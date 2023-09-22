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«Бавария» и «Реал» хотят подписать капитана «Челси»

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salleeh
salleeh ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:28
Ничего страшного, Бавария любит возиться с «подранками»…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 14:57
Вот это уже сложнее вопрос, я не так, чтобы за всеми чемпионатами сейчас слежу, просто Карвахаль помог "Реалу" выиграть столько трофеев именно потому, что он умеет играть в обороне, умеет и сфолить, а Дэвису, например, прокинут в очко, и всё, он стоит, или сфолит, скорее, со злости, как с "Байером". "Барселоне" он бы подошёл по стилю, нам же нужен, скорее, игрок типа Карвахаля.
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:41
просто складывается ощущение что в Реале с ним поработать и модернизировать могут
22 года всего
если брать кого то с таким же атакующим планом, то кого?
а Реал всегда как будто с краю имел такого бегунка техничного
с Марсом вон сколько лет отпахали, насобирали трофеев - пусть он и уникальный человечек
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:19
Его да же Грилиш обвел
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Я не понимаю фишки, ну бегает он, у нас и так впереди Родриго (который, увы, в этом сезоне так себе), создавать двойной фланг с ним, что ли? А кто за него отрабатывать в обороне будет? Мы уже в прошлом сезоне видели, что такое играть с проблемой в обороне.

Главное, как я не раз говорил, многие игроки из БЛ переоценены, мы уже это видели на Хавертце, Вернере, то же самое, уверяю, будет, или Виртц переедет или Дэвис. Это просто работает, там половина команд дешевле топов РПЛ, бюджеты БЛ очень маленькие, поэтому любой донный Вернер там топом выглядит в нападении, особенно, когда он на острие играет (Сергеев тоже 38 голов в ФНЛ забил, хотя он только ногу подставлять с пяти метров умеет).

По Дэвису половина судят о нём после разгрома "Барселоны", но разве это где-то новость, что по "Барселоне" катком любая сильная команда с вертикальным футболом проходит?

А вот МС, как и "Байер" в прошлые выходные, Дэвиса просто не замечал. Я говорю, вообще отбрось матч с "Барселоной" и забудь про него, и что ты тогда скажешь о Дэвисе? Он обычный бегунок.
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:43
Силва просто сам по себе хорош, надо не забывать)
в целом, согласен, но какая атака........
со столбами в составе такого игрока надо иметь будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 12:22
Нафиг Дэвиса, он играть в защите не умеет. Ты видел, что с ним Бернарду Силва сделал?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:06
Контракт до 2029 года продлил. Слишком дорого обойдется любому клубу.
А так, он уже говорил ранее, что его не интересует Реал, и спустя месяц подписал 6 (+1) летний контракт.
Только вот он за последние 2 года много пропускает игр, частые травмы, как и у многих других в Челси…мед персонала и физио словно нет в команде.
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:05
Дэвиса надо бы взять еще)
даже лучше его
Mekail
Mekail
вчера в 12:02
Бавария похоже хочет скупить всю Англию...:))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 11:52
Учитывая, сколько у него травм в последнее время, мб и не ошибка. Но замена Карвахалю точно нужна.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 11:38
ему надо что-то с травмами делать
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:18
Ошибка Реала в том что не подписали его ранее
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:07
Не знал, что он уже капитанит в Челси.
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