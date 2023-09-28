Двукратный чемпион Израиля хотел бы выступать за сборную России

Защитник «Хапоэля» из Иерусалима Шахар Пивен хотел бы продолжить карьеру в РПЛ и выступать за сборную России.
28-летний игрок родился в Биробиджане, но всю карьеру провёл в Израиле.
В текущем сезоне Пивен провёл 4 матча и получил жёлтую карточку.
Защитник «Хапоэля» из Иерусалима Шахар Пивен хотел бы продолжить карьеру в РПЛ и выступать за сборную России.
28-летний игрок родился в Биробиджане, но всю карьеру провёл в Израиле.
В текущем сезоне Пивен провёл 4 матча и получил жёлтую карточку.
а чего так поздно созрел то?
а чего так поздно созрел то?