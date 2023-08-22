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Сергей Павлов возглавит «Волгарь»

вчера, 13:59

Новым главным тренером «Волгаря» станет 67-специалист Сергей Павлов. 22 августа он прибудет в клуб.

Павлов возглавлял «Текстильщик» Камышин, «Сатурн», «Уралан», «Черноморец», «Луч», «Кубань», «Шинник», «Торпедо», «Арсенал», «Атырау», «Ротор» и «Текстильщик» Иваново. С октября 2021 года тренер находится без работы. Стоит отметить, что Павлов дважды побеждал во второй по силе российской лиге.

После шести туров «Волгарь» занимает последнее 18-е место в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что 14 августа в отставку был отправлен главный тренер астраханцев.

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Все комментарии
Omanga
Omanga
вчера в 18:02
Еще одна команда Павлова, четырнадцатая или тринадцатая, трудно посчитать.
Сп62
Сп62
вчера в 15:23
Тренер толковый, но эмоции иногда захлёстывают. Может быть сейчас будет мудрее.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:35
Ждем скорого подъема Волгаря со дна турнирной таблмцы.
shlomo
shlomo
вчера в 14:05
Пожелаю ему удачи!... посмотрим где в итоге окажется Волгарь.
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