Каррера возглавит сборную мира в ретро-матче со «Спартаком»

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вчера, 08:32

Экс-тренер «Спартака» будет руководить сборной мира в ретро-матче со «Спартаком». Итальянец сообщил:

Да, РФС пригласил меня, я приеду!

Игра будет посвящена памяти бывшего полузащитника «красно-белых» . 28 декабря 2023 года будет ровно 10 лет, как он ушёл из жизни.

Ожидается, что матч пройдёт в начале сентября. В составе сборной мира выступят , , , и другие легенды мирового футбола. В московскую команду приглашены игроки, защищавшие цвета клуба в 1990-2000-х, а также легионеры , и Жерри-Кристиан Тчуйсе.

Цымбаларь — шестикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. Он провёл за «Спартак» 204 поединка, забил 54 гола и сделал 40 результативных передач. Также на его счету 25 матчей за сборную России, в которых он отметился 4 забитыми мячами.