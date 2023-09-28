Двукратный чемпион Израиля хотел бы выступать за сборную России

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вчера, 12:34

Защитник «Хапоэля» из Иерусалима хотел бы продолжить карьеру в РПЛ и выступать за сборную России.

28-летний игрок родился в Биробиджане, но всю карьеру провёл в Израиле.

В текущем сезоне Пивен провёл 4 матча и получил жёлтую карточку.