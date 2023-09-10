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«Гремио» принял предложение «Динамо» по полузащитнику Битело

вчера, 17:59

Хавбек «Гремио» Битело может перейти в «Динамо».

По информации источника, бразильский клуб принял предложение российской стороны о трансфере игрока. Теперь всё зависит от самого футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что москвичи предложили за полузащитника 10 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:43
Приятно видеть что ведущие команды России, выкладывают больщие деньги на усиление своих команд. Конкуренция только усилится. Тем интереснее будет смотреть, Российский чемпионат. Игрок молодёжной, Сборной Бразилии.
У Динамо достаточно ресурсов, чтобы взять чемпионат, но все зависит по большей части от работы руководства, тренеров и команды в одной связке, если где-то будет дыра, то велик риск остаться без титула.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:21
Как можно отказать в продаже игрока за десять миллионов, стоимость которого Трансфермаркет оценивает в семь миллионов.
shlomo
shlomo
вчера в 18:07
Нужно как то договариваться с ним... хороший контракт думаю многое решит
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