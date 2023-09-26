«Бавария» разгромила «Пройcсен Мюнстер» в Кубке Германии .

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вчера, 23:45

Клуб «Пройcсен Мюнстер» проиграл «Баварии» (0:4) в 1-м раунде Кубка Германии.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг. На 40-й минуте полузащитник Конрад Лаймер удвоил преимущество гостей.

В дополнительное к первому тайму время полузащитник Франс Кратциг довел счет до разгромного. Точку в матче поставил гол Матиса Теля на 86-й минуте.