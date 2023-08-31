Севикян отказался играть за сборную России

22-летний хавбек «Пари НН» заявил, что отказался от вызова в сборную России.

Дорогие друзья!

Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России.

Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.

Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению.