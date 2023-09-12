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«Зенит» сможет приобрести Нереса по окончании сезона

вчера, 14:11

«Зенит» остаётся главным претендентом на флангового полузащитника «Бенфики» Давида Нереса. Трансфер станет возможен следующим летом. Об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

В этом сезоне Нерес точно остаётся в «Бенфике». Возможно, следующим летом клуб с ним расстанется, но это зависит от того, как он будет играть и как команда выступит в Лиге чемпионов. Но надо признать, что у Нереса есть проблемы с главным тренером — он хочет чаще играть и заслуживает этого, но Шмидт не выпускает его в основе.

Если этот момент не решится до конца сезона, то игрок сам будет настаивать на трансфере. И тогда «Зенит» сможет его купить. Думаю, петербуржцы будут главными претендентами на него. Всем, в том числе самому Нересу, известно, что «Зенит» — сильный клуб с большими возможностями, который заинтересован в этом игроке.

В текущем сезоне Нерес провёл 4 игры и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 25 миллионов евро.

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протон
протон
вчера в 18:27
Мне лично интересно смотреть сильную РПЛ.И чем больше будет сильных легионеров тем лучше. Если некоторых послушать надо всех распродать и играть выпусниками СДЮШОР это каким образом разовьет футбол в стране да никак!Убери из АПЛ всех легионеров или из Бундеслиги интересно вам будет это смотреть? Не думаю.
И только не надо говорить о деньгах, эти деньги в любом случае не раздадут обычным людям, пусть лучше их на футбол тратят.
shlomo
shlomo
вчера в 14:15
До следующего лета много воды утечет.... и он может получить травму и могут быть и другие варианты у него.
Гость
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