«Торино» объявил о переходе Сазонова из «Динамо»

«Торино» подписал защитника «Динамо» Сабу Сазонова. Об этом сообщается в официальных соцсетях итальянского клуба.
В прошлом сезоне игрок провёл за москвичей 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В текущей кампании на счету футболиста 5 поединков.
Уже одним своим переходом в итальянский клуб- ты утёр носы всем тем, кто насмехались над тобой!!! Я верил в тебя всегда, и продолжаю верить!!! У тебя есть всё, что необходимо для положительной динамики в плане развития футболиста!!! В Италии, я надеюсь, ты получишь все необходимые навыки, практику и опыт, чтобы вырасти в сильного игрока!!! Желаю тебе, Дорогой- большого футбольного будущего и покорения новых футбольных вершин!!!!!!!
А твои, чисто человеческие качества- заслуживают особых слов и сердечной похвалы!!! Ты, Саба, был одним из немногих, кто встал на защиту тренера ДИНАМО, когда подлое руководство клуба, вело омерзительные интриги вокруг ГТ команды!!! Ты не побоялся выступить по мужски и высказать своё мнение- за то тебе и РЕСПЕКТ!!!!!!!
Пусть Удача улыбается тебе Саба- всегда и во всём!!! Ты- достоин этого!!!!!!!
Уже одним своим переходом в итальянский клуб- ты утёр носы всем тем, кто насмехались над тобой!!! Я верил в тебя всегда, и продолжаю верить!!! У тебя есть всё, что необходимо для положительной динамики в плане развития футболиста!!! В Италии, я надеюсь, ты получишь все необходимые навыки, практику и опыт, чтобы вырасти в сильного игрока!!! Желаю тебе, Дорогой- большого футбольного будущего и покорения новых футбольных вершин!!!!!!!
А твои, чисто человеческие качества- заслуживают особых слов и сердечной похвалы!!! Ты, Саба, был одним из немногих, кто встал на защиту тренера ДИНАМО, когда подлое руководство клуба, вело омерзительные интриги вокруг ГТ команды!!! Ты не побоялся выступить по мужски и высказать своё мнение- за то тебе и РЕСПЕКТ!!!!!!!
Пусть Удача улыбается тебе Саба- всегда и во всём!!! Ты- достоин этого!!!!!!!