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«Динамо» хочет арендовать защитника «Бенфики»

вчера, 13:53

Защитник «Бенфики» Жоао Виктор может продолжить карьеру в России.

По данным источника, «Динамо» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.

Отмечается, что шансы на совершение сделки минимальные, потому что «Бенфика» не заинтересована в сделке.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:45
Бувач рыщет по всем закоулкам мира, осталось до закрытия ТО четыре дня.Теперь если только подарок нам на флажке ТО выдаст. Ждём и верим .....
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:44, ред.
Португальцы тоже ведёт себя непонятно. Бенфика купила Виктора в прошлом году, но просидев первую половину чемпионата на лавке, футболист был отправлен в аренду во французский Нант, за который сыграл в тринадцати матчах результативными действиями не отметившись, зато получил пять горчичников.

В начавшемся сезоне тоже пока не стал основным игроком состава прошлогоднего чемпиона Португалии. В четырёх турах лишь раз выходил на замену в последнем туре регулярного чемпиона. Если на него рассчитывают тренеры Бенфики, то почему так мало времени дают играть, а если нет, то зачем держать его в команде, тем более Динамо предлагает хорошие условия для всех трёх сторон.

А если учесть, что в Португалии трансферное окно закрывается 22 сентября, то ещё достаточно времени на поиски кандидата на образовавшуюся вакансию. Но только мне не понятно, как москвичи будут регистрировать этот переход, если трансферное окно в РПЛ уже закрылось(в одних источниках РПЛ 9 сентября, а в некоторых 14 сентября), или на аренду оно не распространяется? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:33
Скоро в России будет карнавал....
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:11
По данным источника (какого источника???) и наверное этот же источник сам себя опровергает...
Capral
Capral
вчера в 14:06
Если Бенфика не заинтересована в сделке, зачем тогда об этом говорить?
Гость
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