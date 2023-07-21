Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалФранция. Лига 1 2023/2024

Голкипер ПСЖ Доннарумма подвергся ограблению в своём доме

сегодня, 10:41

В четверг вечером несколько человек ворвались в парижский дом вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянец находился дома с супругой.

Сообщается, что преступники ворвались в дом, подвергли Доннарумму и его спутницу физическому насилию и связали. Бандиты скрылись с вещами, стоимость которых на данный момент оценивается примерно в 500 тысяч евро.

Примерно в четвёртом часу утра 24-летнему вратарю и его подруге удалось освободиться и укрыться в отеле, расположенном недалеко от их дома. Сотрудники отеля сообщили в полицию и взяли на себя заботу о супругах, которые находились в шоковом состоянии. Вратарь сборной Италии и его партнёрша были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сторож здания, в котором проживали пострадавшие, также был связан. Расследование было передано в Бригаду по пресечению бандитизма судебной полиции Парижа.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:12, ред.
Итальянец, оказывается, скупердяй ещё тот.
За такие бабки в ПСЖ, Доннарумма мог бы и поприличнее жильё прикупить, в котором наличие "опции" нормальной - дееспособной охраны сильно бы карман не напрягала.

P.S. Пусть побыстрей выздоравливает (вместе с пассией) и делает правильные выводы.
Конь 46
Конь 46
сегодня в 10:53
Надо было в Милане оставаться. Там негров гораздо меньше.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:50
Судьба сторожей во всём мире одинакова,но это самая массовая профессия-ТЕРПИЛА!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:49
Видно получили серьёзные травмы в то числе и психологические, если потребовалась помощь медиков.
Гость
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