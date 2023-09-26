В «Пари НН» опровергли слухи о запрете на отсылки к фильмам о криминале

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов опроверг слухи запрете на отсылки к фильмам о криминальном мире.
Никаких официальных запретов от Лиги клуб не получал, и мне сложно представить, что получит. Поэтому клуб действует в рамках заранее согласованного медиа плана. Клуб должен использовать все возможные темы для привлечения людей на стадион, раскрутки соцсетей и подогревания интереса к матчам. Если мы говорим о «Жмурках», то это один из самых популярных фильмов, снятых в Нижнем Новгороде, если не самый популярный, и мы продолжим делать отсылки к нему. Мы видим, что нашим болельщикам такие отсылки нравятся, а это самое главное для нас.
Хочу сказать, что позиция запретов точно не пойдет на пользу. Если за каждую неудачную шутку или не зашедший контент мы будем что-то запрещать, то скоро тем для контента не останется вовсе. Будут только скучные афиши матчей. Ошибки неизбежны, но, в том числе и на ошибках клубы учатся создавать новый улучшенный контент.
Лысого погонять на камеру, выйти на сцену в прозрачном платье без трусняка с последующими "па"...., "кротовинку" под огурчик..., и т.д., и прокрутить фильм о «Жмурках»...? Да даже на "детские шалости" не тянет!
Бизнес и ничего ли...шнего!)
Лысого погонять на камеру, выйти на сцену в прозрачном платье без трусняка с последующими "па"...., "кротовинку" под огурчик..., и т.д., и прокрутить фильм о «Жмурках»...? Да даже на "детские шалости" не тянет!
Бизнес и ничего ли...шнего!)
Интересно, каких потенциальных болельщиков это может отпугнуть? Фан-айдишных что ли?))) Мне например очень понравился предматчевый ролик Ростова перед игрой с Зенитом на тематику Бандитского Петербурга.
Интересно, каких потенциальных болельщиков это может отпугнуть? Фан-айдишных что ли?))) Мне например очень понравился предматчевый ролик Ростова перед игрой с Зенитом на тематику Бандитского Петербурга.