«Динамо» сделало предложение по защитнику «Крузейро» Марлону

«Динамо» может подписать защитника «Крузейро» Марлона.
По информации источника, российский клуб сделал официальное предложение по переходу игрока за сумму около 5 млн евро.
Отмечается, что запрос по футболисту также недавно сделал «Краснодар».
«Динамо» может подписать защитника «Крузейро» Марлона.
По информации источника, российский клуб сделал официальное предложение по переходу игрока за сумму около 5 млн евро.
Отмечается, что запрос по футболисту также недавно сделал «Краснодар».
Может не состояться, время на оформление ограничено
Может не состояться, время на оформление ограничено