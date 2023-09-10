«Краснодар» не отпустил Сперцяна в «Сельту»

Полузащитник Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, «Сельта» узнавала о возможности подписания футболиста, но «Краснодар» сразу ответили отказом. До переговоров дело не дошло.
Полузащитник Эдуард Сперцян мог продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, «Сельта» узнавала о возможности подписания футболиста, но «Краснодар» сразу ответили отказом. До переговоров дело не дошло.
Испании ? Кто об этом знает, поделитесь.
Испании ? Кто об этом знает, поделитесь.
Переходить надо в сильный клуб.
Переходить надо в сильный клуб.