В РФС рассказали, кто сыграет за сборную мира в матче памяти Цымбаларя

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сегодня, 01:17

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин прокомментировал информацию о возможном отсутствии , и в матче памяти .

Уверен, что состав в любом случае будет хорошим — с известными российскому болельщику фамилиями. Главная же задача РФС — напомнить историю нашего футбола, почтить память Ильи и рассказать историю молодым ребятам. Это встреча друзей, а на неё важно приезжать с желанием, уважением к истории страны, а не просто за деньги и без каких-либо гарантий и обязательств по общению с журналистами, болельщиками.

Терешин также рассказал, кто сыграет за сборную мира.

Приедут те, кто этому будет соответствовать. Уверен, те же Эменике, Короман, Домингес, Карадениз, Ари — как минимум не менее интересны нашим болельщикам. Эти игроки — часть истории нашего футбола. Как и тренеры, которые возглавят две команды — Романцев и Черчесов против Сёмина и Карреры. Это афиша!

Матч между легендами «Спартака» и сборной мира пройдёт 9 сентября, он будет посвящён памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя, который умер 28 декабря 2013 года.