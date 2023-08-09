Каррера возглавит сборную мира в ретро-матче со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера будет руководить сборной мира в ретро-матче со «Спартаком». Итальянец сообщил:
Да, РФС пригласил меня, я приеду!
Игра будет посвящена памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя. 28 декабря 2023 года будет ровно 10 лет, как он ушёл из жизни.
Ожидается, что матч пройдёт в начале сентября. В составе сборной мира выступят Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие легенды мирового футбола. В московскую команду приглашены игроки, защищавшие цвета клуба в 1990-2000-х, а также легионеры Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.
Цымбаларь — шестикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. Он провёл за «Спартак» 204 поединка, забил 54 гола и сделал 40 результативных передач. Также на его счету 25 матчей за сборную России, в которых он отметился 4 забитыми мячами.
А где ты видел поддавки вчера...???
А где ты видел поддавки вчера...???
Помню, как здесь соболезновали родным и близким сожалея об его уходе.
Организаторы хорошее дело делают. И наверно правильно, что итальянец, чемпионского состава, будет тренером сб мира.
Помню, как здесь соболезновали родным и близким сожалея об его уходе.
Организаторы хорошее дело делают. И наверно правильно, что итальянец, чемпионского состава, будет тренером сб мира.