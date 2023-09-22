«Бавария» и «Реал» хотят подписать капитана «Челси»

Капитан «Челси» Рис Джеймс может перебраться в Испанию или Германию.
«Реал» уже некоторое время следит за футболистом, а в борьбу за трансфер англичанина также включилась «Бавария».
Капитан «Челси» Рис Джеймс может перебраться в Испанию или Германию.
«Реал» уже некоторое время следит за футболистом, а в борьбу за трансфер англичанина также включилась «Бавария».
А так, он уже говорил ранее, что его не интересует Реал, и спустя месяц подписал 6 (+1) летний контракт.
Только вот он за последние 2 года много пропускает игр, частые травмы, как и у многих других в Челси…мед персонала и физио словно нет в команде.
А так, он уже говорил ранее, что его не интересует Реал, и спустя месяц подписал 6 (+1) летний контракт.
Только вот он за последние 2 года много пропускает игр, частые травмы, как и у многих других в Челси…мед персонала и физио словно нет в команде.
Главное, как я не раз говорил, многие игроки из БЛ переоценены, мы уже это видели на Хавертце, Вернере, то же самое, уверяю, будет, или Виртц переедет или Дэвис. Это просто работает, там половина команд дешевле топов РПЛ, бюджеты БЛ очень маленькие, поэтому любой донный Вернер там топом выглядит в нападении, особенно, когда он на острие играет (Сергеев тоже 38 голов в ФНЛ забил, хотя он только ногу подставлять с пяти метров умеет).
По Дэвису половина судят о нём после разгрома "Барселоны", но разве это где-то новость, что по "Барселоне" катком любая сильная команда с вертикальным футболом проходит?
А вот МС, как и "Байер" в прошлые выходные, Дэвиса просто не замечал. Я говорю, вообще отбрось матч с "Барселоной" и забудь про него, и что ты тогда скажешь о Дэвисе? Он обычный бегунок.
Главное, как я не раз говорил, многие игроки из БЛ переоценены, мы уже это видели на Хавертце, Вернере, то же самое, уверяю, будет, или Виртц переедет или Дэвис. Это просто работает, там половина команд дешевле топов РПЛ, бюджеты БЛ очень маленькие, поэтому любой донный Вернер там топом выглядит в нападении, особенно, когда он на острие играет (Сергеев тоже 38 голов в ФНЛ забил, хотя он только ногу подставлять с пяти метров умеет).
По Дэвису половина судят о нём после разгрома "Барселоны", но разве это где-то новость, что по "Барселоне" катком любая сильная команда с вертикальным футболом проходит?
А вот МС, как и "Байер" в прошлые выходные, Дэвиса просто не замечал. Я говорю, вообще отбрось матч с "Барселоной" и забудь про него, и что ты тогда скажешь о Дэвисе? Он обычный бегунок.