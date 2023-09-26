В «Пари НН» опровергли слухи о запрете на отсылки к фильмам о криминале

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов опроверг слухи запрете на отсылки к фильмам о криминальном мире.

Никаких официальных запретов от Лиги клуб не получал, и мне сложно представить, что получит. Поэтому клуб действует в рамках заранее согласованного медиа плана. Клуб должен использовать все возможные темы для привлечения людей на стадион, раскрутки соцсетей и подогревания интереса к матчам. Если мы говорим о «Жмурках», то это один из самых популярных фильмов, снятых в Нижнем Новгороде, если не самый популярный, и мы продолжим делать отсылки к нему. Мы видим, что нашим болельщикам такие отсылки нравятся, а это самое главное для нас.

Хочу сказать, что позиция запретов точно не пойдет на пользу. Если за каждую неудачную шутку или не зашедший контент мы будем что-то запрещать, то скоро тем для контента не останется вовсе. Будут только скучные афиши матчей. Ошибки неизбежны, но, в том числе и на ошибках клубы учатся создавать новый улучшенный контент.