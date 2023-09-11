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«Локомотив» определился с целями до конца трансферного окна

вчера, 15:46

«Локомотив» не смог договориться с «Маккаби» из Хайфы о приобретении нападающего сборной Гаити Францди Пьерро. Израильтяне отказались продавать игрока за 2,5 миллиона евро.

До конца трансферного окна «красно-зелёные» рассматривают шесть игроков на позиции центрального нападающего и центрального защитника. Скорее всего, «железнодорожники» успеют подписать только форварда. Кандидатура нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова также рассматривается, но его появление в стане «Локомотива» маловероятно.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:45, ред.
По итогу останется один Великий и Рукастый в нападении, а остальные будут тренироваться попадать по нему и что б отскок был правильный, т.е. в ворота! Браво трансферным "успехам" любимой команды! Етить переитить, прости Хоспади!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:14
Первый круг скоро закончится...., у нас по полкоманды меняют... Окно надо влево переносить...
s922mm6w6qk9
s922mm6w6qk9
вчера в 16:04
Дзюбе уже замену ищут
Гость
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