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«Рубин» в концовке матча вырвал победу у «Факела»

вчера, 20:54
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Факел» проиграл «Рубину» (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 85-й минуте забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада.

«Факел» идет на 16-м месте (5 очков), «Рубин» занимает 12-е место (9 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:26
Нет игры толком, нет атаки у Факела. Рубин гораздо лучше моментами пользовался. В том году был сыгранный состав + эмоции перли, забивать получалось почти в каждом матче. С весны тренеры меняются, игроков все тасуют, а толку никакого... Остается надеяться, что Ташуев все-таки доведет их до ума. Василенко тоже только после первой зимы игру поставил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:25
С победой Рубин! Подкиньте огня затух Факелб
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:14
Поздравляем Казань с победой - это хорошо.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:43
Не думал, что Факел проиграет у себя дома. Тем более, Рубину.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:43, ред.
Это было только раз:"Факел" вспыхнул и погас...
И чего там причитать о истории города и команды?Что,другие вместо этой должны умирать? Остальные прямые конкуренты за выживание "тоже хочут",и города возникли отнюдь не ниоткуда.Я ещё понимаю общий негатив по поводу "Сочи",возникшего по воле административного произвола,а все остальные имеют свою историю,корни и достижения.
Так что-"умерла так умерла",в результате спортивного состязания за выживание,если подобное случится.Он в первый сезон вспыхнул в первых матчах,а далее симпатии тянутся от этой случайности,и без всяких оснований.
particular
particular
вчера в 22:23, ред.
Дааа... Домашняя вспышка с набором очков не состоялась...
С соседями по таблице можно было на что-то рассчитывать, но видимо не в этот раз... Факелу удачи и хотя бы домашних побед!
Пепс
Пепс
вчера в 22:22
Рубиновые с победой !!!! Важно тащить очки с прямыми конкурентами.... Еще и на выезде . Молодцы !!! 👍👍👍👍
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:14
Казанцев с победой, а воронежцам надо брать очки в следующем туре с фк Сочи, иначе дальше соперники посерьезнее, можно крепко застрять в низу таблицы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:33
Очень жаль...
Воронежский футбол с такой богатой историей...
Насколько хорошо провели встречу с Краснодаром, настолько плохо с Рубином...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:27
«Рубин» в концовке матча вырвал победу у «Факела» .
Немного мнение от болельщика совершенно постороннего , который никакого отношения не имеет к этим двум командам . Хотя к Факелу отношусь с наибольшей симпатией и это идёт с тех пор когда команда играла ещё в ФНЛ под руководством нынешнего тренера Алании Василенко. И вот тогда следил за этим клубом и видел несколько игр которые играла команда и с Аланией в том числе. Так вот , вообще не понимаю, за что этот человек, который вывел команду в премьер лигу , а речь идёт именно о Василенко был уволен руководством клуба, а это личная прихоть босса Факела Асхабадзе , который ещё и поставил помошника Василенко главным тренером команды которая начала играть в РПЛ с Пятибратовым , у которого вообще не было никакого опыта ни в ФНЛ ни тем более в РПЛ руководить индивидуально командой, то есть быть у руля. И тут понеслось, отставка за отставкой, и что мы видим в итоге , последние места в РПЛ и уже смело можно утверждать, что команда наврядли сможет выбраться из этой бездны , хотя вроде и играть ещё очень много матчей. На мой субъективный взгляд, ошибка Асхабадзе началась именно с увольнения Василенко, а восполнить этот пробел он до сих пор ещё не может . И даже приход бывшего тренера Ахмата Ташуева , наврядли что-то координально сможет изменить в данной ситуации . Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение . Всем Добра, ну а Факелу в любом случае пожелаю выйти из этого тупика .
lotsman
lotsman
вчера в 21:23
Слово, вырвал, не подходит. Играли, играли и наиграли на победу
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:15
С футболом беда в России. Какие спонсоры в регионах.. Лишь бы выжить.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:10
- Лично я - болельщик Факела, но по ходу -пипец команде. Тренерская чехарда явно пошла не на пользу. Игроки тоже "сдулись". Спонсоров нет. Руководству области - не до футбола...

- Короче - ЗДРАВСТВУЙ ПерДив!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:58
Кто победил,тот и заслужил-два забили,один засчитан.
Сп62
Сп62
вчера в 20:58
Всё закономерно. По игре Рубин был сильнее Факела.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 20:57
Как обычно в конце матча пропустили
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