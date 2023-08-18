Сегодня Рахимов может покинуть «Рубин»

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вчера, 12:10

Главный тренер «Рубина» будет отправлен в отставку, если казанцы сегодня не обыграют «Крылья Советов». В случае победы или ничейного исхода решающим станет матч 6-го тура с «Динамо».

Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» дало Рахимову два матча на исправление ситуации и уже ищет нового тренера.