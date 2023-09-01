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Бальде исключили из заявки «Спартака» на РПЛ

вчера, 16:59

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде исключён из заявки команды на матчи РПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Лиги.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок может сегодня покинуть столичный клуб.

В нынешнем сезоне сенегалец провёл за «красно-белых» 3 матча во всех турнирах. Контракт форварда действует до июня 2025 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:52
Согласен с тобой полностью. Я тоже перед пенсией почти 12 лет на 2-х, работах трудился, а иногда еще и извозом занимался. Сейчас другое время, в основном в интернете
Валерыч
Валерыч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:48
Дак я работаю я двух работах, и ещё не пенсионер.
Нет времени долго в Интернете сидеть и все новости читать.
Вот когда на пенсию выйду и буду всё знать.))
Но я не согласен с Абаскалем, насчёт его отношения к Бальде и Николсону.
На мой взгляд, эти игроки могли бы принести ещё пользу команде.
Здесь, скорее всего дело в личной неприязни тренера и неумению его
найти подход к этим игрокам. Теперь из нападающих в Спартаке остался один Соболь.(Мелёшин - сыроват). Разве это нормально?
протон
протон
вчера в 21:35
Бальде нормальный нап, но ему по сути и шансов не давали, Шамар тоже в порядке, да и позитивный, но не пошло, плюс проиграл конкуренцию Соболеву, а два схожих напа рыжему не надо с первых минут, если скинут за нормальные деньги, то хорошо для бюджета, но остаёмся по сути без напов, что плохо
DVOK68
DVOK68 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:49
Соглашусь.Вдобавок он совсем "мышей не ловил".Не тот игрок об уходе которого надобно жалеть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:57
Это и лучше. У Балды тяжелый характер и ему тренеры нужны типа Саламыч с Горлуковичем вместе...)
lotsman
lotsman
вчера в 19:25
Так вроде бы было сообщение, что он уходит в другой клуб. Естественно что в заявке его не будет.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:03
И никто не заплакал,ни сам Бальда,ни "Спартак",ни народ России.Пристроили,надеюсь,надёжно,сняв с себя долговое бремя его зряплаты.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:35
Странно, ты КБ и не знаешь, я уже десять раз прочитал, что он играть не будет, тк не устратвает рыжего, как и Шамар. Теперь пристроили в аренду. Про свою команду надо читать. Мы про свою все знаем
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:08
А за что исключен? Хоть бы причину указали.
И чё? Теперь на лавке до июня 2025 года будет сидеть,
без права выхода на поле? Непонятки какие-то...
Что-то не договаривают.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:06
Все окутано тайной, как всегда
Гость
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