Мирослав Ромащенко станет главным тренером «Ахмата»

1692340183

вчера, 09:29

49-летний специалист возглавит «Ахмат». Сегодня тренер прилетел в Грозный. Контракт будет подписан до лета 2026 года. Ромащенко придёт со своим тренерским штабом, который насчитывает 5 человек.

Белорус работал главным тренером в дубле «Спартака», «Томи» и «Салюте». С декабря 2021 года по июль 2023 года Ромащенко был помощником Станислава Черчесова в «Ференцвароше».

Специалист уже работал в «Ахмате» помощником главного тренера (2011-2013 гг.)