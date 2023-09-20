Беллингем повторил достижение первого англичанина в истории «Реала»

Полузащитник Джуд Беллингем забил в своём дебютном матче за «Реал» в Лиге чемпионов против «Униона» (1:0).
Таким образом, Беллингем стал всего вторым англичанином, который отличился в своей дебютной встрече в ЛЧ в составе «сливочных».
Первым был Лори Каннингем в 1979 году. Он является и первым английским футболистом в истории «Реала».
Конечно хочется более уверенной игры, а по поводу того что начинают по полной включаться лишь во втором тайме, возможно из-за долинного сезона, и тем самым экономят ресурсы, это лишь мое мнения обывателя, я полностью доверяю руководству королевского клуба. С победой кстати
Конечно хочется более уверенной игры, а по поводу того что начинают по полной включаться лишь во втором тайме, возможно из-за долинного сезона, и тем самым экономят ресурсы, это лишь мое мнения обывателя, я полностью доверяю руководству королевского клуба. С победой кстати