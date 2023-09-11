«Локомотив» определился с целями до конца трансферного окна

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вчера, 15:46

«Локомотив» не смог договориться с «Маккаби» из Хайфы о приобретении нападающего сборной Гаити . Израильтяне отказались продавать игрока за 2,5 миллиона евро.

До конца трансферного окна «красно-зелёные» рассматривают шесть игроков на позиции центрального нападающего и центрального защитника. Скорее всего, «железнодорожники» успеют подписать только форварда. Кандидатура нападающего «Пари НН» также рассматривается, но его появление в стане «Локомотива» маловероятно.