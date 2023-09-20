Беллингем повторил достижение первого англичанина в истории «Реала»

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вчера, 22:00

Полузащитник забил в своём дебютном матче за «Реал» в Лиге чемпионов против «Униона» (1:0).

Таким образом, Беллингем стал всего вторым англичанином, который отличился в своей дебютной встрече в ЛЧ в составе «сливочных».

Первым был Лори Каннингем в 1979 году. Он является и первым английским футболистом в истории «Реала».