«Оренбург» уволил Ярошика

«Оренбург» уволил чешского специалиста Иржи Ярошика с поста главного тренера клуба.
Ярошик возглавил российскую команду 22 июня. Под его руководством «Оренбург» одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и потерпел 5 поражений. В текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги клуб занимает 16-е место.
Напомним, в рамках 5-го тура РПЛ «Оренбург» уступил «Ахмату».
Слава богу, угрозы ее жизни нет и малышку уже перевели в общую палату. Но все равно, Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. При этом он не смог бы исполнять свои функции тренера».
Слава богу, угрозы ее жизни нет и малышку уже перевели в общую палату. Но все равно, Иржи в подавленном состоянии и вскоре уедет на лечение в Чехию. При этом он не смог бы исполнять свои функции тренера».