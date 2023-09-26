Лучший тренер для Мбаппе в «Реале» – Алонсо. Хаби – фаворит нового проекта «сливочных» без Анчелотти

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сегодня, 13:33

Карло летом уедет в сборную Бразилии.

Своей победой над мадридским «Реалом» «Атлетико» сделал вечер в Ла Лиге. Поражение «сливочных» вывело на первое место «Барселону», а недавно игравшая в Сегунде «Жирона» в топ-3 – вообще чистое безумие. Машина Карло Анчелотти периодически даёт сбои – но в структуре «галактикос» намечаются масштабные изменения.

Время Карло подходит к концу

Ещё летом стало известно, что после завершения Кубка Америки-2024 менеджер мадридцев Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Контракт стороны не подписывали, но устная договоренность достигнута – и сообщил о ней лично Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеc:

У нас четкий план о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии, мы идем к этой цели. Мы считаем его одним из лучших тренеров в мире. Не только потому, что он победитель, но и потому, что он идеальный человек для подавляющего большинства футболистов. Те, кто работал с Карло, считают его одним из лучших в мире. Многие молодые футболисты мечтают, чтобы он тренировал их.

Для «селесао» это будет новая масштабная эпоха, которая приходит на смену периоду Тите. И уход итальянского менеджера из «Реала» выглядит вполне логичным – его цикл подходит к концу. Для «сливочных» в современной истории есть два идеальных тренера: Зидан и Анчелотти. Француз покинул коллектив, как только завоевал чемпионство и Суперкубок Испании в сезоне-19/20

С последним пришествием Анчелотти «галактикос» взяли очередной титул в Ла Лиге, в той же кампании завоевали Суперкубок страны и победили в ЛЧ , позднее был Суперкубок УЕФА , а по итогам прошлого сезона, несмотря на противоречивую игру, – Кубок Испании.

С «папой Карло» «Реал» взял всё, что мог – теперь же всё чаще проявляются осечки. В прошлой кампании «сливочные» были непогрешимы до наступления зимы – вышли в плей-офф ЛЧ и шли в лидерах чемпионата. Как только упустили национальный Суперкубок и дали «Барсе» уйти в отрыв на 1-м месте в Ла Лиге, говорили о некоем плане – мадридцы якобы жертвуют чемпионатом ради ЛЧ . В полуфинале главного еврокубка команду остановил «Ман Сити».

По этому сезону ничего сказать невозможно. Но вот что стоит отметить – в клубе начинается новая эпоха. Старожилы потихоньку уходят, их место занимает молодежь. Анчелотти неспроста «папа Карло» — и новобранцам он даст необходимый толчок, научит духу чемпионов. Но дальше обновление должно произойти и на тренерском мостике.

Нашли достойного преемника

Финал очередной главы Карло с «Реалом» выглядит очень красиво – без склок и скандалов 64-летний итальянец отрабатывает последний, «переходный», сезон – и уходит в сборную. А у «сливочных» есть время подобрать преемника. И фаворита уже нашли.

По последним данным, новую главу в истории испанского гранда начнёт Хаби Алонсо. Путь молодого наставника похож на карьеру Хави. Тот стал легендой «Барсы» в качестве игрока, «пенсию» провёл» в «Аль-Садде» — там же набивал руку тренером. А после этого вернулся в родной клуб.

У Хаби есть то, что необходимо тренеру «галактикос» — впечатляющая карьера игрока. И 5 лет испанец выступал как раз за «Реал» — брал все возможные трофеи от ЛЧ до Кубка Испании. Также играл в «Ливерпуле» и «Баварии». Добиваться признания Алонсо не придётся.

Ещё важнее – 41-летний специалист не будет «котом в мешке», поскольку успел набраться опыта. И сделал это в менее напряжённых, но стрессовых условиях. Рисковал «Байер», когда осенью-2022 назначал тренера без опыта работы на высшем уровне (у Хаби тогда в резюме были молодёжка «сливочных» и дубль «Реала Сосьедад»).

Перспективный наставник попал в клуб, который после бронзы Бундеслиги-21/22 очутился в зоне вылета по прошествии 8 туров, — и должен был спасать ситуацию. Начиная с ноября, «фармацевты» под руководством Алонсо поднимались в зону еврокубков и финишировали на 6-й строчке.

Теперь «Байер» не проигрывает в первых пяти матчах чемпионата-23/24, отбирает очки у «Баварии» и делит с мюнхенцами первое место. Так Хаби прошёл ускоренный курс стрессоустойчивости и создания топ-коллектива. Это необходимый базис, чтобы возглавить «Реал» — а это для Хаби, по слухам, дело времени.

Параллельная смена поколений

Примерно в одно время с обновлением тренерского мостика происходит обновление костяка команды. Теперь в основе играют Эдер Милитао и Фран Гарсия, смена поколений дошла даже до центра поля – а ведь связка Каземиро, Крооса и Модрича казалась вечной. Вместо бразильца прошлым летом подписали молодого опорника Орельена Тчуамени, в это межсезонье пришёл главный талант поколения Джуд Беллингем – также феерят Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга.

Намечается – пусть и безнадёжно затягивается – переход Килиана Мбаппе, который должен на долгие годы закрыть позицию форварда. Ещё один важнейший ориентир на рынке – Альфонсо Дэвис, элитный крайний защитник «Баварии». Говорят, 22-летнего канадца даже склоняет к переезду Давид Алаба. Зимой мадридцы собираются провернуть две топ-сделки – возможно, кто-то из этих двоих приедет в Мадрид уже в январе.

«Сливочные» плавно подходят к финальному рывку в своей перестройке, и фигура тренера в этом вопросе – основная. Вопрос в том, согласится ли Алонсо на такой скачок в карьере, как Хави, или предпочтёт более планомерный путь.