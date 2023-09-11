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«Спартак» отказался от приобретения нападающего сборной Бразилии до 23 лет

вчера, 10:17

«Спартак» отказался от идеи приобретения нападающего «Сантоса» и олимпийской сборной Бразилии Маркоса Леонардо. «Красно-белым» предлагали игрока за 14-15 миллионов евро. Сам 20-летний футболист был согласен на переезд в Россию, называлась зарплата в районе 2,5 миллиона евро. В итоге «Спартак» не стал приобретать форварда, опасаясь проблем с адаптацией из-за возраста игрока.

Также бразильцем интересовался «Рома».

В текущем сезоне Маркос Леонардо провёл 34 матча, забил 16 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 17 миллионов евро. Его контракт с «Сантосом» действует до декабря 2026 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:31, ред.
"Обжёгшись на молоке, дуют на воду"
Обломавшись с Педро Рошей - не всякого молодого бразильца подпишешь.
Думаю разумно...
lotsman
lotsman
вчера в 10:30
Смешная отговорка - опасение за адаптацию из-за возраста.. Могли бы придумать что нибудь более реальное, если не хотят что их не устраивает финансовая составляющая.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:24
Очень много запрашивают за на первый взгляд талантливых игроков
Они не всегда себя реализуют
Но в нынешних реалиях таланты нам за дорого обходятся, если селекции ноль
Гость
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