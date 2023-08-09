Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Каррера возглавит сборную мира в ретро-матче со «Спартаком»

вчера, 08:32

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера будет руководить сборной мира в ретро-матче со «Спартаком». Итальянец сообщил:

Да, РФС пригласил меня, я приеду!

Игра будет посвящена памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Ильи Цымбаларя. 28 декабря 2023 года будет ровно 10 лет, как он ушёл из жизни.

Ожидается, что матч пройдёт в начале сентября. В составе сборной мира выступят Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие легенды мирового футбола. В московскую команду приглашены игроки, защищавшие цвета клуба в 1990-2000-х, а также легионеры Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.

Цымбаларь — шестикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. Он провёл за «Спартак» 204 поединка, забил 54 гола и сделал 40 результативных передач. Также на его счету 25 матчей за сборную России, в которых он отметился 4 забитыми мячами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жоаозиньо мог остаться в «Сочи» на административной должности
08 августа
Юрия Гаврилова выпишут из Института головного мозга
07 августа
На 42-м году жизни скончался обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА
06 августа
Матч легенд «Спартака» перенесли на осень
04 августа
Гранат готов сыграть в ретроматче легенд «Спартака» и сборной России
03 августа
Виллаш-Боаш рассказал, почему Халк не перешёл в «Челси» и «Тоттенхэм»
29 июля
Сортировать
Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 12:38
Похоже, эта сборная мира под стать спартаку по рейтингу
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:21
Цимбалар вечная память
Nottrow
Nottrow
вчера в 11:53
Такую сборную мира и Тарханов может возглавить
8bz3f5jjr3mp
8bz3f5jjr3mp
вчера в 11:45
Для матча-шоу и Каррера пойдёт
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:17
Хоть что-то отставнику доверили...
Capral
Capral
вчера в 10:28
Пора бы уже Каррере возглавить Спартак!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:07
В этом матче результат не важен...память о человеке.
А где ты видел поддавки вчера...???
roniker_
roniker_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:02
В таких играх результат не имеет значения
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:38
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:29
    Илье - вечная память - Талант от Бога!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 09:10
    Боюсь, что многие иностранцы не смогут приехать из-за санкций.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:10
    Будут поддавки, типа вчерашнего матча...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:03
    Интересно будет посмотреть - если получится этот матч.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 09:03
    На повышение пошел...:)... посмотрим что он натренирует.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 09:00
    Сверкнул Каррера в Спартаке, а дальше тренерская жизнь не очень заладилась.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 08:58, ред.
    10 лет прошло. Как летит время.. как будто вчера было.
    Помню, как здесь соболезновали родным и близким сожалея об его уходе.
    Организаторы хорошее дело делают. И наверно правильно, что итальянец, чемпионского состава, будет тренером сб мира.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 08:57
    Задумка хорошая, посмотрим получится ли провести той матч.
    Loko57
    Loko57 ответ Viollator (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 08:57
    Если Вам что-то не интересно, это не значит что и другим тоже. К тому же это "матч памяти", а у вас видимо только материальные измерения.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     