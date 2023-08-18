Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Мирослав Ромащенко станет главным тренером «Ахмата»

вчера, 09:29

49-летний специалист Мирослав Ромащенко возглавит «Ахмат». Сегодня тренер прилетел в Грозный. Контракт будет подписан до лета 2026 года. Ромащенко придёт со своим тренерским штабом, который насчитывает 5 человек.

Белорус работал главным тренером в дубле «Спартака», «Томи» и «Салюте». С декабря 2021 года по июль 2023 года Ромащенко был помощником Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

Специалист уже работал в «Ахмате» помощником главного тренера (2011-2013 гг.)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сегодня Рахимов может покинуть «Рубин»
Вчера, 12:10
В «Ахмате» высказались о возможном назначении помощника Черчесова
17 августа
Адиев высказался о возможном переходе в «Ахмат»
16 августа
Слухи«Рубин» ведёт переговоры о приглашении Черчесова
16 августа
СлухиПомощник Черчесова может стать новым тренером «Ахмата»
15 августа
СлухиЧерчесов отказался возглавить «Ахмат»
15 августа
Сортировать
Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 16:06
Почему не Черчесова? Хороший вариант для Грозного
протон
протон ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 12:21
Да он отказал. Казахстан ему сейчас бросать нельзя. Квалификация Евро-2024 скоро. Тренер уже входил в штаб «Ахмата» в 2018 и 2019 году. был неоднократно уволен. Возможно ли было совмещение постов не знаю Адиеву было видней.
сборной предстоят шесть важных игр, и я сконцентрирован на этом. По окончании года с Федерацией футбола Казахстана сядем и будем решать те или иные варианты. Пока мы этот вопрос отложили сказал Адиев
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:14
Адиев отказал))))? Ну,ну
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:12
Есть шанс у Ромашенко начать самостоятельную карьеру главным тренером,опыта набрался у Стаса,я уверен.Все с чего то начинали,если утвердят,то надо дерзать,одно условие только,нам нужен тренер волевой,с сильным характером,иногда с качеством диктатора).Я лично не против его кандидатуры,пусть начнет свою карьеру главного тренера с чистого листа и пусть сопутсвует удача ему.Один совет! Все простим,безволие- никогда.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:30
Ташуев И в Анжи показывал не плохой результат. но был уволен. На тот момент Анжи нужен был тренер с именем, как Гус. Тереку Адиев уже отказал ему и с казахами не плохо.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:12
Он не поможет Ахмату в борьбе за выживание
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 11:10
Очередной физрук.... похоже Ахмат хотят похоронить...
lotsman
lotsman
вчера в 11:04
Вон оно как! Как в детективе.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:01, ред.
Иногда дают рекомендательное письмо, чтобы самому не занять вакантное, нежелательное место.
Создается впечатление что команда Ташуева слила, а это на корню надо пресекать...
Пятое место по итогам того сезона это более чем прекрасный результат!
Кто выше? Как их и с кем обойти!? Под чьим чутким руководством?
Как говорит товарищ Капрал:
- Я там не был и ситуации не знаю...
Мну не знает Ромащенко, но его результаты тренерской работы на виду, против них тоже абсолютно ничего не имею (по сравнению с ним признаюсь в своем делитанстве в области футбола), но что то мне настойчиво подсказывает, что он выше пятого места не прыгнет, а вкус систематических побед в Грозном попробовали и дай бог чтобы Ромащенко, хотя бы сразу, не посадил зрителей на футбольную диету...
До 2026 года.... первый круг покажет...
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:58
Черчесов послал Ромащенко в разведку. Сам подъедит позже.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:46
НЕ на "дилетанта",а на "спартача".По мнению многих поклонников этого клуба,уже сам этот факт даёт основания для надежды. ТОлько тогда,когда каждый отдельно взятый персонаж оскоромится в родном клубе,его "вычёркивают из списков" кандидатов в тренеры вообще!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:44
...или "Ахмата" ,кака боевой единицы РПЛ,не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:35
Главное, что Ташуев свой, знает чеченский футбол насквозь. И поменять этого зубра на дилетанта - верх непрофессионализма
lotsman
lotsman
вчера в 10:32
Ну вот и определились. А то всё Черчесов, Черчесов.......... а оказалось Ромащенко.)
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:27
Наш футбол во всей красе) Поменять матёрого Ташуева с не критическими результатами в условии объективных трудностей на Ромащенко, который почти 15 лет не работал самостоятельно...так себе решение. Вангую, к зиме Мирослава в "Ахмате" не будет
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:54
Весёлые рукАМИводители гнездятся на отрогах Кавказских гор! Прям,горные орлы в решениях!!!
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 09:45, ред.
Посмотрим, что из этого получится. После прошлогоднего сезона у руководства Терека могут быть завышенные ожидания.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:39
Не лучший вариант для Ахмата. Ни рыба, ни мясо. Был подпевалой чабана, слово вымолвить не мог. Нужен тренер покруче. Толку не будет, жаль Ахмат.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:38
Хотелось бы , что бы надолго он остался в Ахмате . Удачи и фарта Роману
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:36
Ну, пару месяцев может и поработает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 