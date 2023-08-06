Главный игрок ЦСКА никогда не выходит на поле. Зато любит эксперименты

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сегодня, 15:45

Тренер Федотов заслужил комплименты.

Владимир Валентинович не большой мастер речей. После удивительной игры в Грозном тренер аплодировал своей команде и сказал игрокам коротко:

Браво!

После очень сложной победы над «Локомотивом» в перевёрнутом с ног на голову результативном дерби был чуть красноречивее:

Парни, скажу коротко. Тренерский штаб вами гордится. Я поздравляю вас с этой победой. Мы тяжело начали, но матч продолжался, да? Зато весело закончили. Поэтому браво! И за хорошую игру, и за суперсамоотдачу, и за командный дух, о чём мы всегда говорим. Зато удовольствие в этой очень непростой, сложной игре получили? Получили. Потому что у нас было стремление выиграть! Победить! Браво!

О командном духе говорим не только здесь. Тренер, взявший недавно Кубок России, тоже делает акцент на психологию. Настрой важен, за него отвечает наставник команды. Но также у каждого успешного специалиста есть своя фишка. Если выделять особенность Федотова, то это тонкое понимание характеристик знакомого всем футболиста. Такой талант позволяет тренеру резко и удачно менять позицию игрока, независимо от возраста. Поговорим о самых заметных перестановках, пока Акинфеева не отправили в центр атаки.

Инсайды Мухин и Обляков

Эксперименты из-за дефицита кадров, что стратегически для ЦСКА плохо. Лучше добавить точечные покупки, чтобы стало проще формировать состав в разных турнирах. Но Федотов не боится превращать центральных хавбеков в игроков атаки. Удачный эксперимент с Юсуповым в «Сочи» понравился тренеру. До травмы полузащитник Обляков, а теперь автор дубля в ворота «Локомотива» Мухин стали частью атакующих троек в ЦСКА . В первых матчах у Максима ничего не получалось на новой позиции. Но стоило «Локомотиву» оголить левый фланг обороны – опорник, превратившийся в инсайда, сделал дубль. Теперь Федотову надо думать, кто будет играть в основе в следующих матчах. Возможно, Чалов вернётся на позицию «девятки», а Мухин и Обляков станут инсайдами. Хотя не забываем о чилийском новичке Давиле, это тоже интересный форвард второго темпа.

Защитники Мойсес и Зайнутдинов

Центральные защитники, хотя оба игроки фланга и созидательного звена. Два разных игрока, но у них не было опыта в центре обороны. Федотов в «Сочи» показал на примере Терехова, что у него в тройке защитников может быть левша, ранее закрывавший всю бровку. Казах и бразилец работают ценной в футболе ногой. Мойсес успешно перешёл в защиту, хотя за год до этого мог рассмеяться, если бы ему предложили такую резкую смену позиции. А чуть раньше Федотов заметил, что Зайнутдинов хорош на втором этаже и очень цепкий при игре один в один. Бразилец Мойсес другой по характеристикам, не любит вечно наращивать темп, зато неплохо выбирает правильную позицию у своих ворот. У ЦСКА вечно перестановки в центре защиты, но пропускают немного. На стандартах не хватает высоких столбов с опытом, вроде Дивеева, но эксперимент в целом удался. Универсальность Мойсеса выручает «армейцев».

Латерали Медина и Обляков

Иван давно приучил, что сыграет где угодно. В «Уфе» у него была одна роль, в ЦСКА испробовал сразу несколько амплуа. Не сказать, что из Облякова идеальный игрок для левой бровки, он не был латералем уровня Марио Фернандеса. Но Набабкина или чуть раньше Щенникова на фланге не видели. В обороне Обляков не всегда хорош, в центре ему проще, чем на фланге. Также у него не получалось атаковать в стиле Тикнизяна, у ЦСКА ведь другая схема, чем у «Локомотива». Федотов нахваливал контратаки «железнодорожников», но у «армейцев» тоже быстрый выход в атаку. Пусть Обляков не заиграл именно как левый латераль, он помогал. Даже вингера Медину тренер ЦСКА умудрился обкатать на необычной для Хесуса позиции. Позже наставник и футболист поссорились, теперь парагваец в «Спартаке». Но короткий эксперимент был удачным, Медина оказался неплохим левым латералем, хотя после приезда Рябчука вряд ли Абаскаль будет ставить Хесуса в оборону.

Свободный художник Чалов

Был ещё Карраскаль в похожей роли «десятки». Но год назад увидели повторение фишки предыдущего тренера ЦСКА Березуцкого. Турецкий плеймейкер Языджи свободно двигался на острие у «армейцев». Карраскаль тоже по параметрам подходит для похожей роли. С Чаловым другая история. Аналитик ЦСКА в интервью говорил, что Фёдор не может играть в оттяжке. Пробовали на тренировках, но не получалось. Сам нападающий тоже так думал, не спешил покидать чужую штрафную площадь. А потом Федотов сделал из Чалова автора голевых пасов пятками. Фёдору удобно работать на линии Мухина и Облякова, пока Заболотный ведёт силовую борьбу чуть выше. Чалов легко проскакивает на ударные позиции, но также может принести большую пользу команде на полуфлангах. Ценность Чалова стремительно растёт. В роли свободного художника форвард избавляется от лишней рефлексии после нереализованных моментов, копание в себе ему раньше мешало развиваться. Федотов сделал то, во что не верили даже аналитики и бывшие тренеры ЦСКА . Березуцкий не ценил Чалова, отдав его в аренду в «Базель». А теперь Фёдор догнал Семака по голам за ЦСКА в чемпионате.