Испания отправила 7 голов в ворота Грузии. Мората оформил хет-трик

Сборная Грузии проиграла сборной Испании (1:7) в матче отбора к Евро-2024.
На 22-й минуте первый гол в игре забил нападающий испанцев Альваро Мората. На 27-й минуте защитник Грузии Соломон Кверквелия отправил мяч в свои ворота. На 38-й минуте полузащитник испанцев Даниэль Ольмо довёл счёт до разгромного. На 40-й минуте Мората оформил дубль. На 49-й минуте полузащитник Грузии Георгий Чакветадзе отыграл один гол. На 66-й минуте Мората оформил хет-трик. На 68-й минуте полузащитник испанцев Николас Уильямс отправил шестой мяч в ворота Грузии, а точку в матче поставил гол Ламина Ямаля.
Испания идёт на 2-м месте в группе А (6 очков), Грузия занимает 4-е место (4 очка).
Ну, и вероятно, я не был бы самим собой, если бы не коснулся Хвичи. Говорю это без издевки, а токма истины ради. После 1-го тайма выключил, не стал смотреть, всё стало ясно. Не знаю, не видел, как Хвича играл во 2м тайме, но по первому, всё то, что я всегда говорю- дриблинг ради дриблинга. Пару раз, подойдя к штрафной соперника, Хвича шел в обводку. Смотрелось эффектно, но не эффективно, потому что пас Хвичи следовал в никуда. Поэтому вопрос- ради чего всё это, для кого? Я вспоминаю В.Гуцаева, его сумашедший дриблинг, технику!!! Но тогда это было на благо команды А дриблинг Хвичи для чего, для само пиара?
Кто-то скажет- Хвиче не с кем отыграться в сборной, в отличие от Наполи. Возможно. Но тогда вопрос- Хвича лидер сборной, уже европейский футболист, лучший футболист Серии А. Он должен вести за собой команду- он её лидер! В противном случае, появляется много вопросов... Впрочем, у меня вопросов нет, мне, в принципе- всё ясно и давно.
Ну, и вероятно, я не был бы самим собой, если бы не коснулся Хвичи. Говорю это без издевки, а токма истины ради. После 1-го тайма выключил, не стал смотреть, всё стало ясно. Не знаю, не видел, как Хвича играл во 2м тайме, но по первому, всё то, что я всегда говорю- дриблинг ради дриблинга. Пару раз, подойдя к штрафной соперника, Хвича шел в обводку. Смотрелось эффектно, но не эффективно, потому что пас Хвичи следовал в никуда. Поэтому вопрос- ради чего всё это, для кого? Я вспоминаю В.Гуцаева, его сумашедший дриблинг, технику!!! Но тогда это было на благо команды А дриблинг Хвичи для чего, для само пиара?
Кто-то скажет- Хвиче не с кем отыграться в сборной, в отличие от Наполи. Возможно. Но тогда вопрос- Хвича лидер сборной, уже европейский футболист, лучший футболист Серии А. Он должен вести за собой команду- он её лидер! В противном случае, появляется много вопросов... Впрочем, у меня вопросов нет, мне, в принципе- всё ясно и давно.