансферы....играя в Бенфике, Талиска заметно выделялся, и казалось бы скоро Бенфика провернет очередной трансфер, который пополнит ее казну на приличную суммы, но нет...сначала он выбрал турецкую Суперлигу, далее Китайскую, ну и после этого перебрался на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию....
Талиска везде отличался хорошими показателями в плане голевых действий, и сейчас он лучший в составе Аль-Несери, но видимо кому то не угодил....
Elliada
Elliada
вчера в 20:50
Давно так не смеялся. Роналду, конечно, еще способен удивлять. Сначала избавился от нападающего, когда только пришел в Аль-Наср, теперь от лучшего бомбардира Талиски решил избавиться. И всё ради статистики. Я, конечно, понимаю, что Месси на пятки наступает, в МЛС просто нереально много забивает, но зачем команде вредить?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:35
Спартак всех принимает....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:35
Хорошая результативность и стал не нужен ?
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