В «Динамо» сравнили трансфер Чавеса с игрой «Сапёр»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о трансфере хавбека из мексиканской «Пачуки».

Трансфер Чавеса проходил очень тяжело. Знаете, есть такая игра «Сапёр», где нажимаешь на квадратик, а там мина, нажимаешь на следующий, а там опять, это было очень похоже на эту ситуацию. Мы сначала договорились с футбольным клубом «Пачука», потом договоренности, когда уже были близки к реализации, несколько раз менялись. Потом футболист выразил свою позицию, это стало ключевым фактором в реализации этого трансфера. Луис сказал, что он хочет перейти, он реализовал право по самовыкупу контракта.

Почему «Пачука» не захотела входить в трансферные отношения с «Динамо»? Вам лучше связаться с президентом футбольного клуба «Пачука» и задать ему этот вопроc. Я думаю, что он вам ответит от первого лица наиболее точно. Мне сложно комментировать действия президента «Пачуки».