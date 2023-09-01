Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира к Евро-2024 со Словакией (8 сентября в Братиславе) и Люксембургом (11 сентября в Алгарве).
В список вошли 24 футболиста.
Вратари
Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон») и Руй Патрисиу («Рома»).
Защитники
Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Данилу (ПСЖ), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»).
Полузащитники
Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавиу («Аль-Наср»), Витинья (ПСЖ) и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Нападающие
Рикарду Орта («Брага»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Атлетико»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ) и Диогу Жота («Ливерпуль»).
Сборная Португалии оказалась в заложниках ситуации. Пока Роналду не завершит карьеру его просто обязаны будут вызывать, а иначе подымится скандал, уж больно сильно влияние нарцисса.
А на самом деле сборная Португалии с каждым годом деградирует именно как коллектив.
Уверен, что вся Португалия молится на тот день когда Роналду закончит карьеру, что бы его не вызывали в сборную. Достаточно вспомнить мнения португальцев с последнего чемпионата мира.
Сборная Португалии оказалась в заложниках ситуации. Пока Роналду не завершит карьеру его просто обязаны будут вызывать, а иначе подымится скандал, уж больно сильно влияние нарцисса.
А на самом деле сборная Португалии с каждым годом деградирует именно как коллектив.
Уверен, что вся Португалия молится на тот день когда Роналду закончит карьеру, что бы его не вызывали в сборную. Достаточно вспомнить мнения португальцев с последнего чемпионата мира.