Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России

Защитник «Зенита» и нападающий «Динамо» покинули расположение сборной России. Владимир Хайтин, старший врач национальной команды, дал комментарий по теме:

Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.