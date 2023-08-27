Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» объявило о трансферах Чавеса и Карраскаля

Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 19:12
Хочется верить ,,что у ребят все получится .Держим кулаки за Вас Динамовцы !!!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 19:08
Не знаю про похождения Хорхе за пределами поля, но на поле, когда он в ударе, на его мастерство смотреть одно удовольствие.
протон
протон
вчера в 18:22
Отличные новости! Добро пожаловать! Надеюсь, заиграют!
adekvat
adekvat ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:21
Не пойми кто это Дзюба, а это игроки сборных Мексики и Колумбии.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:14
Понабрали не пойми кого, теперь будут мучаться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ баск (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
О Хорхе всё правильно, но у него ещё есть недостаток -- при потере мяча при неудачной обводке он на пару секунд выключается из игры ( как бы стараясь понять что произошло ), не вступая в борьбу за мяч. Кроме того, бывает горяч, фолит не по делу. Это чисто моё наблюдение.
Будь здрав,
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:11
ЦСКА опять укрепился.
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:00, ред.
Динамо всерьез начинает играть. Их можно считать претендентами на медали в этом сезоне, да и игра вот вот и настроится у команды на высокий уровень. Другое дело цска, "усиливает" своих понтециальных конкурентов. Спартак, зенит и динамо. Неужели такая нужда в деньгах с продаж?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:58
Надеюсь, что они не разочаруют нас
баск
баск
вчера в 16:53
Другое дело- Карраскаль..

Что ж, у игрока масса плюсов- техничен, быстр, хороший дриблёр, крепко стоит на ногах, отлично работает корпусом, не боится стыков, видит партнёров, владеет пасом любой дальности, и удар тоже есть, к тому же сыграть может
по всему фронту атаки.

Игрок с такими скиллами- не уровень РПЛ, для него это как ссылка
в Шушенское. И если бы за Хорхе не числились разные штуки, то он играл бы
не в российских клубах, а совсем в других.

Но "штуки", к сожалению, как раз числятся.
Помимо манкирования оборонительной работой на поле, о чём часто пишут,
у Хорхе и вне поля имеется нехилый "пакет кокоринга"- клаббинг, баббинг,
нарушения режима и вздорный характер, приводящий ко всяким приколам.

Стрёмный это вариант и вызывает настороженность.
Карраскаля после его залётов и скандалов с треском выпинывали отовсюду,
где он играл до РПЛ- из Севильи, Карпат, РиверПлейта.
Вот и ЦСКА распростился с ним, причём в условиях дефицита состава.

Личка считает, что ему под силу включить Антона Макаренко и держать в узде
бесов Карраскаля. Во всяком случае, он доволен трансфером.
Ну, дай бог.
Если у Марцела получится- будем обоих на руках носить.

Но сомнения остаются.
Пока что игрок выглядит не столько усилением для Динамо, сколько
потенциально вторым Норманном, хотя и по другим причинам..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:40
Что делает похожими новое приобретение ДМ, так это почти одинаковые татуировки на левой руке. Как заиграют, посмотрим.
баск
баск
вчера в 16:37
С Чавесом-то всё ясно, его можно только приветствовать.
Скромный и неглупый парень, добросовестный командный трудяга с хорошо
поставленным ударом.

И характер- мужской, настоящий.
Кстати, в его переходе в Динамо, длившимся чуть ли не всё лето, заслуга
во многом его самогО.

Год назад Сесар Монтес, как только факт его переговоров с Динамо получил
огласку и вызвал сильный накат со стороны прессы и некоторых политиков,
быстренько наложил в штаны и "спрятался". А когда ещё и расчёты
упёрлись, с облегченьицем выскочил из темы.

Тогда как Чавес в аналогочной ситуации поступил ровно наоборот- просто
послал всех наезжателей куда подальше и вполне акцентированно
заявил публично:

"Вы можете орать тут хоть до второго пришествия, а я хочу уехать
в московское Динамо и я туда уеду, и сделаю всё, что для этого потребуется".
Мужыг..)

Интуитивно кажется, что Чавес впишется в команду легко и быстро, причём
не только на поле, но и в коллектив как таковой.
И все будут довольны.)

При Шварце воинственно пели Белла чао, при Йокановиче угрюмо молчали,
теперь будем проникновенно петь что-нибудь из мариачи..)))
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 16:28
Динамо подписало первого мексиканца в истории МИР РПЛ. Футболист никогда не играл в иностранных клубах. А теперь улетел таааак далеко от родины. А еще он забивал за сборную Мексики на ЧМ-2022. Вот такой талантливый парень теперь в нашем чемпионате. Удачи ему!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 