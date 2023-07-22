Джанлуиджи Доннарумма рассказал об ограблении своего дома

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии рассказал об ограблении своего дома.

Оказаться в три часа ночи в доме, где внезапно появились люди, — думаю, это самое худшее чувство, которое можно испытать.

Я был обездвижен, а Алессия (жена игрока — прим.) была вынуждена отдать всё, что было нам дорого. Я не могу вдаваться в подробности, идёт расследование, и сейчас я еду во французскую полицию, чтобы попытаться восстановить с ними всё, что произошло. Сегодня утром нам с невестой пришлось покинуть квартиру, чтобы дать возможность провести расследование, и мы временно поселились в гостинице.

Страх был очень велик, но ещё сильнее был страх, что что-то может случиться с Алессией. Я был бессилен, связан по рукам и ногам, ничего не мог сделать. К тому же я не очень хорошо знаю французский язык, и мне было трудно объяснить этим людям, где что находится. А с ними была Алессия, которая и по сей день боится. Действительно сумасшедшие моменты глубокого ужаса, особенно страха за неё. Страх, что они могут причинить ей вред.