«Рубин» в концовке матча вырвал победу у «Факела» .

«Факел» проиграл «Рубину» (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 85-й минуте забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада.
«Факел» идет на 16-м месте (5 очков), «Рубин» занимает 12-е место (9 очков).
«Факел» проиграл «Рубину» (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 85-й минуте забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада.
«Факел» идет на 16-м месте (5 очков), «Рубин» занимает 12-е место (9 очков).
И чего там причитать о истории города и команды?Что,другие вместо этой должны умирать? Остальные прямые конкуренты за выживание "тоже хочут",и города возникли отнюдь не ниоткуда.Я ещё понимаю общий негатив по поводу "Сочи",возникшего по воле административного произвола,а все остальные имеют свою историю,корни и достижения.
Так что-"умерла так умерла",в результате спортивного состязания за выживание,если подобное случится.Он в первый сезон вспыхнул в первых матчах,а далее симпатии тянутся от этой случайности,и без всяких оснований.
И чего там причитать о истории города и команды?Что,другие вместо этой должны умирать? Остальные прямые конкуренты за выживание "тоже хочут",и города возникли отнюдь не ниоткуда.Я ещё понимаю общий негатив по поводу "Сочи",возникшего по воле административного произвола,а все остальные имеют свою историю,корни и достижения.
Так что-"умерла так умерла",в результате спортивного состязания за выживание,если подобное случится.Он в первый сезон вспыхнул в первых матчах,а далее симпатии тянутся от этой случайности,и без всяких оснований.