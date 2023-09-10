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«Краснодар» не отпустил Сперцяна в «Сельту»

вчера, 16:12

Полузащитник Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в Испании.

По данным источника, «Сельта» узнавала о возможности подписания футболиста, но «Краснодар» сразу ответили отказом. До переговоров дело не дошло.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:01
Я про РПЛ вообще не слова не сказал.
lotsman
lotsman
вчера в 20:39
Сперцян МОГ оказаться в Испании..................... Но как же он мог, если Краснодар сразу ответил отказом?
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:09
Что ещё он может раскрыть в себе в РПЛ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:35
Краснодар НЕ ОТПУСТИЛ, а Эдуарда мнение учли? Может он не против поиграть в
Испании ? Кто об этом знает, поделитесь.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:23
Какая Сельта, Краснодар сейчас сильнее.
Переходить надо в сильный клуб.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:31
При всём уважении к Сельте , но это точно не тот клуб в котором должен продолжить свою карьеру Сперцян. Было бы идеальным увидеть его в таком клубе как Аякс . На мой субъективный взгляд это тот клуб в котором он смог бы ещё больше раскрыть свой потенциал и свои лучшие качества . А уж потом продолжить свою карьеру в каком нибудь европейском топ клубе .
Mekail
Mekail
вчера в 16:59
Пусть пока еще поиграет в РПЛ... иначе у быков будет проблема с его заменой.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:57
Ивич говорил неделю назад, что Сперцян остается минимум до зимы. Это решение согласовали футболист и клуб. И не важно, какое будет предложение, я верю, что Сперцян слово не нарушит и отклонит контракт. Если все решено, зачем сотрясать воздух пустыми предложениями? А еще через несколько месяцев он станет еще сильнее и дороже
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:57, ред.
Надо всем клубам забить в официальные документы короткий пятисекундный видеоролик от В.Евсеева.Большая экономия времени и расходных материалов будет!
протон
протон
вчера в 16:36
Сперцян, тебе крупно повезло. Там уже одного распяли за поцелуй в губы...Оставайся в Краснодаре, там очень много красивых, пылких и , главное, адекватных, женщин, которым точно понравятся твои поцелуи.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:30
"Извините виноват, из деревни, туповат." Карпа бы подключить, тот замотает Эдика еще до открытия зимнего ТО. Ежели суждено "Краснодару" стать чемпионом, то именно в этом сезоне, ну или хотя бы КР забрать пока лихорадит "Зенит", жаль в себя приходить начинают. Московские гранды будут плакаться про судейство, короткий х.. и длинную рубаху, кляня Дюкова, "Газпром" и.т.д., при этом сливая матчи условно "Уралу". На данный момент один из лучших в РПЛ, заграница никуда не денется, а "Краснодару", воспитавшему Сперцяна нужен титул ( мне в частности).
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:15
Все хотят из России футболистов бесплатно заполучить..., особенно лидеров команд...
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