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«Бавария» разгромила «Пройcсен Мюнстер» в Кубке Германии

вчера, 23:45
Пройcсен МюнстерЛоготип футбольный клуб Пройcсен Мюнстер0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Клуб «Пройcсен Мюнстер» проиграл «Баварии» (0:4) в 1-м раунде Кубка Германии.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг. На 40-й минуте полузащитник Конрад Лаймер удвоил преимущество гостей.

В дополнительное к первому тайму время полузащитник Франс Кратциг довел счет до разгромного. Точку в матче поставил гол Матиса Теля на 86-й минуте.

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Стадион «Пройссен Мюнстер Штадион»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 00:55
Да очень часто лидеры недооценивают аутсайдеров, очень часто выставляют молодых. Проигрывают не так часто, но проблемы сами себе привозят выбором тактики и состава
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:54
Был ли кто-то плох из сыгравших за гостей?
протон
протон
сегодня в 00:08
Лаймер был очень неплох
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:05, ред.
«Бавария» разгромила «Пройcсен Мюнстер» в Кубке Германии .

Было бы удивительно если бы этого не произошло, будучи играя с командой которая представляет третью лигу и находящаяся на пятнадцатой строчке турнирной таблице.

Но больше всего мне не понравилось то, что каждый игрок который в этом матче играл за Баварию видимо перевоплотился в Марадону или Месси, хотел обыграть всю команду и сам же хотел довести момент до гола, не взирая на то, что большая часть команды Бавария находящаяся на подстраховке и в лучших позициях для завершения атаки даже не рассматривалась как продолжение атаки.

Каждый был сам себе чемпион 🏆 . Понимаю конечно что игра в любом случае была сделана когда даже ещё и не началась, но не до такой же степени. Но надо же уважать не только своих соперников, но и своих партнёров ,которые старались, бегали, открывались.

Вообщем немецкая прагматичность Баварии в сегодняшнем матче отсутствовала напрочь.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56
Думал, что Бавария забьёт не менее 5 голов. Но ошибся, оказывается. Слишком переоценил я их.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:56
Ещёб она не разгромила,болельщики не поймут!
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