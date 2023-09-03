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Жирков рассказал об основных трудностях в обучении на тренера

вчера, 11:58

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался об основных трудностях, с которыми он сталкивается во время обучения на тренерскую лицензию.

Пошел учиться на тренера. Но пока учеба дается непросто. Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить? (улыбается). Но в любом случае — разберемся.

У нас на курсе практически вся сборная России прошлых лет (улыбается). В этой компании непросто, но точно не соскучишься — с одной стороны все в футболе разбираются, с другой, у каждого свое мнение. Отсюда подсказки, споры. Действительно очень интересно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность.

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Жирков Юрий
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:11
Боюсь, что у него карьера тренера не задастся и дело даже не в освоении компьютера, Юра молчун, а тренеру нужно уметь доводить свои задумки до игроков словами.
shlomo
shlomo
вчера в 13:10
Нужно было как то совмещать футбол и комп... без него сейчас очень и очень трудно, особенно в плане познания чего то нового.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:08, ред.
Учитывая, что у Юры с женой IQ на двоих примерно как у среднестатистического австралийского фермера, что они успешно доказали в многочисленных интервью, я боюсь, ему максимум светит корочку получить.
Futurista
Futurista
вчера в 12:19, ред.
Эх, Юра....в 21 веке с компьютером уже надо пить на брудершафт...
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