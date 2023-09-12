«Зенит» сможет приобрести Нереса по окончании сезона

«Зенит» остаётся главным претендентом на флангового полузащитника «Бенфики» . Трансфер станет возможен следующим летом. Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

В этом сезоне Нерес точно остаётся в «Бенфике». Возможно, следующим летом клуб с ним расстанется, но это зависит от того, как он будет играть и как команда выступит в Лиге чемпионов. Но надо признать, что у Нереса есть проблемы с главным тренером — он хочет чаще играть и заслуживает этого, но Шмидт не выпускает его в основе.

Если этот момент не решится до конца сезона, то игрок сам будет настаивать на трансфере. И тогда «Зенит» сможет его купить. Думаю, петербуржцы будут главными претендентами на него. Всем, в том числе самому Нересу, известно, что «Зенит» — сильный клуб с большими возможностями, который заинтересован в этом игроке.