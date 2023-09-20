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Беллингем повторил достижение первого англичанина в истории «Реала»

вчера, 22:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Полузащитник Джуд Беллингем забил в своём дебютном матче за «Реал» в Лиге чемпионов против «Униона» (1:0).

Таким образом, Беллингем стал всего вторым англичанином, который отличился в своей дебютной встрече в ЛЧ в составе «сливочных».

Первым был Лори Каннингем в 1979 году. Он является и первым английским футболистом в истории «Реала».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:20
Жаль только, что Мадрид начинает практически все матчи при Анчелотти играть только во втором тайме. Ну и у болельщиков Мадрида наверное самые крепкие сердца и нервы, сколько побед были добыты на 90+ минутах - это уже не удивляет, а считается как должное)
Конечно хочется более уверенной игры, а по поводу того что начинают по полной включаться лишь во втором тайме, возможно из-за долинного сезона, и тем самым экономят ресурсы, это лишь мое мнения обывателя, я полностью доверяю руководству королевского клуба. С победой кстати
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:19
Беллингхэм очень хорошо играет. Реал Мадрид очень тактично сработал в то трансферное окно. Не думал, что Джуд Беллингхэм настолько хорошо будет играть. А он взял и включился с самой первой матчи. Надеюсь, что травмы обойдут его стороной. Поздравляю этого пацана с новым рекордом! Успехов и больших побед с мадридским Реалом! Мощный костяк собирает Реал Мадрид (Винисиус, Родриго, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингхэм, Милитао, Браим, Фран), может ещё и Мбаппе или Холанд в следующем году приедут.
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