В сборной Германии выбрали нового капитана

1694177965

вчера, 15:59

Главный тренер сборной Германии назначил полузащитника «Барселоны» (32 года, 67 матчей за сборную) новым капитаном команды. Тренер надеется, что опытный игрок сможет руководить молодыми партнёрами. Вице-капитаном стал полузащитник «Баварии» (28 лет, 79 матчей за сборную).

В текущем сезоне Гюндоган провёл 4 матча и отметился 2 результативными передачами.

Также Флик рассказал о текущей ситуации в сборной Германии.

Нужно извлекать уроки из прошлого. Мы извлекли уроки из Кубка мира. Теперь у нас есть новая игровая философия, и мы постарались передать её команде. Мы хотим, чтобы интенсивность игры была высокой, и надеемся на хорошую игру, от которой мы сможем получить уверенность. Это главное. Мы многое изменили. Мы постарались передать это команде. Мы удовлетворены тем, как команда это применила. В футболе есть динамика, которую иногда невозможно предугадать. Главное — хорошо подготовить команду. Бывает, что можно не добиться того успеха, на который рассчитываешь. В данный момент мы находимся именно в такой ситуации. Мы все знаем, что завтрашний матч и матч против Франции очень важны.

В 2023 году сборная Германии провела пять матчей, в которых одержала лишь одну победу, а также потерпела три поражения и сыграла в ничью.