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В сборной Германии выбрали нового капитана

вчера, 15:59
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия-:-Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпония21:45 Не начался

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик назначил полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана (32 года, 67 матчей за сборную) новым капитаном команды. Тренер надеется, что опытный игрок сможет руководить молодыми партнёрами. Вице-капитаном стал полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих (28 лет, 79 матчей за сборную).

В текущем сезоне Гюндоган провёл 4 матча и отметился 2 результативными передачами.

Также Флик рассказал о текущей ситуации в сборной Германии.

Нужно извлекать уроки из прошлого. Мы извлекли уроки из Кубка мира. Теперь у нас есть новая игровая философия, и мы постарались передать её команде. Мы хотим, чтобы интенсивность игры была высокой, и надеемся на хорошую игру, от которой мы сможем получить уверенность. Это главное.

Мы многое изменили. Мы постарались передать это команде. Мы удовлетворены тем, как команда это применила.

В футболе есть динамика, которую иногда невозможно предугадать. Главное — хорошо подготовить команду. Бывает, что можно не добиться того успеха, на который рассчитываешь. В данный момент мы находимся именно в такой ситуации. Мы все знаем, что завтрашний матч и матч против Франции очень важны.

В 2023 году сборная Германии провела пять матчей, в которых одержала лишь одну победу, а также потерпела три поражения и сыграла в ничью.

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протон
протон
вчера в 17:09
Да какая разница кого он там назначает, скоро самого из сборной выкинут, а капитаном снова будет Нойер либо Киммих.
salleeh
salleeh
вчера в 16:36
Киммих по праву никогда не был лидером, может только эмоции показать не более. Вот была новость, что Флик призовёт в сборную Германии Мюллера, вот Томаса можно будет назначить капитаном. А так Илкай тоже не лидер, хороший футболист, не более… Короче трудно немцам без поляков…)))
pd24cerfgn8m
pd24cerfgn8m
вчера в 16:04
Считаю что справедливо выбрали, Немецкий турок сейчас лучший
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