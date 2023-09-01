Севикян в октябре может дебютировать за сборную Армении

В пресс-службе Федерации футбола Армении рассказали о процессе получения хавбеком «Пари НН» Эдгаром Севикяном права выступать за национальную команду.
Федерация футбола Армении вела переговоры с Эдгаром Севикяном. Футболист сообщил о желании и готовности выступать за сборную Армении. На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за национальную сборную Армении уже в октябре.
Вчера игрок сообщил, что не будет играть за сборную России.
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