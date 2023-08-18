Сегодня Рахимов может покинуть «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов будет отправлен в отставку, если казанцы сегодня не обыграют «Крылья Советов». В случае победы или ничейного исхода решающим станет матч 6-го тура с «Динамо».
Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» дало Рахимову два матча на исправление ситуации и уже ищет нового тренера.
- Сегодня выигрываете или отставка...
Те есть в первом случае хорошо работает тренер во втором - плохо...
О системности, преемственности, селекции, работе с детско-юношеским направлением речи не идёт, сегодня и сейчас - или Пан или Пропал.
Игроки ухмыльнулись и слили...
- Сегодня выигрываете или отставка...
Те есть в первом случае хорошо работает тренер во втором - плохо...
О системности, преемственности, селекции, работе с детско-юношеским направлением речи не идёт, сегодня и сейчас - или Пан или Пропал.
Игроки ухмыльнулись и слили...