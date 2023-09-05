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В РФС рассказали, кто сыграет за сборную мира в матче памяти Цымбаларя

сегодня, 01:17

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин прокомментировал информацию о возможном отсутствии Эрика Абидаля, Эммануэля Адебайора и Рикарду Куарежмы в матче памяти Ильи Цымбаларя.

Уверен, что состав в любом случае будет хорошим — с известными российскому болельщику фамилиями. Главная же задача РФС — напомнить историю нашего футбола, почтить память Ильи и рассказать историю молодым ребятам. Это встреча друзей, а на неё важно приезжать с желанием, уважением к истории страны, а не просто за деньги и без каких-либо гарантий и обязательств по общению с журналистами, болельщиками.

Терешин также рассказал, кто сыграет за сборную мира.

Приедут те, кто этому будет соответствовать. Уверен, те же Эменике, Короман, Домингес, Карадениз, Ари — как минимум не менее интересны нашим болельщикам. Эти игроки — часть истории нашего футбола. Как и тренеры, которые возглавят две команды — Романцев и Черчесов против Сёмина и Карреры. Это афиша!

Матч между легендами «Спартака» и сборной мира пройдёт 9 сентября, он будет посвящён памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя, который умер 28 декабря 2013 года.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:53, ред.
И чё, что украинец ?
Матч бы не одобрил ? Люди ушли, а их наследие принадлежит живым.

Тут ежли из могилы выдающихся украинцев поднимать, то, к примеру, Н.В. Гоголь ... или дважды Герой Советского Союза Ковпак С.А. дохрена, из того, что сегодня творится, не одобрили бы...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 09:58, ред.
Может, стоило отложить матч? Мало того, что Илья - украинец, родился на Украине и умер на Украине (и, если бы был жив, матч такой просто не одобрил бы), так ещё Эменике, Домингес, Карадениз никакого отношения к нему не имеют, их зовут просто потому, что это единственные игроки, которые сейчас приедут.

Их звать выступать, это как на вечер памяти какого-нибудь барда позвать "Руки Вверх", так же разные поколения, не имеющие друг к другу отношения.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:01
Хорошее мероприятие, очень хорошее, в память о хорошем спортсмене.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:48
Это бессмертие и он заслужил ее.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:56
Хотелось бы чтобы такой матч показали по экрану ТВ... но наверное такое не будет.
ABir
ABir
сегодня в 07:53
Отличное мероприятие, таких игроков должны помнить современники и знать молодежь
ОПС
ОПС
сегодня в 07:38
Хоть какое то разнообразие в нашем футболе. А футболистов ушедших конечно же надо вспоминать хорошим футболом.
протон
протон ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:18
В такой просьбе неоднократно и мне отказывали. Лучше заранее договорится с родственником, или со знакомым который проживает в России, и подарить ему приз, если он любитель футбола. Второй вариант - это продлить Вип статус. Другого выхода нет).
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:18
Самое главное что мы помним
q75d45sugqbk
q75d45sugqbk
сегодня в 05:15
Надо же, уже 10 лет почти как Илюхи нет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:16, ред.
Хороший был плеймекер и технарь. По игровому интеллекту и культуре паса, Илья был на порядок выше практически всех своих одноклубников (в Спартаке).
Сколько помню, его яркая, эстетичная игра всегда контрастировала со скромностью вне поля. Так по скромному - тихо и ушёл... Жалко мужика.
Гость
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