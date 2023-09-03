Байрамян рассказал о секретах профессионального долголетия Нобоа

Полузащитник «Ростова» высказался о причинах футбольного долголетия хавбека «Сочи» .

Ростов — мой родной город. За 12 лет в этом клубе было много качественных футболистов. Например, Роман Еременко — сумасшедший футболист, так же Ивелин Попов, Элдор Шомуродов, Александр Гацкан. А Кристиан Нобоа до сих пор показывает свой уровень, играя в «Сочи». Он любой команде РПЛ помог бы, и нам, в том числе.

В чем секрет его долголетия? Он большой мастер. В его голове компьютер, он видит футбол по-другому. Для меня Кристиан — один из лучших центральных полузащитников. Да, может, сейчас где-то скорости не хватает, но работа с мячом и видением поля это компенсирует. Плюс следит за собой: питанием и режимом. Поэтому такое долголетие. Молодец!