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Стала известна сумма трансфера Карраскаля в «Динамо»

вчера, 13:25

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какую сумму московский клуб заплатил ЦСКА за трансфер Хорхе Карраскаля.

Сумма компенсации за Карраскаля существенно ниже, чем в последних сообщениях. Она ниже € 7 млн.

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Все комментарии
Kwentin
Kwentin
вчера в 22:28
на трансфермаркете указано 3,5 обычно у них точные цифры
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:00, ред.
Так какая стоимость трансфера Карраскаля в "Динамо"???
протон
протон
вчера в 18:12
Динамо явно пытается зацепиться за чемпионскую гонку в этом сезоне
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:55
Да ничего Пивоваров не рассказал.)
Меньше 7 млн евро, это и 1 и 6.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:40, ред.
Неплохо так наварились на балласте.....
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 13:53
Посмотрим как он будет отрабатывать эти деньги...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:39
Пир во время чумы...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:35
Ещё один перебежиц
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