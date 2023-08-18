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Сегодня Рахимов может покинуть «Рубин»

вчера, 12:10
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов будет отправлен в отставку, если казанцы сегодня не обыграют «Крылья Советов». В случае победы или ничейного исхода решающим станет матч 6-го тура с «Динамо».

Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» дало Рахимову два матча на исправление ситуации и уже ищет нового тренера.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:57
Видимо из-за Рубина Черчесов не пошёл в Ахмат.
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав
вчера в 15:23
Тут ВООБЩЕ нечего комментировать. Захотели другого тренера.
Capral
Capral
вчера в 13:56
Условия конечно глупейшие. А если сегодня Рубин победит, то что- оставить Рахимова у руля команды? А если потом Рубин проиграет несколько игр, тогда, как- уволить? Глубже смотреть смотреть надо. А именно: Рахимов не тот тренер, который умеет ставить игру и он это показал во всех своих командах. Он не тактик и точно не стратег. Практически все его команды, играли в бессистемный, стихийный футбол. Он, тренер- очень однобокий и примитивный, его команды не тренерские. Он уже много лет работает тренером, но прогресса в его работе не наблюдается...
5an9ereagk8w
5an9ereagk8w
вчера в 13:22
Это ещё вчера надо было делать
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
Не думаю что Самара отдаст очки... запросто если уж не выиграют, то ничейку могут закатать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:16
Вот как то интересные условия выставляют руководства клубов:
- Сегодня выигрываете или отставка...
Те есть в первом случае хорошо работает тренер во втором - плохо...
О системности, преемственности, селекции, работе с детско-юношеским направлением речи не идёт, сегодня и сейчас - или Пан или Пропал.
Игроки ухмыльнулись и слили...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:15
Сколько верёвочке не виться
scnsgwpccem7
scnsgwpccem7
вчера в 13:07
Похоже сегодня ещё не отправят, ничьюкак минимум выстоят
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:04, ред.
Значит увидим сегодня его с петлей на шее.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:52
Черчесов будет болеть сегодня против Рубина.
протон
протон
вчера в 12:52
Почему Рахимов до сих пор котируется? Он же давно ничего не показывал на тренерском посту. Пусть на Матче сидит анализирует, там ему норм. с теми ресурсами, которые были у Рубина, тяжело было не выйти из ФНЛ.
В нашем футболе когда сообщают о доверии, то это значит, что тренер или игрок висят на волоске.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 12:40
Я так понимаю, что вопрос с отставкой уже решён раз велись переговоры с Черчесовым. Глупо бы выглядила такая ситуация:
- Саламыч, можешь забыть то о чём мы договаривались. Мы сегодня Крылья обыграли!!!
drug01
drug01
вчера в 12:11
Надо делать обязательно ничью!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:10
Крылышки сегодня ускоряет этот процесс !!!)))
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