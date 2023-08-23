Рубиалес обвиняется в незаконном использовании денежных средств

Глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес находится под следствием в суде пригорода Мадрида по поводу поездки в Нью-Йорк, оплаченной RFEF.
Судья Делия Родриго запросила информацию о поездке главы испанского футбола в Нью-Йорк на средства федерации через несколько месяцев после избрания на этот пост.
Луис Рубиалес имитировал встречи с представителями ООН и MLS, чтобы провести шесть дней в США. Поездка, как утверждается, финансировалась из бюджета RFEF. В связи с этим судья запросил информацию об этой поездке по просьбе антикоррупционной прокуратуры, которая уже более года расследует деятельность Рубиалеса.
Испанская федерация футбола сообщила, что это действительно была деловая поездка, в которой был проведён ряд профессиональных встреч, запланированных в Нью-Йорке. Однако в заявлении члена ассамблеи Романа Игнасио Родригеса Фернандеса упоминались даты, которые не совпадали с датами поездки Луиса Рубиалеса в столицу США. Исходя из этого был сделал вывод, что президент RFEF находился в американском городе с туристической целью
Это может быть квалифицировано как преступление нелояльного управления, которое карается тюремным заключением сроком до трёх лет. Различные расходы Луиса Рубиалеса на месте были отнесены на счёт федерации с формулировкой, что это расходы, связанные с исполнением его обязанностей. Сообщается, что есть переписка, в которой он объяснял близким, что они должны сказать, если кто-то спросит их о его пребывании в Нью-Йорке.
При этом стоить отметить, что по прибытии в столицу США с Рубиалесем связались руководители компании Relevent, специализирующейся на организации спортивных мероприятий в Нью-Йорке, и попросили о встрече. Стороны даже договорились встретиться в одном из ресторанов Манхэттена, но глава RFEF отменил встречу за несколько минут до её начала. По некоторым данным, испанец с подозрением отнёсся к американской компании, которая уже сотрудничает с Ла Лигой, возглавляемой Хавьером Тебасом, с которым он находится в конфликте.
Ранее сообщалось, что RFEF рассмотрит инцидент, произошедший на женском Чемпионате мира.
16 сентября 2022 . Глава RFEF Рубиалес проводил вечеринки с 8-10 девушками на деньги федерации. Его дядя сообщил об этом в антикоррупционное ведомство.
Вечеринки оплачивались со счетов федерации под видом важного рабочего мероприятия. В их организации Рубиалесу помогал бывший футболист Нене.
Жулик, а как он снял Лопетеги перед самым Мундиалем и внёс смуту в команду сборной тем самым. А ведь были одними из главных фаворитов.
У тебя высокая зарплата, отличная должность. Но нет, какой кайф устраивать вечеринки или обеды в ресторанах за свой счет? Давайте за счет фирмы, государства... Такая мелочная жадность всегда поражала.
16 сентября 2022 . Глава RFEF Рубиалес проводил вечеринки с 8-10 девушками на деньги федерации. Его дядя сообщил об этом в антикоррупционное ведомство.
Вечеринки оплачивались со счетов федерации под видом важного рабочего мероприятия. В их организации Рубиалесу помогал бывший футболист Нене.
Жулик, а как он снял Лопетеги перед самым Мундиалем и внёс смуту в команду сборной тем самым. А ведь были одними из главных фаворитов.
У тебя высокая зарплата, отличная должность. Но нет, какой кайф устраивать вечеринки или обеды в ресторанах за свой счет? Давайте за счет фирмы, государства... Такая мелочная жадность всегда поражала.