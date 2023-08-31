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Севикян отказался играть за сборную России

вчера, 22:42

22-летний хавбек «Пари НН» Эдгар Севикян заявил, что отказался от вызова в сборную России.

Дорогие друзья!

Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России.

Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.

Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению.

На юношеском и молодежном уровне Севикян играл за Россию с 2016 года.

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Все комментарии
Иоганн
Иоганн ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 14:41
Лучше все же играть в команде, которая участвует в официальных соревнованиях, и, как ни крути, какой-никакой шанс имеет, чем гонять унылые товарняки, которые ни на что не влияют
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов
сегодня в 13:48
Ну выбор логичный , теперь логично, чтоб он был легионером и не числился как игрок с российским паспортом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:40, ред.
Зато честно и без всяких закидонов. Армения играет на международном уровне....Это его выбор пусть и играет
Пепс
Пепс
сегодня в 12:39
Вперед Армения!!!))))) 😀😀😀😀
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Иоганн (раскрыть)
сегодня в 12:23
Россия там не играет по неспортивным причинам, а Армения как раз по игровым, т.к. на большее неспособна.
Сп62
Сп62 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 12:01
Элита это часть общества которая располагает властью и владеет народным достоянием.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:20
очень выгодно быть и гр-ном России, и гр-ном Армении. А в нужный момент.....
Dauletbek
Dauletbek ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 11:18
Получила что именно?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:06
А что вообще может связывать его со сборной и с тем, что с ней происходит ?...
Раньше вызов в неё считался вершиной игры футболиста, и он гордился им, потому что знал, что ему предстоит непростой путь на европейской арене и участие в крупных соревнованиях. Главное - была ответственность за престиж страны и своё реноме. В настоящее время всё это превратилось в фикцию, тлен.
Сами кандидаты в сборную всё прекрасно понимают, но предположу, думают так: а почему не приехать, не пообщаться с коллегами и заполнить таким образом возникшую паузу в чемпионате. Хуже не будет.
Иоганн
Иоганн ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 10:45
Можно подумать, Россия будет)
Иоганн
Иоганн
сегодня в 10:33
Имел он право выбора? Факт: имел. Обязан был играть за сборную России? Не обязан. Никто не обязан! Вот он сделал выбор. При чем тут патриот/не патриот? Мало ли какие причины у него? Зато есть такие, которых когда-то звали, и играли они даже, но лучше бы не играли... Так потом обижаются, что больше не зовут
Кип
Кип
сегодня в 10:25
а ВЫ ЧТО ДУМАЛИ играет питерский Зенит и не помню соперника игрок зенита играет рукой в своей штрафной ВАР рассматривает и посылает арбитра к телевизору и судья находит нарушение у соперника до игры рукой, но извените рассматривается игра рукой а не нарушение до этого которое судья профукал и после этого Вы думаете не русские будут играть за страну по национальности к которой они не принадлежат.
7stars2
7stars2
сегодня в 10:13
По Армянски поступок. На юношеском и молодежном уровне привлекался, а тут понял, что никуда не поедет и... Но все равно молодец, что извинился, мог и тупо проигнорировать...
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 10:10
Да вообще плевать. Факт только в том, что Армении не будет в ближайшем будущем ни на ЕВРО, ни на ЧМ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 09:54, ред.
А жить должны в Краснодарском крае,на Ставрополье,и еще в южных регионах с российскими паспортами.Не плохо так.Эх Россия Матушка добрая душа.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 09:37
Получила???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:37
...налево.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 09:35
Это не ВЫБОР,это КОРЫСТНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ.Отправить бы его играть в армянский клуб,с их супердоходами и суперлигой,на исправление настроя душонки.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:33
А кого ты считаешь ЭЛИТОЙ???Вот и пляшете в своих рассуждениях от своих заблуждений.А подразумеваете десяток-два первых лиц,детям которых и в стране хорошо.Попроси привести в пример кого-нибудь,так плетут невесть что.Потому что фантазии выше этого не поднимаются,как и выше покупки очередного суперкара и слитков золота с золотым унитазом.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 09:31
Если его действительно пригласила Армения, тогда еще ладно. Но если сейчас он останется в расположении клуба, то это очень плохой поступок. В России он получил все, научился всему, что умеет. Москвич, по данным Википедии мать и брат в Испании (где он и играл за Леванте). Опять же, по данным Википедии он играл за u15-u20 Российские молодежки. В АРМЕНИИ НИКОГДА НЕ БЫЛ ДАЖЕ ПРОЕЗДОМ! От Армении там только фамилия
112910415
112910415
сегодня в 08:14
с нашей сборной играть негде и не с кем
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 07:46
Твои слова можно отнести и к нашей элите, чьи дети живут и учатся за границей.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:33
А Севикяну слабо было позвонить раньше.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:32
Карпин получает удовольствие, когда Россия остается в дураках.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:31
Заголовок мог быть "Севикян принял решение играть за сборную Армении".
Опять мы глупо выглядим из-за отсутствия информации у самовлюбленного Карпина.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:27
А Карпин что не знал, зачем вызывал его?
Или он, как Моуриньо, с игроками не общается.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ MishaBigdan (раскрыть)
сегодня в 05:47
Это твое второе имя
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 05:46
Дать огнетушитель?🧯
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:21, ред.
Теннисистка Елена Рыбакина выступает за КZ, получила гражданство, хотя родилась в России. Нуждалась в финансовой поддержке...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:21
То его право.
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