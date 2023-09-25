Неожиданные лидеры в РПЛ и Лиге 1. Итоги тура в России и топ-5 лигах

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вчера, 22:45

В РПЛ «Краснодар» удерживает лидерство (21 очко), 2-е место занимают «Крылья Советов» (18 очков), на 3-м месте расположился «Зенит» (17 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург» (8 очков) и «Балтика» (7 очков), а в зоне вылета — «Сочи» (6 очков) и «Факел» (5 очков).

В АПЛ 1-е место занимает «Манчестер Сити» (18 очков), на 2-м месте идет «Ливерпуль» (16 очков), 3-е место занимает «Брайтон» (15 очков), а 4-е — «Тоттенхэм» (14 очков). В зоне вылета находятся «Лутон» (1 очко), «Бернли» (1 очко) и «Шеффилд» (1 очко).

В Ла Лиге на 1-м месте идет «Барселона» (16 очков), 2-е место занимает «Жирона» (16 очков), на 3-м месте идет «Реал» (15 очков), а на 4-м — «Атлетик» (13 очков). В зоне вылета находятся «Сельта» (4 очка), «Гранада» (3 очка) и «Альмерия» (2 очка).

В Италии на 1-м месте идет «Интер» (15 очков), 2-е место занимает «Милан» (12 очков), на 3-м месте расположился «Лечче» (11 очков), а на 4-м — «Ювентус» (10 очков). В зоне вылета находятся «Удинезе» (3 очка), «Кальяри» (2 очка) и «Эмполи» (0 очков).

В Бундеслиге 1-е место занимает «Бавария» (13 очков), на 2-м месте идет «Байер» (13 очков), на 3-м месте расположился «Штутгарт» (12 очков), а на 4-м — «Лейпциг» (12 очков). В зоне вылета находятся «Кельн» (1 очко), «Дармштадт» (1 очко) и «Майнц» (1 очко).