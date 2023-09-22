«Манчестер Юнайтед» продаст Санчо в январе

Полузащитник Джейдон Санчо отстранён от тренировок с первой командой «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом.
«Красные дьяволы» готовы выставить хавбека на трансфер, чтобы продать его в январе. Санчо перешёл в МЮ в 2021 году за 73 млн фунтов стерлингов.
Если Санчо словил звезду, то это плохо, но я верю, что это просто ошибка и в новом клубе Джейдон снова заявит о себе!
Если Санчо словил звезду, то это плохо, но я верю, что это просто ошибка и в новом клубе Джейдон снова заявит о себе!