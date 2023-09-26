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В «Пари НН» опровергли слухи о запрете на отсылки к фильмам о криминале

сегодня, 12:31

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов опроверг слухи запрете на отсылки к фильмам о криминальном мире.

Никаких официальных запретов от Лиги клуб не получал, и мне сложно представить, что получит. Поэтому клуб действует в рамках заранее согласованного медиа плана. Клуб должен использовать все возможные темы для привлечения людей на стадион, раскрутки соцсетей и подогревания интереса к матчам. Если мы говорим о «Жмурках», то это один из самых популярных фильмов, снятых в Нижнем Новгороде, если не самый популярный, и мы продолжим делать отсылки к нему. Мы видим, что нашим болельщикам такие отсылки нравятся, а это самое главное для нас.

Хочу сказать, что позиция запретов точно не пойдет на пользу. Если за каждую неудачную шутку или не зашедший контент мы будем что-то запрещать, то скоро тем для контента не останется вовсе. Будут только скучные афиши матчей. Ошибки неизбежны, но, в том числе и на ошибках клубы учатся создавать новый улучшенный контент.

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НН
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
vwz6a7mmkbwb
vwz6a7mmkbwb
сегодня в 14:46
Тема лимита на легионеров, например, в "Жмурках", неплохо освещается
протон
протон
сегодня в 14:06
Вы это не клубам говорите, а киноделам. Если кроме бандитских картин за 30 лет в новой России никаких других культовых фильмов и сериалов не сняли, к чему ещё культурному должны отсылать клубы?
Интересно, каких потенциальных болельщиков это может отпугнуть? Фан-айдишных что ли?))) Мне например очень понравился предматчевый ролик Ростова перед игрой с Зенитом на тематику Бандитского Петербурга.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:42
Ради денег и не на такие "фильмы-мультфильмы" идут в прямом и переносном смысле...
Лысого погонять на камеру, выйти на сцену в прозрачном платье без трусняка с последующими "па"...., "кротовинку" под огурчик..., и т.д., и прокрутить фильм о «Жмурках»...? Да даже на "детские шалости" не тянет!
Бизнес и ничего ли...шнего!)
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 13:40
Столько тем есть,неужели нельзя нормальную найти!
nubom
nubom
сегодня в 12:52
Эту бы новость в ссылку за отсылку без ссылки..
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:49
Тупой фармацевт придумывает не менее тупые темы...
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