Севикян отказался играть за сборную России

22-летний хавбек «Пари НН» Эдгар Севикян заявил, что отказался от вызова в сборную России.
Дорогие друзья!
Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России.
Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.
Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.
Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению.
На юношеском и молодежном уровне Севикян играл за Россию с 2016 года.