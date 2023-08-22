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«Оренбург» уволил Ярошика

вчера, 10:37

«Оренбург» уволил чешского специалиста Иржи Ярошика с поста главного тренера клуба.

Ярошик возглавил российскую команду 22 июня. Под его руководством «Оренбург» одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и потерпел 5 поражений. В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги клуб занимает 16-е место.

Напомним, в рамках 5-го тура РПЛ «Оренбург» уступил «Ахмату».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:29
Заголовок режет слух, учитывая обстоятельства увольнения тренера из команды. Правильно было бы: гл. тренер покинул команду, учитывая семейные обстоятельства.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:06, ред.
Я то не мечтаю. Я только за абаскаля. Верю что он ничего не добьётся. Но ваши не могут долго держать одного тренера, Даже если он хороший тренер. Витория помнит
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 16:42
И не мечтайте, Абаскаль точно не уйдёт перед дерби и после
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:09
А если руководство ваше уволит абаскаля перед матчем с ЦСКА то виноват в этом ЦСКА?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:44
Семак до Оренбурга не добрался,уехал в глухую северо-западную провинцию- столицу Ленинградской области.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 14:58
Ну так я про Иржи-коня б/у.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 14:58
перед армейцами тренера менять))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 14:57
Тут ещё Семак где-то). Не льсти).
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:01
Какая?
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:01
Ты про коня тренера говорил и я ответил а ты про личку сейчас. Нас и ганчаренко разобрал и много кто.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:47
Те,кто убивает "Оренбург"-его хозяева.Иначе бы главнюки оттуда сразу не уходили,после первых успехов и приобретения положительного сальдо.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:45
Ну да...травояднее тебя на сайте только я...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:39, ред.
По барабану какой он. Крылатый, или серло-буро-малиновый. Главное конь и надежда Гинера была). Удачи ему!). Я не кровожадный.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 13:38
потому что есь такая традиция
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
вчера в 13:36
А днём ранее Личка разобрал вашего). Это, шо за конь? Освежи ка память?).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:26
Ярошик-крылатый конь,ибо заканчивал в КС.Просто трубы,воняющие газом и свободный полёт Пегаса-несовместимы. Вот Федот и наЛичка смотрелись там органично.Один вечно небрит(раз побрился-перед "Динамо" и пошло продул),а второй в розовеньком костюмчике унисекс бегает.
протон
протон
вчера в 13:09
Самая ожидаемая отставка.
Жаль не успел против ЦСКА в пятницу сыграть только)
А кто то ожидал другого результата? Вчера еще вроде высказался что скорее всего будет новая отставка в РПЛ.
Вообще странно, что его взяли. тренер, который проигрывал все, что только можно до Оренбурга, вдруг главный тренер вполне интересной команды с неплохим составом.
Кстати,отличный вариант был бы Мурад Мусаев, хорошую игру ставит в Сабахе с маленькими возможностями, обошли Нефтчи в таблице и заняли аж 2 место, очень достойно выступили в ЕК, вылетев по пенальти от партизана
Состав Оренбурга позволяет исправить ситуацию, но и усиление не помешает.
Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев
вчера в 12:44, ред.
Оренбург не увольнял Ярошика!!! На днях в семье чеха случилась трагедия – его грудная дочь Николь (годик исполнится 4 сентября) упала в межлестничный пролет оренбуржской гостиницы, где проживают Ярошики. У девочки диагностировали перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию.

Слава богу, угрозы ее жизни нет и малышку уже перевели в общую палату. Но все равно, Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. При этом он не смог бы исполнять свои функции тренера».
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 12:27
Тренер из коня позавчера разобрал вашего любимого тренера
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 12:11
Надеюсь Абаскаля не уволят до конца сезона - игра спартака продолжает радовать
Jocket
Jocket
вчера в 11:33
Хорошо, что хоть никаких шансов этому физруку не давали, погнали сразу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:28
Что то быстро они Ярошика спровадили.
Сп62
Сп62
вчера в 11:27
На РБК: Ярошик покинул клуб по семейным обстоятельствам.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:27
Причем тут Армейцы?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:15, ред.
Тренер из коня, как из слона балерина.
Futurista
Futurista
вчера в 11:12
Скор на расправу пуховик оказался)....
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:03
Ну вот и всё , вот и кончилось знойное лето Оренбурга !)
Сп62
Сп62
вчера в 10:55
Не долго музыка играла...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:50
И делается это перед игрой с армейцами
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:46
Пора завязывать с тренерской деятельностью, толку никакого.
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