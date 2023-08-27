«Динамо» объявило о трансферах Чавеса и Карраскаля

«Динамо» объявило о приобретении полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками сборных Мексики и Колумбии заключены на четыре года.
«Динамо» объявило о приобретении полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками сборных Мексики и Колумбии заключены на четыре года.
Скромный и неглупый парень, добросовестный командный трудяга с хорошо
поставленным ударом.
И характер- мужской, настоящий.
Кстати, в его переходе в Динамо, длившимся чуть ли не всё лето, заслуга
во многом его самогО.
Год назад Сесар Монтес, как только факт его переговоров с Динамо получил
огласку и вызвал сильный накат со стороны прессы и некоторых политиков,
быстренько наложил в штаны и "спрятался". А когда ещё и расчёты
упёрлись, с облегченьицем выскочил из темы.
Тогда как Чавес в аналогочной ситуации поступил ровно наоборот- просто
послал всех наезжателей куда подальше и вполне акцентированно
заявил публично:
"Вы можете орать тут хоть до второго пришествия, а я хочу уехать
в московское Динамо и я туда уеду, и сделаю всё, что для этого потребуется".
Мужыг..)
Интуитивно кажется, что Чавес впишется в команду легко и быстро, причём
не только на поле, но и в коллектив как таковой.
И все будут довольны.)
При Шварце воинственно пели Белла чао, при Йокановиче угрюмо молчали,
теперь будем проникновенно петь что-нибудь из мариачи..)))
Скромный и неглупый парень, добросовестный командный трудяга с хорошо
поставленным ударом.
И характер- мужской, настоящий.
Кстати, в его переходе в Динамо, длившимся чуть ли не всё лето, заслуга
во многом его самогО.
Год назад Сесар Монтес, как только факт его переговоров с Динамо получил
огласку и вызвал сильный накат со стороны прессы и некоторых политиков,
быстренько наложил в штаны и "спрятался". А когда ещё и расчёты
упёрлись, с облегченьицем выскочил из темы.
Тогда как Чавес в аналогочной ситуации поступил ровно наоборот- просто
послал всех наезжателей куда подальше и вполне акцентированно
заявил публично:
"Вы можете орать тут хоть до второго пришествия, а я хочу уехать
в московское Динамо и я туда уеду, и сделаю всё, что для этого потребуется".
Мужыг..)
Интуитивно кажется, что Чавес впишется в команду легко и быстро, причём
не только на поле, но и в коллектив как таковой.
И все будут довольны.)
При Шварце воинственно пели Белла чао, при Йокановиче угрюмо молчали,
теперь будем проникновенно петь что-нибудь из мариачи..)))
Что ж, у игрока масса плюсов- техничен, быстр, хороший дриблёр, крепко стоит на ногах, отлично работает корпусом, не боится стыков, видит партнёров, владеет пасом любой дальности, и удар тоже есть, к тому же сыграть может
по всему фронту атаки.
Игрок с такими скиллами- не уровень РПЛ, для него это как ссылка
в Шушенское. И если бы за Хорхе не числились разные штуки, то он играл бы
не в российских клубах, а совсем в других.
Но "штуки", к сожалению, как раз числятся.
Помимо манкирования оборонительной работой на поле, о чём часто пишут,
у Хорхе и вне поля имеется нехилый "пакет кокоринга"- клаббинг, баббинг,
нарушения режима и вздорный характер, приводящий ко всяким приколам.
Стрёмный это вариант и вызывает настороженность.
Карраскаля после его залётов и скандалов с треском выпинывали отовсюду,
где он играл до РПЛ- из Севильи, Карпат, РиверПлейта.
Вот и ЦСКА распростился с ним, причём в условиях дефицита состава.
Личка считает, что ему под силу включить Антона Макаренко и держать в узде
бесов Карраскаля. Во всяком случае, он доволен трансфером.
Ну, дай бог.
Если у Марцела получится- будем обоих на руках носить.
Но сомнения остаются.
Пока что игрок выглядит не столько усилением для Динамо, сколько
потенциально вторым Норманном, хотя и по другим причинам..
Что ж, у игрока масса плюсов- техничен, быстр, хороший дриблёр, крепко стоит на ногах, отлично работает корпусом, не боится стыков, видит партнёров, владеет пасом любой дальности, и удар тоже есть, к тому же сыграть может
по всему фронту атаки.
Игрок с такими скиллами- не уровень РПЛ, для него это как ссылка
в Шушенское. И если бы за Хорхе не числились разные штуки, то он играл бы
не в российских клубах, а совсем в других.
Но "штуки", к сожалению, как раз числятся.
Помимо манкирования оборонительной работой на поле, о чём часто пишут,
у Хорхе и вне поля имеется нехилый "пакет кокоринга"- клаббинг, баббинг,
нарушения режима и вздорный характер, приводящий ко всяким приколам.
Стрёмный это вариант и вызывает настороженность.
Карраскаля после его залётов и скандалов с треском выпинывали отовсюду,
где он играл до РПЛ- из Севильи, Карпат, РиверПлейта.
Вот и ЦСКА распростился с ним, причём в условиях дефицита состава.
Личка считает, что ему под силу включить Антона Макаренко и держать в узде
бесов Карраскаля. Во всяком случае, он доволен трансфером.
Ну, дай бог.
Если у Марцела получится- будем обоих на руках носить.
Но сомнения остаются.
Пока что игрок выглядит не столько усилением для Динамо, сколько
потенциально вторым Норманном, хотя и по другим причинам..