Бальде исключили из заявки «Спартака» на РПЛ

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде исключён из заявки команды на матчи РПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Лиги.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок может сегодня покинуть столичный клуб.
В нынешнем сезоне сенегалец провёл за «красно-белых» 3 матча во всех турнирах. Контракт форварда действует до июня 2025 года.
Нет времени долго в Интернете сидеть и все новости читать.
Вот когда на пенсию выйду и буду всё знать.))
Но я не согласен с Абаскалем, насчёт его отношения к Бальде и Николсону.
На мой взгляд, эти игроки могли бы принести ещё пользу команде.
Здесь, скорее всего дело в личной неприязни тренера и неумению его
найти подход к этим игрокам. Теперь из нападающих в Спартаке остался один Соболь.(Мелёшин - сыроват). Разве это нормально?
Нет времени долго в Интернете сидеть и все новости читать.
Вот когда на пенсию выйду и буду всё знать.))
Но я не согласен с Абаскалем, насчёт его отношения к Бальде и Николсону.
На мой взгляд, эти игроки могли бы принести ещё пользу команде.
Здесь, скорее всего дело в личной неприязни тренера и неумению его
найти подход к этим игрокам. Теперь из нападающих в Спартаке остался один Соболь.(Мелёшин - сыроват). Разве это нормально?