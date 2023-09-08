Испания отправила 7 голов в ворота Грузии. Мората оформил хет-трик

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вчера, 20:57

Сборная Грузии проиграла сборной Испании (1:7) в матче отбора к Евро-2024.

На 22-й минуте первый гол в игре забил нападающий испанцев Альваро Мората. На 27-й минуте защитник Грузии Соломон Кверквелия отправил мяч в свои ворота. На 38-й минуте полузащитник испанцев Даниэль Ольмо довёл счёт до разгромного. На 40-й минуте Мората оформил дубль. На 49-й минуте полузащитник Грузии Георгий Чакветадзе отыграл один гол. На 66-й минуте Мората оформил хет-трик. На 68-й минуте полузащитник испанцев Николас Уильямс отправил шестой мяч в ворота Грузии, а точку в матче поставил гол Ламина Ямаля.

Испания идёт на 2-м месте в группе А (6 очков), Грузия занимает 4-е место (4 очка).