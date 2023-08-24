Заявка «Арсенала» на чемпионство – универсальность. Активные перемещения пока не приводят к голам

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вчера, 21:15

«Канониры» только осваиваются.

«Арсенал» начал сезон с победы над «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии и 6 очков в двух турах Премьер-Лиги. Показатели отличные, но в плане содержания игры всё не так просто. Микель Артета ищет новые рычаги давления – и пока они не настроены, голы в матчах с «Ноттингемом» и «Кристал Пэлас» давались с трудом. Рассказываем, как перестраиваются «канониры», чтобы сделать шаг вперёд.

Минимальные победы над 11-й и 16-й командами прошлого сезона

И «Пэлас», и «Ноттингем» способны выстроить грамотную оборону, но у лондонцев очень быстрые фланги, что всегда помогало в создании и реализации моментов. При этом с теми же «лесниками» эта скорость не давала привычного эффекта, несмотря на тотальное преимущество по владению. Подопечные Микеля Артеты выстрелили дважды в первом тайме – сначала на 26-й минуте Эдди Нкетиа забил после паса Габриэля Мартинелли с финтом Зидана, затем дальним ударом голкипера гостей прошил Букайо Сака. «Ноттингем» смог сократить отставание лишь в последние 10 минут основного времени – на большее не хватило времени и возможностей.

По итогам встречи происходящее ёмко описал сам испанский менеджер – по его словам, поведя 2:0, «пушкари» не сняли все вопросы о победителе:

Думаю, мы заслужили победу, но мы не убили игру. 2:0 в АПЛ – это очень опасный счет. Нам не хватало концентрации при их контратаках после угловых, они забили гол, и игра взорвалась, они бросили в атаку всех. Мы не пропустили, но было ощущение, что мы хотели, чтобы этот матч побыстрее закончился, а мы получили три очка.

По итогам поединка с «Кристал Пэлас» у «Арсенала» не было настолько убедительных цифр – но и удаление Томиясу кардинально поменяло игру. До этого показатель владения мячом у лондонцев составлял 66 %, они в два раза чаще били по воротам – позиции для удара были разнообразнее, почти все наносились в пределах штрафной.

Карта ударов в матче с «Кристал Пэлас». Удары «Арсенала» обозначены синим:

Начиная с 67-й минуты и до финального свистка «орлы» сравнялись и по ударам, и по владению, и по успешности передач. К счастью «канониров», гола Мартина Эдегора с пенальти оказалось достаточно.

Настройка новых функций

Можно уверенно сказать: скромный старт – это следствие не системных проблем, не кризиса, возможно, даже не провала с реализацией. Есть четкое ощущение, что игроки просто притираются в новых сочетаниях.

Лондонцы подписали трёх исполнителей под стартовый состав, все сразу выходят с первых минут – это немало. Вдобавок к этому структура игры неслабо изменилась. Теперь Бэн Уайт выходит на позиции центрального защитника (раньше играл правого – при позиционном нападении «канониры» перестраивались в тройку). Теперь на правом фланге – Томас Партей, профильный опорник. Зато в первом туре третьим центрбеком вышел новичок Журрьен Тимбер – то есть тройка в центре обороны так и осталась, но изменился функционал Уайта и Партея. Первый чаще оставался на родной позиции, а вот второй исполнял сразу несколько функций. В начальной стадии атак Томас возвращался на позицию опорника и развязывал руки Деклану Райсу – без мяча англичанин перемещался настолько же активно, как Мартин Эдегор, иногда вставал в пару к ганцу.

Периодически Партей все же оказывался на фланге – когда он смещался к бровке из центра, в обратном направлении следовал Букайо Сака – на таком перемещении «Арсенал» забил второй мяч в ворота «Ноттингема».

Тепловая карта Партея на мяче против «Ноттингема» — наглядный пример многозадачности:

В первом туре получилось так, что профильных крайних защитников у «Арсенала» не оказалось (раньше был хотя бы один) – слева вышел Тимбер, который при позиционной атаке образовывал тройку с Салиба и Уайтом – на Мартинелли и Сака ложились функции латералей, но всю бровку они не покрывали, поскольку Томас и Журрьен варьировали свои профильные позиции с заданными тренером. Но разница ощутима – вот их тепловые карты в первых двух турах:



1-й тур с «Ноттингемом»:





2-й тур с «Кристал Пэлас»:

Особенно видна разница по флангу Мартинелли – когда в первом туре левого защитника играл Тимбер, Габриэл владел мячом ниже, чем во втором – тогда слева вышел Томиясу (Тимбер получил серьезную травму).

К перемещениям Эдегора все привыкли. Даже без мяча норвежец направляет атаки «Арсенала» — именно он находил свободные зоны и вбегал туда, когда у партнеров возникали трудности с поиском адресата для паса. При этом привычных по прошлому сезону опусканий к опорной было не так много – помимо Партея там нередко оставался Деклан Райс. Сам англичанин тоже смещался к свободным зонам – поэтому мог занять позицию центрального защитника, либо уйти в финальную треть, сместиться на фланг. В этой части действия Деклана похожи на перемещения Мартина – норвежский хавбек так же приносит пользу, находясь в тени. Только помимо этого в функционале Делкана – продвижение мяча, в чём он участвует чаще своего одноклубника: среди полузащитников именно Райс отдает больше всего передач.

Пока получается, что все в «Арсенале» — универсалы, на которых ложатся обязанности помимо их профильных позиций. Этакая текущая смесь, которая постоянно меняет свою форму в поисках свободных зон.

С командами уровня «Ноттингема» и «Кристал Пэлас» это вылилось в то, что перемещений, движения, передач было много – но в голы это не превращалось. Больше похоже на то, что «канониры» осваивают новый инструментал и от этого проседает реализация.

Топ-матчи скоро, но не все в строю

Плюс надо учитывать два факта. Во-первых, лондонцы могут себе это позволить – лучше провести настройку до того, как начнутся принципиальные противостояния, чем забивать по пачке мячей сейчас, но оказаться неспособными применить новый рисунок игры против МЮ , «Ман Сити» или «Ливерпуля».

Во-вторых, состав, который мы видели в первых турах – не оптимальный. Только восстановился после травмы Александр Зинченко – постепенно он вернется в стартовый состав на левый фланг обороны. И после этого крайне интересно, как изменится структура – вернется ли Уайт к правой бровке или там останется Партей? Будет ли Томас выходить профильным опорником – тогда кто из связки Хаверц-Райс-Эдегор сядет на скамейку? У Микеля появился широкий выбор в центре поля. И продолжается восстановление Габриэля Жезуса – основного форварда «пушкарей».

К слову, с настройкой вопросы надо решать прямо сейчас – уже «Фулхэм» в состоянии воспользоваться промедлением «канониров». А в 4-м туре будет настоящий топ-матч – лондонцы примут «Манчестер Юнайтед».