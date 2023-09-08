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Испания отправила 7 голов в ворота Грузии. Мората оформил хет-трик

вчера, 20:57
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия1 : 7Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Грузии проиграла сборной Испании (1:7) в матче отбора к Евро-2024.

На 22-й минуте первый гол в игре забил нападающий испанцев Альваро Мората. На 27-й минуте защитник Грузии Соломон Кверквелия отправил мяч в свои ворота. На 38-й минуте полузащитник испанцев Даниэль Ольмо довёл счёт до разгромного. На 40-й минуте Мората оформил дубль. На 49-й минуте полузащитник Грузии Георгий Чакветадзе отыграл один гол. На 66-й минуте Мората оформил хет-трик. На 68-й минуте полузащитник испанцев Николас Уильямс отправил шестой мяч в ворота Грузии, а точку в матче поставил гол Ламина Ямаля.

Испания идёт на 2-м месте в группе А (6 очков), Грузия занимает 4-е место (4 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Испании
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Все комментарии
ilia77707
ilia77707 ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
сегодня в 15:24
Кварацхелия получил титул и признания не за игру за сборную , а за игру за Наполи ,там Кварацхелия показывает совсем другой уровень , поэтому и его сейчас критикуют грузины , что играл не так как он играет за Наполи
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:40
Хорошо что никого не поцеловали
ilia77707
ilia77707
сегодня в 13:14, ред.
Просто позорная игра , тут больше нечего добавить ! Что касается Кварацхелии , то все грузины его сейчас критикуют очень сильно , не хватает характера лидера , в таких матчах играют на характере , а не на чистых мячах ! В Наполи желаю ему больше работать над своим характером , а остальное у него все есть
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:31
Пусть и дальше наслаждается. Нам таких "соотечественников" и даром не надь. )
Сп62
Сп62
сегодня в 11:22
Скорость футбольного мышления и техника владения мячом у испанских игроков намного превышает эти компоненты у грузинских. Результат игры закономерен. К сожалению, уровень футбола у всех бывших союзных республик значительно упал. Остались одни воспоминания.
протон
протон
сегодня в 08:53
Какая-то мистика с этим счётом 1:7?
Россия — Португалия
Бразилия ― Германия
Теперь вот...
Или нет?
sova147
sova147
сегодня в 08:10
Результат для Грузии плачевный!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:07
Что и говорить,разгром полнейший,разделали как дворовую команду!!!
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 05:20


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:17
Саба Сазонов насаждается игрой в отборе за Грузию, мои поздравления приспособленцу.
vova505
vova505
сегодня в 00:13
Мощно
Capral
Capral ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
вчера в 23:39
Толя, я не видел твоего комментария, поэтому сразу не ответил. Я полностью с тобой согласен!!! Распиарили парня, назвали Марадоной, сделали его лучшим в Серии А. Смешно и глупо. Самый обычный игрок, который пасется как привязанный на своем левом фланге. Давно уже все его изучили. Я уже со счету сбился, сколько у него холостых игр...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
А вы не допускаете, что дело не в силе чемпионата СА, а в том, что соперник у испанцев сегодня был, как бы помягче сказать, не тем оселкОм, на котором можно было проверить своё мастерство ? Гости с Пиренейского полуострова, на мой взгляд, играли сегодня в пол-ноги, не прилагая особых усилий, поэтому выделять кого-либо из их состава я бы не стал.
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
Привет Витя! А я весь матч смотрел и очень внимательно. Ниже есть мой комментарий, но ты его проигнорировал. Повторять не буду, посмотри. Вывод простой. 16-летний Ямаль больше заслуживает титул , чем распиаренный политиками в угоду Грузии ее игрок под № 7. Кроме пижонских носочков в виде спущенных гетр он ничем не выделялся. Гораздо сильнее выглядел Зурико Давиташвили.
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:35
Да, безусловно!!!!!!! Большой Мастер футбольного репортажа!!!!!!! Целая ЭПОХА!!!!!!!
minai
minai ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:32
К Вашему замечательному комментарию я бы добавил имя Константина Ивановича Махарадзе. Великий человек, голос футбольного стадиона столицы Грузии - Котэ Махарадзе.
ABir
ABir
вчера в 22:00
Справедливый результат, чуда не произошло, победили сильнейшие.
Igo0rek
Igo0rek ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 21:57
Если Роналду перейдет в чемпионат Узбекистана, что ты тогда скажешь? Что это будущая топ лига мира xD
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:50
Да, это вам не "поцелуй" от Рубиалеса.. Это просто вдули.. Эх..
Capral
Capral
вчера в 21:45
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:34, ред.
    Испания играла так, как ей позволял соперник. А тот позволял буквально всё. При этом гости показали, как, впрочем, все последние годы неспешную игру, техничную, но нудную. Наши соседи, грузины, в первом тайме и бОльшую часть второго напоминали мне сонных мух, которые осенью закемарили между двумя рамами окна и изредка нехотя ворочались во сне, пытаясь подняться на лапки, но непреодолимая сила в лице гостей с Пиреней не давала им этого сделать. Когда же просыпались, возникала острота у ворот испанцев, но было это так редко... . Летаргический сон продолжался до финального свистка..
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:30
    Вот тебе и не “комар в 63 геноциду”, а “гамарджоба, генацвале”...
    Capral
    Capral
    вчера в 21:24
    Матч неравных соперников. Испания- аристократичный, дворянский футбол, просто футбольная школа и эстетика, я бы даже сказал- урок красоты!!! Грузия- слабоваты конечно, но небезнадежны. Конечно, когда увидел ст.им.В.И.Ленина в Тбилиси- сразу защемило сердце... Ведь сколько игр ярчайших, было сыграно на этом стадионе московским ДИНАМО!!! Какая невероятно горячая, нет- пламенная поддержка была от тбилисской публики, так тонко понимавшей истинную футбольную красоту!!! А сколько игр было сыграно и каких- хозяевами этого поля- блистательными Кипиани, Чивадзе, Дараселия и др!!! Уверен, с теми футболистами- испанцы НИКОГДА не добились бы такого разгрома!!!

