100-миллионный Беллингем – главный бомбардир «Реала». Задаёт объём, маскирует проблемы в обороне

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сегодня, 20:22

3 гола «Атлетику» и «Альмерии».

У Джуда Беллингема ударный дебют в составе мадридского «Реала». Уже сейчас молодой англичанин – одна из основных функций «сливочных» при построении атаки и игре без мяча. При том, что структуру мадридцев на старте сезона нельзя назвать безупречной, хавбек дает огромный объем как с мячом, так и без него – а команда может хотя бы на время забыть о своих сложностях.

Переход на ромб, Джуд – «десятка»

В межсезонье Карло Анчелотти вернулся к схеме «4-3-1-2» с «ромбом» в центре. Двух форвардов играют Винисиус и Родригао – это плюс к скорости и дриблингу под давлением. Винисиус в двух первых матчах нередко открывался между защитниками и устраивал скоростные проходы к чужой штрафной.

На позиции «десятки» итальянский менеджер разместил Джуда Беллингема, англичанин – отличное связующее звено между полузащитой и атакой. Опорника продолжает играть Орельен Тчуамени, «восьмерки» — Кроос/Камавинга и Вальверде. Тони и Эдуардо хороши в работе без мяча, часто идут в отбор и возвращают владение.

А вот с обороной назревают определенные проблемы. На флангах единственные рабочие функции – это новобранец Гарсия слева и ветеран Карвахаль справа. Ферлан Менди после травмы задней поверхности бедра не сможет играть до сентября, а единственный конкурент Дани – Лукас Васкес.

В центре остается связка Алаба-Рюдигер, поскольку Милитао получил повреждение в первом туре. И если на предсезонке у Анчелотти к обороне возникали серьезные вопросы, то в чемпионате для мадридцев серьезные испытания не начались, они заставляют забыть о проблемах своей игрой с мячом. Отчасти – благодаря быстрой адаптации Беллингема.

Объём и умные перемещения

Джуд эффективно обращается с мячом, но профайл хавбека – это комплекс уверенного владения и чтения игры. И первое здесь вытекает из второго.

Англичанин часто уходит в тень, пока мячом владеют партнеры – оценивает обстановку и смещается в зоны, где продвижение в атаку затрудняется из-за прессинга соперника. В первом тайме против «Атлетика» (1-й тур Ла Лиги) у мадридцев возникали проблемы с выходом в атаку через фланги – и Джуд устремлялся сначала к Карвахалю-Вальверде-Родриго, а затем оказывался у левой бровки. Отсюда – огромная ширина на тепловой карте.

Тепловая карта владения мячом Беллингема в матче с «Атлетиком». Whoscored

То же самое Джуд проделывал, когда «баски» пытались накрыть «Реал» уже на начальной стадии позиционных атак. Во втором тайме хозяева зажимали «сливочных» на флангах за счет численного преимущества, тогда полузащитник смещался в эти зоны и открывался под передачу, чтобы потом быстро отдать на свободное пространство. Такая же ситуация – в матче против «Альмерии», в котором Джуд тоже задавал ширину, оказываясь ближе к флангу.

Поэтому английский хавбек часто получал мяч – и не только отдавал вперед, но и сам протаскивал его в финальную треть. За счет уверенного дриблинга полузащитник не теряет владение даже под давлением, может проскочить нескольких игроков соперника. И самый яркий эпизод – 58-я минута матча с «басками».

«Реал» оказывается под давлением на правом фланге, Беллингем получает передачу от Карвахаля – на англичанина переключаются Иньяки Уильямс и Иньиго Леке.

Беллингем быстро пробрасывает мяч мимо Леке и устремляется в свободную зону – так проходит на чужую половину и стягивает на себя еще и Руиса де Галаррету. После смещения в центр и паса на Винисиуса Джуд открывается уже на левом углу в штрафной – Дани Вивиан и Оскар де Маркос выбросились на бразильца и освободили зону. Дальше последовал пас от англичанина вдоль ворот. До удара не дошло, да и гости к этому моменту уже установили окончательный счет – но показателен эпизод тем, что полузащитник самостоятельно разбил прессинг хозяев и превратил момент в потенциально голевой уже для своей команды.

Отличная статистика на старте

3 гола и 1 ассист. Это можно объяснить тем, что Джуд часто смещается на острие. Нехватка чистого форварда после ухода Карима Бензема ощущается остро, тот же Винисиус дает скорость, но не так хорош в верховых единоборствах – а английский полузащитник хотя бы из-за высокого роста может цепляться за верховые мячи. Поэтому в матче с «Атлетиком» можно было увидеть, как кто-то из номинальных нападающих опускается в глубину – и хавбек занимает его позицию.

И второй гол «Альмерии» — прямое тому доказательство. Беллингем в этом моменте незаметно пробрался из опорной соперника в штрафную. Перемещение уловил Тони Кроос – и сделал прицельный заброс, Джуду оставалось смахнуть мяч в ворота. Да и в целом удары англичанин наносил с позиций, которые больше подходят форварду – к тому же бил чаще всех (6 ударов):



Карта ударов Беллингема в матче с «Альмерией». Whoscored

Вполне вероятно, что Анчелотти продолжит использовать новобранца таким образом, пока не появится чистокровный форвард – пока решение работает.

У «Реала» сильнейший центр поля, но проблемы на флангах

Даже на бумаге центр полузащиты – самая конкурентная позиция. В старте выходит талантливая молодежь в лице Тчуамени, Беллингема, Вальверде и Камавинги – а ведь на скамейке еще остаются опытные ветераны Тони Кроос и Лука Модрич, оба погоды не испортят, а лишь добавят в уверенности. А еще остаются Рейниер, Дани Себальос, Браим Диас, недавно перешел турецкий алмаз – 18-летний Арда Гюлер.

Но при неограниченном резерве в центре поля не стоит забывать о проблеме с флангами обороны – возможностей для ротации там мало. Да и к содержанию есть вопросы. Схема «4-3-1-2» изначально предполагает, что от краёв требуется огромный объем работы. Вся бровка на них – но если с тремя центрбеками тебя есть кому подстраховать, то с двойкой свободных зон остается куда больше. На дистанции от этой расстановки, возможно, придется отказаться.

Но пока пользы от нее больше, чем вреда – качества Беллингема выходят на первый план, а потому пока можно говорить, что потраченные «Реалом» средства он начинает окупать.