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«Манчестер Юнайтед» продаст Санчо в январе

вчера, 08:53

Полузащитник Джейдон Санчо отстранён от тренировок с первой командой «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом.

«Красные дьяволы» готовы выставить хавбека на трансфер, чтобы продать его в январе. Санчо перешёл в МЮ в 2021 году за 73 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:04
Хоть кого ставь тренером хоть Вангала , Мауринье, Рангники, Хаги - вечно в МЮ после Сэра Алекса какая Санта Барбара со всякими Погбами, Санчами , Криштиано , Гринвудами Не футбольный клуб а сборище разборок каких то. Если бы не Рэшфорд и. Каземиро вообще позор был был.
A.S.A
A.S.A ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:33
Ну эти могут) Тут интереснее желание игрока.....
Grizly88
Grizly88 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:21
Са заплатит за него
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:21
Он никогда не вернется в прежний уровень второй Депай
galem72
galem72
вчера в 12:59
Надеюсь, МЮ избавится от этого наглого и зажравшегося лентяя. А клубу будет уроком, как брать молодого необкатанного таланта и сразу же пихать ему в карман килотонны денег.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:03
Думаю у Санчо не возникнет проблем с поиском нового клуба, тут главным факторам станет сумма, за которую МЮ будет готов продать игрока! Но скандал,о котором известно всем, так же заметно повлияет на цену, т.к всем теперь известно, что игрок не нужен клубу и тренеру, а значит, устроить "аукцион" не получится!!! Значит МЮ потеряет большую сумму с этого трансфера, а это плохо, т.к затраты на Санчо идут в зачет ФФП...
Если Санчо словил звезду, то это плохо, но я верю, что это просто ошибка и в новом клубе Джейдон снова заявит о себе!
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:51
Добрый день.
Что вы конкретно имеете ввиду?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:40
Дороже его стоимости на трансфермаркете его никто не возьмёт уже
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:27
Молодой игрок, ещё может заиграть в другом клубе
Просто МЮ не его путь
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:19
Продадут Санчо, а потом выгонят и тренера
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 09:17, ред.
Правильно.. К "другу по несчастью" в Наср..
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:09
Ну молодой паренёк точно не останется без команды.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
А где даты,команды ?
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