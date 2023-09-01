Бальде исключили из заявки «Спартака» на РПЛ

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вчера, 16:59

Нападающий «Спартака» исключён из заявки команды на матчи РПЛ . Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Лиги.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок может сегодня покинуть столичный клуб.

В нынешнем сезоне сенегалец провёл за «красно-белых» 3 матча во всех турнирах. Контракт форварда действует до июня 2025 года.