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Двукратный чемпион Израиля хотел бы выступать за сборную России

вчера, 12:34

Защитник «Хапоэля» из Иерусалима Шахар Пивен хотел бы продолжить карьеру в РПЛ и выступать за сборную России.

28-летний игрок родился в Биробиджане, но всю карьеру провёл в Израиле.

В текущем сезоне Пивен провёл 4 матча и получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:29
да там на четверть бывший наш народ ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:04
Защитник «Хапоэля» из Иерусалима Шахар Пивен хотел бы продолжить карьеру в РПЛ и выступать за сборную России.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:57
А хотелку спросил??? Сначала за Биробиджан поиграй,а потом поглядим.
adekvat
adekvat
вчера в 13:18
Я тоже хочу в РПЛ, а там в сборную Карпин всех берет, хотя бы на матч.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:56
вот так новость
а чего так поздно созрел то?
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