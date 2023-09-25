Неожиданные лидеры в РПЛ и Лиге 1. Итоги тура в России и топ-5 лигах

В РПЛ «Краснодар» удерживает лидерство (21 очко), 2-е место занимают «Крылья Советов» (18 очков), на 3-м месте расположился «Зенит» (17 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Оренбург» (8 очков) и «Балтика» (7 очков), а в зоне вылета — «Сочи» (6 очков) и «Факел» (5 очков).
В АПЛ 1-е место занимает «Манчестер Сити» (18 очков), на 2-м месте идет «Ливерпуль» (16 очков), 3-е место занимает «Брайтон» (15 очков), а 4-е — «Тоттенхэм» (14 очков). В зоне вылета находятся «Лутон» (1 очко), «Бернли» (1 очко) и «Шеффилд» (1 очко).
В Ла Лиге на 1-м месте идет «Барселона» (16 очков), 2-е место занимает «Жирона» (16 очков), на 3-м месте идет «Реал» (15 очков), а на 4-м — «Атлетик» (13 очков). В зоне вылета находятся «Сельта» (4 очка), «Гранада» (3 очка) и «Альмерия» (2 очка).
В Италии на 1-м месте идет «Интер» (15 очков), 2-е место занимает «Милан» (12 очков), на 3-м месте расположился «Лечче» (11 очков), а на 4-м — «Ювентус» (10 очков). В зоне вылета находятся «Удинезе» (3 очка), «Кальяри» (2 очка) и «Эмполи» (0 очков).
В Бундеслиге 1-е место занимает «Бавария» (13 очков), на 2-м месте идет «Байер» (13 очков), на 3-м месте расположился «Штутгарт» (12 очков), а на 4-м — «Лейпциг» (12 очков). В зоне вылета находятся «Кельн» (1 очко), «Дармштадт» (1 очко) и «Майнц» (1 очко).
В Лиге 1 на 1-м месте идет «Брест» (13 очков), на 2-м месте расположилась «Ницца» (12 очков), 3-е место занимает ПСЖ (11 очков), а 4-е — «Монако» (11 очков). В зоне вылета расположились «Ланс» (4 очка), «Лион» (2 очка) и «Клермон» (1 очко).
Лидерство Краснодара, на мой взгляд- временное... Команда показывает очень красивый, комбинационный футбол и острый в атаке, но при этом, оборона ненадежна. Быки не производят впечатления чемпиона по всем статьям, коим, был Зенит в годы своего безраздельного владычества. Очень симпатичная команда, по составу и по игре, но на чемпиона не похожа. Нет у Краснодара стержня, фундамента необходимого для чемпионства. Романтический футбол- нечасто добивается больших результатов...
Зенит, как я уже писал нуждается в игровых перестроениях, перезагрузке тренерских идей. Несмотря на временные неудачи, я думаю, что Зенит востановится и напомнит о себе, прежнем, в новом, более ярком качестве. Даже определенные проблемы команды, видятся мне вполне исправимыми, а с учетом финансовых возможностей клуба, могу предположить, и без опаски, что Зенит, и в шестой раз подряд может оформить чемпионство.
ДИНАМО, с таким составом- обязано бороться за первенство. Но, ряд проблем не позволяют пока команде заявить о себе в полный голос. В команде нет атаки. Возрастной Смолов уже не тянет как раньше, а молодой Тюкавин, видимо, пока, не готов на все 90мин., играть в старте, и лидером команды, её вожаком, и атакующей силой- не является... Нет в игре команды гармонии в линиях, а это- чисто тренерская работа, наладить взаимосвязь между обороной, центром и атакой. Игра со Спартаком- ярчайшее тому подтверждение, два чистых буллита у КБ- недопустимо!!!
Спартак, как мне кажется, неприменно включится в борьбу за медали. Состав команды позволяет это делать. Имея такую могучую, сумашедшую атаку, спартачи, безусловно- один из фаворитов чемпионата, даже, несмотря на определенные тренерские просчеты!
ЦСКА- команда понесшая самые большие потери и больше других страдающая из-за нехватки качественных кадров. Отсутствие Дивеева- серьезно сказалось на игре в обороне. Он был стержневой игрок команды, цементировал её игру в обороне. Однако, принимая во внимание тренeрский талант В.Федотова, я верю, что армейцы, еще громко заявят о себе в полный голос, чего я, им- от души желаю!
Самара- очень самобытная команда, играющая в особый, непохожий на остальных футбол. В этом, безусловно заслуга незаурядного тренера И.Осинькина, который, несмотря на катастрофические ежегодные потери- упрямо и уверенно движется вперед!!! Но в чемпионство самарцев- я не верю, и даже, в призовое место команды верится с трудом, только по одной причине- отсутствие нужных кадров, поскольку у конкурентов- составы намного сильней. Но, буду рад ошибиться, если КС опровергнут мои слова!!!
Лидерство Краснодара, на мой взгляд- временное... Команда показывает очень красивый, комбинационный футбол и острый в атаке, но при этом, оборона ненадежна. Быки не производят впечатления чемпиона по всем статьям, коим, был Зенит в годы своего безраздельного владычества. Очень симпатичная команда, по составу и по игре, но на чемпиона не похожа. Нет у Краснодара стержня, фундамента необходимого для чемпионства. Романтический футбол- нечасто добивается больших результатов...
Зенит, как я уже писал нуждается в игровых перестроениях, перезагрузке тренерских идей. Несмотря на временные неудачи, я думаю, что Зенит востановится и напомнит о себе, прежнем, в новом, более ярком качестве. Даже определенные проблемы команды, видятся мне вполне исправимыми, а с учетом финансовых возможностей клуба, могу предположить, и без опаски, что Зенит, и в шестой раз подряд может оформить чемпионство.
ДИНАМО, с таким составом- обязано бороться за первенство. Но, ряд проблем не позволяют пока команде заявить о себе в полный голос. В команде нет атаки. Возрастной Смолов уже не тянет как раньше, а молодой Тюкавин, видимо, пока, не готов на все 90мин., играть в старте, и лидером команды, её вожаком, и атакующей силой- не является... Нет в игре команды гармонии в линиях, а это- чисто тренерская работа, наладить взаимосвязь между обороной, центром и атакой. Игра со Спартаком- ярчайшее тому подтверждение, два чистых буллита у КБ- недопустимо!!!
Спартак, как мне кажется, неприменно включится в борьбу за медали. Состав команды позволяет это делать. Имея такую могучую, сумашедшую атаку, спартачи, безусловно- один из фаворитов чемпионата, даже, несмотря на определенные тренерские просчеты!
ЦСКА- команда понесшая самые большие потери и больше других страдающая из-за нехватки качественных кадров. Отсутствие Дивеева- серьезно сказалось на игре в обороне. Он был стержневой игрок команды, цементировал её игру в обороне. Однако, принимая во внимание тренeрский талант В.Федотова, я верю, что армейцы, еще громко заявят о себе в полный голос, чего я, им- от души желаю!
Самара- очень самобытная команда, играющая в особый, непохожий на остальных футбол. В этом, безусловно заслуга незаурядного тренера И.Осинькина, который, несмотря на катастрофические ежегодные потери- упрямо и уверенно движется вперед!!! Но в чемпионство самарцев- я не верю, и даже, в призовое место команды верится с трудом, только по одной причине- отсутствие нужных кадров, поскольку у конкурентов- составы намного сильней. Но, буду рад ошибиться, если КС опровергнут мои слова!!!