Стало известно, под каким номером Амрабат будет играть за МЮ

Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат будет выступать за команду под 4-м номером. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Полузащитник сборной Марокко был арендован МЮ у «Фиорентины» в последний день трансферного окна.
Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат будет выступать за команду под 4-м номером. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Полузащитник сборной Марокко был арендован МЮ у «Фиорентины» в последний день трансферного окна.
Как бы глубоко к своим воротам не опускались опорник с цпз, магвай может накосячить даже со скамейки запасных.
Как бы глубоко к своим воротам не опускались опорник с цпз, магвай может накосячить даже со скамейки запасных.