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Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России

вчера, 17:54

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин покинули расположение сборной России. Владимир Хайтин, старший врач национальной команды, дал комментарий по теме:

Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.

Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:39
в рабочем порядке
adekvat
adekvat
сегодня в 00:03
Батальон не заметил потери пары бойцов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:51
А врачи клубов куда смотрели.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:05
Ваня , ты не сосем прав. Уже много лет существует порядок, что игрок , имеющий травму и способный передвигаться, является в сборную и врачи сборной его отпускают. Никто в клубах этот порядок не оспаривает. Так принято.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:57
Интересы клубов конечно прежде всего в данный момент
lotsman
lotsman
вчера в 19:53
Карпин набрал большую команду, будет кому выйти на поле.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:32
Какая-то странная причина отзыва со сборов обоих футболистов, ну если в переутомление от перегрузок Караваева ещё как-то можно поверить, то травма Тюкавина якобы полученная в матче последнего тура с Ростовом звучит неубедительно. Константин отыграл почти весь матч и вполне благополучно, самостоятельно без каких либо признаков на недуг, покинул поле после восьмидесяти минут, даже пребывал в некотором недоумении связанном с заменой, о чём свидетельствовало его выражение лица. Если уж травма на столько серьёзная зачем тогда вообще ехал в расположение Сборной, неужели бы Карпин и так не поверил бы медикам Динамо. Простите мне мою мнительность, но что-то тут нечисто. Надеюсь в самое ближайшее время медицинский штаб бело-синих даст более развёрнутый комментарий на этот счёт.
Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 19:02
Масса случаев когда после вызова в сборную футболист выбывал из состава клуба, иногда на длительный срок. Другой ритм тренировок, другое питание, другой медперсонал. В клубе за каждым пристально наблюдают, в сборной вероятно просто нет возможности, 50 человек на сборах.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:43
Главного тренера отпустите зализывать раны.Он весь кровоточит.
Гость
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