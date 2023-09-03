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Байрамян рассказал о секретах профессионального долголетия Нобоа

вчера, 14:29

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о причинах футбольного долголетия хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

Ростов — мой родной город. За 12 лет в этом клубе было много качественных футболистов. Например, Роман Еременко — сумасшедший футболист, так же Ивелин Попов, Элдор Шомуродов, Александр Гацкан. А Кристиан Нобоа до сих пор показывает свой уровень, играя в «Сочи». Он любой команде РПЛ помог бы, и нам, в том числе.

В чем секрет его долголетия? Он большой мастер. В его голове компьютер, он видит футбол по-другому. Для меня Кристиан — один из лучших центральных полузащитников. Да, может, сейчас где-то скорости не хватает, но работа с мячом и видением поля это компенсирует. Плюс следит за собой: питанием и режимом. Поэтому такое долголетие. Молодец!

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:19
К перечисленным Байрамяном футболистов можно добавить ещё и Тимофея Калачёва
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:26
Если человек профи, то он будет стараться следить за собой и поэтому находится, может и не в лучшей форме чем раньше, но выглядит очень не плохо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58
В чем секрет его долголетия?
Профессор Байрамян : - "Он большой мастер. В его голове компьютер, он видит футбол по-другому."
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