Мирослав Ромащенко станет главным тренером «Ахмата»

49-летний специалист Мирослав Ромащенко возглавит «Ахмат». Сегодня тренер прилетел в Грозный. Контракт будет подписан до лета 2026 года. Ромащенко придёт со своим тренерским штабом, который насчитывает 5 человек.
Белорус работал главным тренером в дубле «Спартака», «Томи» и «Салюте». С декабря 2021 года по июль 2023 года Ромащенко был помощником Станислава Черчесова в «Ференцвароше».
Специалист уже работал в «Ахмате» помощником главного тренера (2011-2013 гг.)
Создается впечатление что команда Ташуева слила, а это на корню надо пресекать...
Пятое место по итогам того сезона это более чем прекрасный результат!
Кто выше? Как их и с кем обойти!? Под чьим чутким руководством?
Как говорит товарищ Капрал:
- Я там не был и ситуации не знаю...
Мну не знает Ромащенко, но его результаты тренерской работы на виду, против них тоже абсолютно ничего не имею (по сравнению с ним признаюсь в своем делитанстве в области футбола), но что то мне настойчиво подсказывает, что он выше пятого места не прыгнет, а вкус систематических побед в Грозном попробовали и дай бог чтобы Ромащенко, хотя бы сразу, не посадил зрителей на футбольную диету...
До 2026 года.... первый круг покажет...
Создается впечатление что команда Ташуева слила, а это на корню надо пресекать...
Пятое место по итогам того сезона это более чем прекрасный результат!
Кто выше? Как их и с кем обойти!? Под чьим чутким руководством?
Как говорит товарищ Капрал:
- Я там не был и ситуации не знаю...
Мну не знает Ромащенко, но его результаты тренерской работы на виду, против них тоже абсолютно ничего не имею (по сравнению с ним признаюсь в своем делитанстве в области футбола), но что то мне настойчиво подсказывает, что он выше пятого места не прыгнет, а вкус систематических побед в Грозном попробовали и дай бог чтобы Ромащенко, хотя бы сразу, не посадил зрителей на футбольную диету...
До 2026 года.... первый круг покажет...