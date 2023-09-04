Шесть новых игроков вызваны на сентябрьский сбор сборной России

Шесть новых игроков вызваны на сентябрьский сбор национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Росиии футболистов произошли изменения. Помимо Эдгара Севикяна, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Вместе с тем тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов», Самара), Данила Прохин («Ростов», Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).