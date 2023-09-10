«Гремио» принял предложение «Динамо» по полузащитнику Битело

Хавбек «Гремио» Битело может перейти в «Динамо».
По информации источника, бразильский клуб принял предложение российской стороны о трансфере игрока. Теперь всё зависит от самого футболиста.
Ранее СМИ сообщали, что москвичи предложили за полузащитника 10 млн евро.
У Динамо достаточно ресурсов, чтобы взять чемпионат, но все зависит по большей части от работы руководства, тренеров и команды в одной связке, если где-то будет дыра, то велик риск остаться без титула.
У Динамо достаточно ресурсов, чтобы взять чемпионат, но все зависит по большей части от работы руководства, тренеров и команды в одной связке, если где-то будет дыра, то велик риск остаться без титула.