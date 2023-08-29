Стала известна сумма трансфера Карраскаля в «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какую сумму московский клуб заплатил ЦСКА за трансфер Хорхе Карраскаля.
Сумма компенсации за Карраскаля существенно ниже, чем в последних сообщениях. Она ниже € 7 млн.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какую сумму московский клуб заплатил ЦСКА за трансфер Хорхе Карраскаля.
Сумма компенсации за Карраскаля существенно ниже, чем в последних сообщениях. Она ниже € 7 млн.
Меньше 7 млн евро, это и 1 и 6.
Меньше 7 млн евро, это и 1 и 6.