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«Динамо» сделало предложение по защитнику «Крузейро» Марлону

вчера, 09:20

«Динамо» может подписать защитника «Крузейро» Марлона.

По информации источника, российский клуб сделал официальное предложение по переходу игрока за сумму около 5 млн евро.

Отмечается, что запрос по футболисту также недавно сделал «Краснодар».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 11:07
Доброго Здоровья Andrei!
Может не состояться, время на оформление ограничено
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:39
Динамо нуждается в усилении защитной линии и Марлон - вполне хороший вариант. Так что надеемся, что сделка состоится.
Гость
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