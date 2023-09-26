«Бавария» разгромила «Пройcсен Мюнстер» в Кубке Германии .

Клуб «Пройcсен Мюнстер» проиграл «Баварии» (0:4) в 1-м раунде Кубка Германии.
На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг. На 40-й минуте полузащитник Конрад Лаймер удвоил преимущество гостей.
В дополнительное к первому тайму время полузащитник Франс Кратциг довел счет до разгромного. Точку в матче поставил гол Матиса Теля на 86-й минуте.
Было бы удивительно если бы этого не произошло, будучи играя с командой которая представляет третью лигу и находящаяся на пятнадцатой строчке турнирной таблице.
Но больше всего мне не понравилось то, что каждый игрок который в этом матче играл за Баварию видимо перевоплотился в Марадону или Месси, хотел обыграть всю команду и сам же хотел довести момент до гола, не взирая на то, что большая часть команды Бавария находящаяся на подстраховке и в лучших позициях для завершения атаки даже не рассматривалась как продолжение атаки.
Каждый был сам себе чемпион 🏆 . Понимаю конечно что игра в любом случае была сделана когда даже ещё и не началась, но не до такой же степени. Но надо же уважать не только своих соперников, но и своих партнёров ,которые старались, бегали, открывались.
Вообщем немецкая прагматичность Баварии в сегодняшнем матче отсутствовала напрочь.
Было бы удивительно если бы этого не произошло, будучи играя с командой которая представляет третью лигу и находящаяся на пятнадцатой строчке турнирной таблице.
Но больше всего мне не понравилось то, что каждый игрок который в этом матче играл за Баварию видимо перевоплотился в Марадону или Месси, хотел обыграть всю команду и сам же хотел довести момент до гола, не взирая на то, что большая часть команды Бавария находящаяся на подстраховке и в лучших позициях для завершения атаки даже не рассматривалась как продолжение атаки.
Каждый был сам себе чемпион 🏆 . Понимаю конечно что игра в любом случае была сделана когда даже ещё и не началась, но не до такой же степени. Но надо же уважать не только своих соперников, но и своих партнёров ,которые старались, бегали, открывались.
Вообщем немецкая прагматичность Баварии в сегодняшнем матче отсутствовала напрочь.