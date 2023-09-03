Жирков рассказал об основных трудностях в обучении на тренера

Бывший футболист сборной России высказался об основных трудностях, с которыми он сталкивается во время обучения на тренерскую лицензию.

Пошел учиться на тренера. Но пока учеба дается непросто. Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить? (улыбается). Но в любом случае — разберемся.

У нас на курсе практически вся сборная России прошлых лет (улыбается). В этой компании непросто, но точно не соскучишься — с одной стороны все в футболе разбираются, с другой, у каждого свое мнение. Отсюда подсказки, споры. Действительно очень интересно.