Гвардиола поймал молнию. Самый техничный игрок Европы в «Манчестер Сити»

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вчера, 22:23

Замена для Мареза и помощник для Холанда.

Подписывают главного дриблёра футбольной Европы

Гвардиолу скрутила боль в спине. Хосепу провели операцию в Барселоне, тренер пропустит ближайшие поединки «Манчестер Сити». А у его друга и коллеги – директора клуба Бегиристайна, дела идут лучше. У Чики в кабинете окажется бельгиец Доку. Пришел подписать контракт. В прошлом сезоне вингер оказался первым в Европе по количеству успешных обводок в пересчете на 90 минут. Выиграл с прекрасным показателем 6,72. Дальше идет Бога из «Аталанты» и бывший игрок ЦСКА Эджуке из «Герты».

Но сами по себе обводки мало что значат, не определяют уровень мастерства игрока. Например, десятка самых эффективных дриблеров без Кварацхелии. Зато есть Вирц из «Байера», которого навскидку тяжело поставить в один ряд по технике с Доку, Эджуке, Кудусом из «Аякса» и Сен-Максименом, который уехал в Саудовскую Аравию из «Ньюкасла». Но вот первое место Доку вообще не удивляет. Этот парень создан для успешного дриблинга, ведь 21-летний правша спокойно работает двумя ногами и выделяется высокой скоростью бега.

Вингер невысокий, с низким центром тяжести, что мешает его свалить с ног, коренастый и смело идет в борьбу. Не боится жестких стыков, удачно группируется и падает на землю. Три года назад Доку попал в «Ренн» из «Андерлехта» за 26 млн евро, а спустя некоторое время Тьерри Анри, новый тренер олимпийской сборной Франции и бывший ассистент в команде Бельгии, так прокомментировал главный талант Жереми:

Когда ты оказался один на один с Доку, то есть только один вариант – молиться.

Легендарный форвард «Арсенала» приукрашивает действительность. Как и все техничные футболисты, Доку переоценивает дриблинг. Поэтому процент по-настоящему полезных действий после эффектных обводок не очень высокий. За «Ренн» Доку провел 92 матча, отметился 12 голами и сделал 10 ассистов. Статистика не такая крутая, как была у Холанда в «Боруссии» Д. Но Доку не центральный форвард, у него другие задачи и спектр действий. Как видно по карте обводок, новичок играет на обоих флангах.

Доку соединяет характеристики Роналдиньо и Зеедорфа

Задолго до перехода Беллингема в «Реал» аналитики подметили, что Джуд похож по манере игры на Зидана. Антропометрические характеристики и привычки делают игроков похожими друг на друга. У Доку, чтобы понять его футбольную природу, можно провести параллель с Роналдиньо – бразилец обводил в две стороны, широко расставляя ноги и делая много танцевальных движений, и Зеедорфа.

Доку в юном возрасте понимает, что природа дала ему возможность спускаться глубоко, пользуется своим умением подолгу владеть мячом. Так играет в зрелом возрасте Месси, но сравнение с Лионелем не подходит. Аргентинец намного лучше понимает задачи снайпера, а также гораздо чаще ходит полем. Доку много бегает, что ведет к усталости. Нарезки с игрой Жереми смотрятся лучше, чем полные матчи.

Молодому человеку надо учиться делиться мячом. В прошлом сезоне по пасам под удар в Лиге 1 первым был не Месси, а Кабелла, бывший хавбек «Краснодара», который теперь играет за «Лилль». Этот клуб логично вспомнить, так как там играл мелкий техничный мастер обводок, как Доку. Позже Эден Азар перешел в «Челси», где стал на время лучшим футболистом АПЛ , чемпионом Англии. Доку так сможет?

А пока у новичка «Манчестер Сити» лишь 30 пасов под удары за сезон, когда у Головина 59. Но это объяснимо травмами Доку. Соперники выбирали простой способ остановить Жереми, пропустил 50 матчей в «Ренне». Серьезный минус, но Гвардиола верит, что организм вингера окрепнет, а тренировки в «Манчестер Сити» помогут Доку меньше рисковать ради количества обводок, делая ставку на удары и передачи.

Гвардиола запасается вариантами ведения игры в атаке

Пытались заполучить плеймейкера Пакета из «Вест Хэма», но бразилец вляпался в скандал. Говорят, его близкие сделали крупные ставки на желтую карточку, которую игрок глупо заработал. Началось расследование, если вину докажут, то игрока накажут. «Молотобойцы» потеряли 100 млн евро, а вот «Вулверхэмптон» теперь может заработать, потому что португальский хавбек Матеуш вышел на первое место в списке скаутов «Манчестер Сити». Его оценивают в 60 млн евро.

А пока подписали Доку. В тройке атаки у Холанда есть любимый напарник – друг Грилиш. Но справа после отъезда Мареза к шейхам есть выбор. Фоден, Альварес и Бернарду, продливший контракт, её закроют при случае. Но Гвардиоле нужны разные по стилю игроки. Доку могут сделать правым латералем в странной схеме с двумя чистыми защитниками. А если со спины Жереми подстрахует опытный Уокер – Кайла убедили остаться, то получится грозный правый фланг, где сыграет очень работоспособный бельгиец.

Конкурентов у Доку много, но если будет слушать Гвардиолу и сможет заиграть в АПЛ без серьезных травм, то за 60 млн евро «Манчестер Сити» получит великолепного мастера, способного сильно прибавить в ближайшие пару лет, как прибавил Винисиус в «Реале». Игровой интеллект у бельгийца имеется, крайний форвард со стилем. В 21 год редко играют идеально, но Жереми оставляет прекрасное впечатление в удачных матчах. Гвардиола должен сделать всё, чтобы плохих игр у молодого человека стало меньше. В «Манчестер Сити» решили не отставать от конкурентов, обсуждают заметные сделки за неделю до закрытия трансферного окна.