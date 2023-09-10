«Динамо» хочет арендовать защитника «Бенфики»

Защитник «Бенфики» Жоао Виктор может продолжить карьеру в России.
По данным источника, «Динамо» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.
Отмечается, что шансы на совершение сделки минимальные, потому что «Бенфика» не заинтересована в сделке.
Защитник «Бенфики» Жоао Виктор может продолжить карьеру в России.
По данным источника, «Динамо» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.
Отмечается, что шансы на совершение сделки минимальные, потому что «Бенфика» не заинтересована в сделке.
В начавшемся сезоне тоже пока не стал основным игроком состава прошлогоднего чемпиона Португалии. В четырёх турах лишь раз выходил на замену в последнем туре регулярного чемпиона. Если на него рассчитывают тренеры Бенфики, то почему так мало времени дают играть, а если нет, то зачем держать его в команде, тем более Динамо предлагает хорошие условия для всех трёх сторон.
А если учесть, что в Португалии трансферное окно закрывается 22 сентября, то ещё достаточно времени на поиски кандидата на образовавшуюся вакансию. Но только мне не понятно, как москвичи будут регистрировать этот переход, если трансферное окно в РПЛ уже закрылось(в одних источниках РПЛ 9 сентября, а в некоторых 14 сентября), или на аренду оно не распространяется? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Болейте за своих, а не против чужих!
В начавшемся сезоне тоже пока не стал основным игроком состава прошлогоднего чемпиона Португалии. В четырёх турах лишь раз выходил на замену в последнем туре регулярного чемпиона. Если на него рассчитывают тренеры Бенфики, то почему так мало времени дают играть, а если нет, то зачем держать его в команде, тем более Динамо предлагает хорошие условия для всех трёх сторон.
А если учесть, что в Португалии трансферное окно закрывается 22 сентября, то ещё достаточно времени на поиски кандидата на образовавшуюся вакансию. Но только мне не понятно, как москвичи будут регистрировать этот переход, если трансферное окно в РПЛ уже закрылось(в одних источниках РПЛ 9 сентября, а в некоторых 14 сентября), или на аренду оно не распространяется? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Болейте за своих, а не против чужих!