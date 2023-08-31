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«Торино» объявил о переходе Сазонова из «Динамо»

вчера, 11:56

«Торино» подписал защитника «Динамо» Сабу Сазонова. Об этом сообщается в официальных соцсетях итальянского клуба.

В прошлом сезоне игрок провёл за москвичей 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В текущей кампании на счету футболиста 5 поединков.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:48, ред.
Я уже писал об этой игре и скажу еще раз- это тренерское поражение. Как мог, тренер, выставить дырявую ЦЗ, и при этом бежать огалтело вперед, прекрасно зная, что Спартак, только этого и ждет. Это поражение не тактическое- но стратегическое. Личке пора понять, что он уже не в Оренбурге, пора менять взгляды на футбол.

Что касается 1976г., то да, конечно, всё помню- и золотой гол Долматова, и гол Шепеля. Тогда, мы себе не представляли, что ждет, нас, болельщиков ДИНАМО в будущем. Надеяться и верить- нам не привыкать. Подождем еще...
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:20
Прочитал ?! Да . Виктор, не думал когда радовался 14 летним пареньком в 1976 году нашему чемпионству ,что следующее придется столько ждать ! До третьей звезды наверное не доживем . С такой игрой точно .Если это можно назвать игрой как с Спартаком !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:46
Узнаем,какая у него половинка сильнее,если грузинская-преуспеет,если русская-"совсем пропащий".
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:42
РЕСПЕКТИЩЕ, Вам- за откровенность и правдивость!!!!!!!
Кстати, Вы не читали интервью нашего тренера, после игры со Спартаком? Если нет- прочтите. Заглавие статьи только не читайте и детям не показывайте....
Храневец
Храневец ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 16:11
Мне кажется ,что укреплять надо не защиту ,а руководство .
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 15:17
Вопрос- кем?
Ев17
Ев17
вчера в 14:05
Саба, удачи ! А у нас опять дырка в цз ... срочно заполнять надо
lotsman
lotsman
вчера в 13:07
Ну удачи ему в Торино. Нашим не сразу удаётся заиграть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:51
Приятная новость. Динамо выдало путёвку в жизнь футбольную...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:33
Главное, не попасть из Италии на Кипр ,а заиграть в основе. Удачи парню!
Capral
Capral
вчера в 12:13
Удачи тебе, Саба!!!
Уже одним своим переходом в итальянский клуб- ты утёр носы всем тем, кто насмехались над тобой!!! Я верил в тебя всегда, и продолжаю верить!!! У тебя есть всё, что необходимо для положительной динамики в плане развития футболиста!!! В Италии, я надеюсь, ты получишь все необходимые навыки, практику и опыт, чтобы вырасти в сильного игрока!!! Желаю тебе, Дорогой- большого футбольного будущего и покорения новых футбольных вершин!!!!!!!

А твои, чисто человеческие качества- заслуживают особых слов и сердечной похвалы!!! Ты, Саба, был одним из немногих, кто встал на защиту тренера ДИНАМО, когда подлое руководство клуба, вело омерзительные интриги вокруг ГТ команды!!! Ты не побоялся выступить по мужски и высказать своё мнение- за то тебе и РЕСПЕКТ!!!!!!!

Пусть Удача улыбается тебе Саба- всегда и во всём!!! Ты- достоин этого!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
Ну в этом случае можно пожелать Сабе только Удачи !
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