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Севикян в октябре может дебютировать за сборную Армении

вчера, 12:54

В пресс-службе Федерации футбола Армении рассказали о процессе получения хавбеком «Пари НН» Эдгаром Севикяном права выступать за национальную команду.

Федерация футбола Армении вела переговоры с Эдгаром Севикяном. Футболист сообщил о желании и готовности выступать за сборную Армении. На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за национальную сборную Армении уже в октябре.

Вчера игрок сообщил, что не будет играть за сборную России.

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31 августа
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:43
Сообщили - приняли к сведению. Обсуждать-то что?
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:13
Самый лучший из армян....
holms918
holms918
вчера в 17:13
Его желание понятно и обосновано. Успехов!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:44
Севикян не того уровня игрок, что бы переживать за его выбор. Решил играть за Армению - пусть себе играет.
ДСА
ДСА ответ 2rw34fwjtxz5 (раскрыть)
вчера в 13:28
Все-таки приз от администрации в сентябре-октябре получить можно. Нужно всего лишь набрать в группе наибольшее количество очков за месяц. И тогда по итогам года будет Вам счастье...
Играйте на шальных ставках !
adekvat
adekvat
вчера в 13:13
Ну флаг ему в руки, Армянский.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
Да пусть играет
Гость
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