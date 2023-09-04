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Шесть новых игроков вызваны на сентябрьский сбор сборной России

вчера, 12:57

Шесть новых игроков вызваны на сентябрьский сбор национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды Росиии футболистов произошли изменения. Помимо Эдгара Севикяна, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Вместе с тем тренерский штаб национальной команды вызвал на сбор шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов», Самара), Данила Прохин («Ростов», Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 20:12
Для Гондураса пойдёт!..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:03
И так было 49......еще 6...))

Скоро чтоб стать игроком сборной надо будет просто зарегистрироваться на Госуслугах....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:52
Особо любопытно посмотреть на новичка Кержакова М.
амурец
амурец
вчера в 15:30
А почему нет, в товорняках можно посмотретт на новичков
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 14:34
На... Кержака позвали??? Это же дырище питерское. Коваленко тоже не стоило звать, всё равно на лавке сидит.
goodmonter
goodmonter
вчера в 13:22
Кержакова то зачем? Драки разнимать будет?
Гость
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