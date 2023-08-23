Рубиалес обвиняется в незаконном использовании денежных средств

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вчера, 12:39

Глава испанской федерации футбола находится под следствием в суде пригорода Мадрида по поводу поездки в Нью-Йорк, оплаченной RFEF.

Судья Делия Родриго запросила информацию о поездке главы испанского футбола в Нью-Йорк на средства федерации через несколько месяцев после избрания на этот пост.

Луис Рубиалес имитировал встречи с представителями ООН и MLS , чтобы провести шесть дней в США . Поездка, как утверждается, финансировалась из бюджета RFEF. В связи с этим судья запросил информацию об этой поездке по просьбе антикоррупционной прокуратуры, которая уже более года расследует деятельность Рубиалеса.

Испанская федерация футбола сообщила, что это действительно была деловая поездка, в которой был проведён ряд профессиональных встреч, запланированных в Нью-Йорке. Однако в заявлении члена ассамблеи Романа Игнасио Родригеса Фернандеса упоминались даты, которые не совпадали с датами поездки Луиса Рубиалеса в столицу США . Исходя из этого был сделал вывод, что президент RFEF находился в американском городе с туристической целью

Это может быть квалифицировано как преступление нелояльного управления, которое карается тюремным заключением сроком до трёх лет. Различные расходы Луиса Рубиалеса на месте были отнесены на счёт федерации с формулировкой, что это расходы, связанные с исполнением его обязанностей. Сообщается, что есть переписка, в которой он объяснял близким, что они должны сказать, если кто-то спросит их о его пребывании в Нью-Йорке.

При этом стоить отметить, что по прибытии в столицу США с Рубиалесем связались руководители компании Relevent, специализирующейся на организации спортивных мероприятий в Нью-Йорке, и попросили о встрече. Стороны даже договорились встретиться в одном из ресторанов Манхэттена, но глава RFEF отменил встречу за несколько минут до её начала. По некоторым данным, испанец с подозрением отнёсся к американской компании, которая уже сотрудничает с Ла Лигой, возглавляемой Хавьером Тебасом, с которым он находится в конфликте.

Ранее сообщалось, что RFEF рассмотрит инцидент, произошедший на женском Чемпионате мира.