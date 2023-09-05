Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

Легенды «Спартака» и сборная мира сыграют в матче памяти Ильи Цымбаларя

вчера, 12:02

Пресс-служба РФС сообщает, что легенды «Спартака» встретятся со сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя.

На поле выйдут любимицы миллионов болельщиков Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Луиз Робсон и многие другие легенды. Игра пройдет 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00.

Соперниками «красно-белых» станут звезды футбола, в разное время выступавшие в чемпионатах России по футболу.

Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит кумир спартаковской торсиды Массимо Каррера.

Игра посвящена памяти Ильи Цымбаларя – одного из самых любимых болельщиками футболистов «золотого» «Спартака» 90-х.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Зенит» объявил о переходе Дружка Барбоскина
Вчера, 12:15 Фото
«Краснодару» перед матчем со «Спартаком» показали высказывания Салиховой
04 сентября
Между футболистами ЦСКА и «Зенита» произошла потасовка в концовке матча
03 сентября
ОфициальноСборная России проведёт открытую тренировку на плавучем доке
03 сентября
Форвард «Ахмата» Конате получил российское гражданство
27 августа
Врио главы ДНР: «Возрождать „Шахтёр“ надо на „Донбасс-Арене“»
25 августа
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:25
нужное дело
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 