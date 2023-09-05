Легенды «Спартака» и сборная мира сыграют в матче памяти Ильи Цымбаларя

Пресс-служба РФС сообщает, что легенды «Спартака» встретятся со сборной мира в матче памяти .

На поле выйдут любимицы миллионов болельщиков Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Луиз Робсон и многие другие легенды. Игра пройдет 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00.

Соперниками «красно-белых» станут звезды футбола, в разное время выступавшие в чемпионатах России по футболу.

Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит кумир спартаковской торсиды Массимо Каррера.

Игра посвящена памяти Ильи Цымбаларя – одного из самых любимых болельщиками футболистов «золотого» «Спартака» 90-х.