«Торино» объявил о переходе Сазонова из «Динамо»

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вчера, 11:56

«Торино» подписал защитника «Динамо» . Об этом сообщается в официальных соцсетях итальянского клуба.

В прошлом сезоне игрок провёл за москвичей 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В текущей кампании на счету футболиста 5 поединков.