    Ну, и вероятно, я не был бы самим собой, если бы не коснулся Хвичи. Говорю это без издевки, а токма истины ради. После 1-го тайма выключил, не стал смотреть, всё стало ясно. Не знаю, не видел, как Хвича играл во 2м тайме, но по первому, всё то, что я всегда говорю- дриблинг ради дриблинга. Пару раз, подойдя к штрафной соперника, Хвича шел в обводку. Смотрелось эффектно, но не эффективно, потому что пас Хвичи следовал в никуда. Поэтому вопрос- ради чего всё это, для кого? Я вспоминаю В.Гуцаева, его сумашедший дриблинг, технику!!! Но тогда это было на благо команды А дриблинг Хвичи для чего, для само пиара?

    Кто-то скажет- Хвиче не с кем отыграться в сборной, в отличие от Наполи. Возможно. Но тогда вопрос- Хвича лидер сборной, уже европейский футболист, лучший футболист Серии А. Он должен вести за собой команду- он её лидер! В противном случае, появляется много вопросов... Впрочем, у меня вопросов нет, мне, в принципе- всё ясно и давно.
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 21:18
    Дебюдная игра 16-ти летнего таланта Ямаля и дебютный гол 👏👏👏
    Браво!!! Барселона умеет воспитывать прекрасную молодёжь!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 21:15
    Ну, что сказать… Ждал проигрыш со счетом 1:3, но никак не 1:7! Испания была лучше во всем - заслуга нынешнего тренера? Не думаю. Посмотрим на них с топовыми командами. Пока играют так, как играли при Энрике.
    VAGNER LAVE
    VAGNER LAVE
    вчера в 21:12
    В сборной Испании 16 летний паренек гораздо более достоин титулов, чем пижон под № 7 в сб. Грузии. Играет только на чистых мячах. Бегает трусцой по флангу.. Он и в сб. Грузии не сильнейший. За что распиарили Кварацхелию непонятно. У нас в РПЛ таких полно.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 21:04
    Очень мощная игра от сборной Испаний. С победой! Вот Ляпорт из чемпеоната Саудовской Аравии вызывается в сборную Испаний и проводит в основе весь матч, это показатель силы саудовского чемпа, это значит что туда не просто едут доигрывать а переходят вполне в конкурентную лигу которую уважают и смотрят даже тренеры топ сборных.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:04
    После такого Грузинам надо сниматься с ЧЕ!
    Гость
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