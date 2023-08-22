«Оренбург» уволил Ярошика

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вчера, 10:37

«Оренбург» уволил чешского специалиста с поста главного тренера клуба.

Ярошик возглавил российскую команду 22 июня. Под его руководством «Оренбург» одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и потерпел 5 поражений. В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги клуб занимает 16-е место.