«Динамо» хочет арендовать защитника «Бенфики»

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вчера, 13:53

Защитник «Бенфики» может продолжить карьеру в России.

По данным источника, «Динамо» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.

Отмечается, что шансы на совершение сделки минимальные, потому что «Бенфика» не заинтересована в сделке.