«Динамо» сделало предложение по защитнику «Крузейро» Марлону

1694499613

вчера, 09:20

«Динамо» может подписать защитника «Крузейро» .

По информации источника, российский клуб сделал официальное предложение по переходу игрока за сумму около 5 млн евро.

Отмечается, что запрос по футболисту также недавно сделал «Краснодар».