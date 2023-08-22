Сергей Павлов возглавит «Волгарь»

Новым главным тренером «Волгаря» станет 67-специалист Сергей Павлов. 22 августа он прибудет в клуб.
Павлов возглавлял «Текстильщик» Камышин, «Сатурн», «Уралан», «Черноморец», «Луч», «Кубань», «Шинник», «Торпедо», «Арсенал», «Атырау», «Ротор» и «Текстильщик» Иваново. С октября 2021 года тренер находится без работы. Стоит отметить, что Павлов дважды побеждал во второй по силе российской лиге.
После шести туров «Волгарь» занимает последнее 18-е место в Первой лиге.
Ранее сообщалось, что 14 августа в отставку был отправлен главный тренер астраханцев.