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В «Динамо» сравнили трансфер Чавеса с игрой «Сапёр»

вчера, 12:31

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансфере хавбека Луиса Чавеса из мексиканской «Пачуки».

Трансфер Чавеса проходил очень тяжело. Знаете, есть такая игра «Сапёр», где нажимаешь на квадратик, а там мина, нажимаешь на следующий, а там опять, это было очень похоже на эту ситуацию. Мы сначала договорились с футбольным клубом «Пачука», потом договоренности, когда уже были близки к реализации, несколько раз менялись. Потом футболист выразил свою позицию, это стало ключевым фактором в реализации этого трансфера. Луис сказал, что он хочет перейти, он реализовал право по самовыкупу контракта.

Почему «Пачука» не захотела входить в трансферные отношения с «Динамо»? Вам лучше связаться с президентом футбольного клуба «Пачука» и задать ему этот вопроc. Я думаю, что он вам ответит от первого лица наиболее точно. Мне сложно комментировать действия президента «Пачуки».

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:52
Теперь главное, что бы Чавес заиграл нормально, а не ходил, как сапер по минному полю.
Gotlib
Gotlib
вчера в 13:10
Раньше это называлось "Морской бой".
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:08
Оригинальное сравнение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:53, ред.
Только время покажет, что да как . В любом случае пожелаю ему Удачи в Динамо.
idres
idres
вчера в 12:52
Ну хотя бы то хорошо, что "минное поле" все ж удалось пройти. Удачи ему в клубе.
Гость
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