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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро-2024

вчера, 13:55

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира к Евро-2024 со Словакией (8 сентября в Братиславе) и Люксембургом (11 сентября в Алгарве).

В список вошли 24 футболиста.

Вратари

Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон») и Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники

Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Данилу (ПСЖ), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»).

Полузащитники

Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавиу («Аль-Наср»), Витинья (ПСЖ) и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие

Рикарду Орта («Брага»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Атлетико»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ) и Диогу Жота («Ливерпуль»).

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
сегодня в 05:02
Это ЛГБТ движение на западе рулит.
Там размещают картинку в франс футболе с целующими Месси и Роналду и у всех это вызывает восторг, а мужик поцеловав девушку на награждении, при этом она не была против, так всё сразу скандал.
Не такие ценности явно не для нас.
амурец
амурец ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 02:08
Скорее что бы опять давали липовые пенальти
FERIS
FERIS
сегодня в 01:32, ред.
Опять сектанты аргентинского пешехода повылезли)
И с пеной у рта топят за своего идола)
Как же бе вас)))
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Аслан Calejon (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:19
Можно не быть фанатом Барсы и сказать, что криш нетрадиционной ориентации. Прибегал к услугам суррогатной женщины как Киркоров. Делал детей не касаясь женщины.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 23:14
Мексику кто посадил? Французам дубль кто сделал? Месси тянул в каждом матче, он и стал по праву лучшим игроком ЧМ уже второй раз. Почему криш ни разу не стал?
Так и будете себя обманывать?
Месси на поле говорит, это куда важнее. А Криш больше болтает и смешит народ арабскими танцами.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:39
Даже у президента Португалии наверное нет такого влияния как у Роналду. Вот это уровень.
протон
протон
вчера в 21:11
Лучший бомбардир в истории сборных
Лучший бомбардир в истории Евро
Лучший игрок в истории Португалии.
Ждём хет-трики и покеры от Великого Криштиану , лучшего бомбардира в истории футбола.
Я видел результаты сборной Португалии и самого Роналду. 4 сухие победы с общим счётом 14:0, 5 мячей самого Роналду.
Вообще было бы шикарно увидеть ещё один ЧМ с Роналду и Месси. Хотя бы даже выход со скамейки. К тому же это рейтинг СА.
FenixSL
FenixSL ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
не всех)
Австралия максимум

а вот Ди Мария делал дело
как и кипер
карлик просто как красивая история для фанатов которую удобно продать

Месси тоже хотел бы быть нарциссом
и не знаешь наверняка что у него за психологические проблемы
у молчунов их масштаб обычно весомее)
Agamaga...........
Agamaga........... ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 19:49
Пока сам не сделает себе подарков, никто не сделает.
Поэтому остаётся говорить, что Месси там кто-то подарил кубок мира. А он взял и выиграл, попутно сажая всех на пятую точку! На его месте хотел оказаться и Мбаппе и тот же нарцисс.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:41, ред.
Талант Роналду стоить пол команды . Так что с Роналду Португалия топ сборная без него как Сербия , Словакия, Дания
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:11
Дарья скорее всего наоборот.
Сборная Португалии оказалась в заложниках ситуации. Пока Роналду не завершит карьеру его просто обязаны будут вызывать, а иначе подымится скандал, уж больно сильно влияние нарцисса.
А на самом деле сборная Португалии с каждым годом деградирует именно как коллектив.
Уверен, что вся Португалия молится на тот день когда Роналду закончит карьеру, что бы его не вызывали в сборную. Достаточно вспомнить мнения португальцев с последнего чемпионата мира.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:04, ред.
Ну словакам с левого пенальти возможно забьёт, но а с Люксембургом фанаты гея-нарцисса могут на дубль с пенальти надеется.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 18:02
Более точно сказать: "В РПЛ нет таких геев-нарциссов".
FERIS
FERIS
вчера в 17:50
Рон в свои 38 ещё может то,чего не могут большинство игроков РПЛ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:09
В составе одни топовые игроки и чемпионы со своими клубами. Тут ясное дело тупо ради статистики ветерана вызывают дальше вместо серьезной подготовки к следующим турнирам
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 15:34
Деревянные памятники тоже бывают..
lobsterdam
lobsterdam ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 15:27
Так кто ж его вызовет, он же памятник!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:25
В прокуратуру его надо вызвать. И у психиатра проверить.. Хе..
bf9k3ta95vmh
bf9k3ta95vmh
вчера в 15:17
Надо же ему поправить статистику
Дима Логинов
Дима Логинов ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 15:03
Можно, но зачем в новости про определённого игрока писать о другом? Тараканы в моей голове пока не настолько захватили моё сознание, да и, как говорит молодёжь, меня не бомбит от таких историй :-)
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:55
дяде 38 лет если что
а знатоки так рассуждают будто он на старте карьеры звездной
хотя сами в 38 могут максимум донести до дома пару литров пенного
FenixSL
FenixSL ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:53
можно сразу добавить как Месси сажал на пятую точку бедную Австралию и получил ЧМ за пенальти
ABir
ABir
вчера в 14:21
Значит еще требуются сборной его лидерские и бомбардирские качества
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 14:17
Для отбора Криштиану очень подходит, там все его самые любимые сборные, на которых он может прилично поднять количество голов за сборную. Литва, Фареры, Кипр, Эстония...нужно же посильнее оторваться от великого иранского бомбардира Али Даеи.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:01
Гнома тоже же вызвали сборную за голы в любительской лиге
u5hf42q8sj45
u5hf42q8sj45 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 14:00
Вот это самое дельное из предлагавшегося! А пока какой там лучший результат?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:57
Хоть и хаяли Роналду во время чемпионата мира, а без него всё-таки не могут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:57
С Люксембургом обязательно сыграет)))
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