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Стало известно, под каким номером Амрабат будет играть за МЮ

вчера, 08:31

Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат будет выступать за команду под 4-м номером. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Полузащитник сборной Марокко был арендован МЮ у «Фиорентины» в последний день трансферного окна.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:03
Удачи ему.....игрок добротный!!!!!!
A.S.A
A.S.A ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:46
Ну это да)))) Эванс еще норм, он в Лестере нормальные сезоны выдавал, но вот ваш Мага это отдельный вид)
galem72
galem72 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:47
Не бояться за оборону МЮ в нынешней ситуации невозможно. Там же магвай с Эвансом. ))
Как бы глубоко к своим воротам не опускались опорник с цпз, магвай может накосячить даже со скамейки запасных.
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:49
А Янг разве был на той же позиции?
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
Важнее не то под каким номером ты играешь, а как ты играешь. А номер ничего не значит. Мог бы и какой нибудь другой попросить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:33
Все хорошие номера уже давно разобраны!
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:05
Если Софьян будет играть за МЮ с такой же страстью и желанием побеждать, как он это делал во время ЧМ играя за сборную, то МЮ можно только поздравить! Пара в опорной зоне Каземиро/Амрабат выглядит надежной, это позволит Бруно и Эрекнену смело идти вперед и заниматься своими прямыми обязанностями и не бояться за оборону!
s9dd8ggqy4p8
s9dd8ggqy4p8
вчера в 08:43
Интересно, принимаются ли ставки на то, под каким номером будет играть тот или иной новый ногомячист
протон
протон
вчера в 08:42
Может этот человек не с громким именем станет для нас новым Флетчером или Янгом
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:40
Да лишь бы заиграл, неважно под каким номером.
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